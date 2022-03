La semaine dernière à l’audience, une enquêtrice belge est venue raconter les cinq derniers jours de préparatifs de la cellule terroriste. Lundi, c’est un enquêteur français qui prend le relais pour détailler les dernières heures avant les attentats du 13 novembre 2015.

Cet enquêteur de la section antiterroriste de la brigade criminelle 025 a détaillé les dernières heures avant les attentats du 13 novembre 2015. © Radio France / Valentin Pasquier

C’est d’abord une carte, projetée sur l’écran géant de la salle d’audience. Sur cette carte, le tracé d’un trajet, un peu plus de 300 kilomètres, entre la Belgique et la région parisienne, et une multitude de points de couleurs. Ils représentent chaque lieu où l’une des trois voitures de ce "convoi de la mort" a été repérée. La Polo d’abord. "Elle est la première à entrer sur le territoire national", explique l’enquêteur de la section antiterroriste de la brigade criminelle 025. À son bord : les trois membres du commando du Bataclan et Bilal Hadfi.

Une dizaine de minutes derrière, arrive la Clio transportant les frères Salah et Brahim Abdeslam et Mohamed Abrini. Puis enfin, la Seat composée d’Abdelhamid Abaaoud et Chakib Akrouh du commando des terrasses ainsi que les deux kamikazes irakiens du Stade de France. "Dans chaque voiture : un téléphone relié à une ligne en Belgique", détaille l’enquêteur. Les différents groupes ne communiquent pas entre eux, tout passe par les coordinateurs à Bruxelles. "Avec tout le respect que j'ai pour l'armée, c'est un fonctionnement militaire", résume l'enquêteur.

Le Bataclan, "cible principale"

Une fois passée la frontière, la Clio prend la tête du convoi, "ce qui est assez logique car c'est la seule voiture qui ne transporte pas d'armes. Et c'est à son bord que se trouvent ceux qui ont effectué les locations des planques". Les planques que les terroristes rejoignent dans la soirée du 12 novembre 2015 : un pavillon loué à des particuliers à Bobigny pour les uns, deux chambres dans un appart-hôtel d’Alfortville pour les autres.

Mais dans la nuit, survient un événement que les terroristes n’avaient probablement pas anticipé. Vers minuit, un chauffeur de taxi prend en charge un homme qu’il reconnaîtra plus tard comme étant Mohamed Abrini. Et pour “le tarif négocié de 450 euros”, le ramène jusqu’à Bruxelles. La surveillance vidéo que la police belge a alors mise en place à son domicile le filme, arrivant à 4 heures du matin, bloqué devant chez lui car "il n’a pas les clés", rappelle Me Violleau, avocate de l’accusé.

Entre-temps, Bilal Hadfi qui, rappelons-le a fait la route jusqu’à la planque d’Alfortville avec les trois terroristes du Bataclan, a rejoint l’autre planque de Bobigny, d’où il partira le lendemain pour aller se faire exploser au Stade de France. Bilal Hadfi a-t-il changé d’affectation en raison du désistement de Mohamed Abrini ? Et, dans ce cas, le commando du Bataclan n’était-il pas prévu pour compter, non pas trois, mais quatre terroristes ?, interroge Me Sylvie Topaloff, avocate de parties civiles.

L’hypothèse, en tous cas, semble “très probable”, à l’enquêteur de la SAT pour qui “le Bataclan était la cible principale” et le Stade de France et les terrasses “probablement prévus pour occuper les services de secours et de sécurité pendant l’attaque du Bataclan”. En témoigne d’ailleurs, selon l’enquêteur, les recherches préparatoires effectuées par les terroristes sur la salle de concert. Un téléphone portable abandonné dans l’une des chambres au milieu de cartons de pizzas et de serviettes usagées, révèle une heure trente de navigation internet au cours de laquelle, les djihadistes téléchargent le plan du Bataclan, mais aussi des images du groupe Eagles of Death Metal.

Déplacement mystère

Dans l’autre planque de Bobigny, aussi, on prépare les attaques. Dans ce pavillon de banlieue règne également un grand désordre : restes de nourriture sur les tables, vêtements abandonnés ici et là. Et "des bandes de tissus rouges", indique le policier antiterroriste, photo à l’appui. Car si la matière explosive TATP a très certainement été confectionnée en Belgique, les gilets, eux, "ont probablement été finalisés dans ces planques", explique l’enquêteur à la barre. La planque de Bobigny dont une fenêtre a été occultée à l’aide d’une serviette de bain.

Dans l’après-midi du 13 novembre ensuite, la Clio sillonne Paris : place de la République, boulevard Saint-Martin. A quelques encablures des terrasses qui s’apprêtent à se remplir et où les terroristes sèmeront la mort quelques heures plus tard. Puis, vers 18 heures, la voiture met le cap vers l’aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle. Elle est filmée par les caméras de surveillance "mais ce que faisait ce véhicule à l'aéroport, on n'en sait rien", soupire l'enquêteur. "Récupération d’individus ? de matériel ? repérage pour d’autres attaques ? Ça peut être tellement de choses…"

Six ans après, ce déplacement reste un mystère. A moins que les accusés n’acceptent de s’en expliquer. Leurs interrogatoires sur cette partie là des faits débutent mardi.

Mardi, la cour débutera les interrogatoires des accusés avec Mohamed Abrini. Retrouvez tous nos articles consacrés au compte-rendu, jour par jour, du procès des attentats du 13 novembre 2015 ici.