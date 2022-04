Pour clore la dernière phase d’audition des enquêteurs belges, la juge d’instruction Isabelle Panou est revenue témoigner à l’audience. Avec le même franc-parler que lors de sa précédente audition devant la cour d’assises.

La juge d'instruction belge Isabelle Panou, lors de l'audience du 14 septembre 2021 © Radio France / Valentin Pasquier

Robe bleu marine, sautoir argent, Isabelle Panou est LE témoin belge qui accepte de venir témoigner en personne devant la cour d’assises. Les enquêteurs antiterroristes belges ont tenu leurs nombreuses auditions par le biais de la visioconférence et de manière anonyme. Quant à l’autre juge d’instruction belge citée au procès des attentats du 13 novembre 2015, Sophie Grégoire, elle a tout simplement fait savoir à la cour son refus de témoigner. Mais la juge Panou, elle, a répondu présente. Et plutôt deux fois qu’une. La première fois que la cour l’a entendue, déjà plusieurs heures durant, c’était le 5e jour du procès. Nous en sommes au 108e. Une éternité semble-t-il, tant les témoins qui se sont succédé à la barre ont été nombreux, les interrogatoires des accusés multiples, les débats riches.

"Magie de la cour d'assises"

Et voici donc à nouveau Isabelle Panou. Son bagout, ses phrases-choc et son immense connaissance du dossier, qu’elle a instruit seule, cinq ans durant, pour tout ce qui concerne la Belgique. Soit la majorité de l’enquête. Mais le procès, elle ne l’a pas suivi. “Je ne peux pas. Et je vous rappelle que j'ai un métier”, rétorque du tac au tac celle qui a depuis tourné la page de l’antiterrorisme.

Alors, interrogée par le président sur les déclarations de Salah Abdeslam, Mohamed Abrini ou encore Farid Kharkhach au cours des sept mois d’audience, la juge d’instruction belge confie “son étonnement. C’est la magie de la cour d’assises”. Car certains accusés, c’est le cas de Mohamed Abrini notamment, ont livré des explications inédites devant la cour d’assises. Ainsi, celui qui a été surnommé “l’homme au chapeau” après les attentats de Bruxelles, a par exemple reconnu à l’audience qu’il devait initialement faire partie des commandos du 13 novembre 2015. Avant d’y renoncer. Mais la juge d’instruction Panou est sceptique : “S*'il y a une personne que j'ai entendue longuement, c'est bien Mohamed Abrini. Mais il a le droit d'évoluer dans ses déclarations. Pour vous livrer ce que j’en pense : la défection n’est pas admise* ”, lance la magistrate belge en référence notamment au “vent de panique” après la défection d’un des deux terroristes prévu pour l’attentat du Thalys.

"Pour des vacances, j'irais ailleurs qu'à Patras !"

Comme lors de sa précédente audition, la juge Isabelle Panou détonne par son franc-parler, peu commun au sein de la magistrature française : "Le déplacement de Salah Abdeslam à Patras ..." Le président l’interrompt : “il dit que c'était pour des vacances". “Ecoutez, moi je suis d'origine grecque, mais pour des vacances j'irais ailleurs qu'à Patras. Qu'on soit un peu sérieux ! C'est un point de passage!”

Mais cette fois-ci, elle ne peut résister, en plus, à livrer son avis personnel. Au sujet de l’implication du futur kamikaze Brahim Abdeslam dans les préparatifs des attentats dès juillet 2015, par exemple : “Pour moi, il y est même depuis son retour de Syrie en février”. Mais aussi concernant l’accusé Yassine Atar : “Je pense qu'il y a une partie de dissimulation sur la religion. Mais c'est mon opinion, j'ai ce sentiment là.” Certes, la magistrate modère de temps à autre : "Je sais qu'on reproche souvent aux juges d'instructions d'être à charge, mais je ne veux pas faire d'interprétation."

Avant de reprendre de plus belle, défendant chaque interrogatoire dans son cabinet. Dont “des accusés et même des témoins, tous se sont plaints à ce procès des conditions d’audition”, déplore Me Orly Rezlan, avocate de Mohamed Bakkali. Pas de quoi faire douter la magistrate pour autant : "S'il y a véritablement un problème dans une audition, j'attends d'un avocat qu'il agisse. Je n'ai vu aucune plainte à la police ou au procureur du roi. C'est très simple, c'est une plainte."

Alors la défense, à l’origine pourtant de son retour à la barre, s’agace. “J'ai l'impression d'avoir assisté à une distribution de bons et mauvais points”, déplore Me Judith Lévy. “Vous nous avez donné vos sentiments et vos convictions chevillées au corps de manière parfois très fortes". C’est d’autant plus difficile pour l’accusé Farid Kharkhach qui demande, via son avocate, s’il peut s’adresser directement à la juge. “Madame Panou, lance-t-il visiblement très ému, “pourquoi m’avoir ramené devant moi ma femme qui venait d’accoucher avec les menottes? J'étais prêt à avouer tout ce qu'elle voulait" Sa femme sera finalement libérée. “Madame Panou m’a dit : “je verrai pour votre libération lundi. Ce jour-là, Madame Panou, je vous ai crue. Et cela fait cinq ans que je pourris en prison”.

Mais la juge d’instruction ne concède rien, pas même un regard à l’accusé. Elle ne cède pas un millimètre de plus aux avocats de Yassine Atar, reprenant même l’un deux sur son “ton” : “Monsieur l’avocat, vous pouvez me reprocher un certain nombre de choses mais vous pouvez le faire avec élégance et cordialité". Droite dans ses bottes, encore, Isabelle Panou reconnaît tout juste quelques “failles dans l’instruction”. “Mais si elles étaient si béantes”, ajoute-t-elle avec aplomb, “je m'étonne qu'on ne me les ai pas signalées en cinq ans." Agaçante ou brillante, rigoureuse ou de mauvaise foi, quelles que soient les impressions qu’elle laisse, une chose est certaine : Isabelle Panou est venue défendre son travail. Coûte que coûte.

