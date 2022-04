Dans une salle comble, la cour d'assises spéciale a fait projeter ce vendredi des images de l'intérieur du Bataclan ainsi que des extraits sonores de l'attaque, captés par le dictaphone d'un spectateur.

La salle d'audience durant la projection des photos de l'attaque du Bataclan © Radio France / Valentin Pasquier

Il a d’abord fallu attendre. Longtemps. Des années pour les victimes. Des mois depuis le début de cette audience. Et puis de très longues minutes avant le début de l’audience. Une audience qui a repris ce vendredi dans une salle comble, remplie des victimes du Bataclan pour la plupart, et d’un mélange d’appréhension, d’émotion de soutien mutuel avant l’épreuve.

Et puis le premier extrait, sonore, démarre. De la musique, tout d’abord. Les notes de Kiss the Devil, joué par les Eagles of Death Metal. Et les premières détonations. La batterie s’arrête, la guitare vrille. D’autres détonations. Et puis des cris. Des détonations en rafale. Des cris. Et encore. Pendant un instant, les détonations s’arrêtent. Ce court répit, on le sait, signifie que les terroristes rechargent leurs armes. Ne restent alors que les cris et les hurlements dans la salle. Puis elles reprennent, d’abord au coup par coup. Puis de nouveau en rafales. Dans la salle, on devine les corps qui se tendent. Les souffles suspendus. Les larmes retenues.

"Ne venez pas sinon ils font tout péter"

Voilà que débute le deuxième extrait, dominé par la voix d’un homme. “On est en prise d’otages”, hurle-t-il. "Ils ont des ceintures explosives. Ne venez pas sinon ils font tout péter”. Ses paroles sont difficilement audibles. La confusion règne aussi dans le troisième extrait sonore diffusé. C’est le moment de l’assaut. Mélange de cris, d’ordres hurlés par les forces de l’ordre, de tirs. Cela dure longtemps.

On perçoit des supplications (“aidez-nous”), des ordres (“allez les gars, on progresse”). Des tirs et une explosion dont on sait qu’elle correspond au déclenchement de la ceinture explosive du terroriste Foued Mohamed-Aggad. Une femme hurle : “Mon mari, il y a mon mari !” Puis, d’autres : “On est des otages”. "Allez, allez, allez....", crie un policier. "On lève les bras, on lève les bras.” Puis vient cette question d’un membre des forces de l’ordre à un autre : “on a des otages là ?” - non, ils sont descendus. C’est la fin.

Corps emmêlés

Reste l’après, et les photos des constatations de l’intérieur de la salle de concert. Dans la salle où les lumières sont baissées, une partie des victimes préfèrent sortir. Sur l’écran géant, apparaissent d’abord les abords du Bataclan : trottoir du boulevard Voltaire, puis l’entrée de la salle de concert et le sol maculé de bris de verre. Les images suivantes emmènent la cour à l'intérieur du Bataclan. "On voit la scène et la fosse de loin", précise le président.

Puis le bar avec, au sol, plusieurs corps. Puis la fosse : longues traînées et immenses taches de sang, sacs et manteaux épars et de très nombreux corps emmêlés, ainsi que l’avaient décrit plusieurs survivants dans leurs témoignages à la barre. Une nouvelle photo de la fosse, prise depuis le balcon de la salle de concert dévoile encore un peu plus l’ampleur de l’horreur. D’autres clichés défilent encore : estrade, aile droite, devant de la scène. Et toujours, résume le président, "de très nombreux corps". Enfin, apparaît un escalier, les marches maculées de sang et de débris humains. Et les restes d’un corps. Ceux du kamikaze Foued Mohamed-Aggad. La lumière revient. L’audience est suspendue.

La cour d'assises spéciale de Paris avait décidé jeudi que des images et du son des attaques contre le Bataclan seraient diffusés vendredi. Cette décision faisait suite à une demande déposée par une association de défense des victimes. La question avait divisé les parties civiles.

