"Je veux présenter mes condoléances et mes excuses à toutes les victimes", a déclaré depuis le box le Français de 32 ans, des larmes sur les joues. "Je sais que la haine subsiste (...) je vous demande aujourd'hui de me détester avec modération."

Salah Abdeslam, interrogé le 15 mars 2022. © Radio France / Valentin Pasquier

Dès lors qu’il s’est mis à parler, Salah Abdeslam est devenu intarissable ou presque. Si bien qu’à deux reprises, au vue de l’heure tardive, le président a suspendu l’audience, remettant la suite de son interrogatoire au lendemain. Nous y revoilà donc, pour le troisième jour d’affilée. Et, cette fois encore, Salah Abdeslam surprend par ses paroles. Par son émotion aussi.

"Me détester avec modération"

Car, alors qu’il livre ses derniers mots à cette audience, les larmes de Salah Abdeslam coulent. Lorsqu’il est question de sa mère, tout d’abord. “Elle me dit que je compense la perte de son premier fils et que, grâce à ça, elle arrive à supporter”. Puis, Salah Abdeslam ajoute : “Je voudrais dire que cette histoire du 13 novembre, elle s’est écrite avec le sang des victimes. C’est leur histoire. Et moi j’en fais partie. Je suis lié à eux, et elles sont liées à moi. ”

S’aidant d’un hadith, - "aime ton ami avec modération, car demain, il pourrait devenir ton ennemi. Déteste ton ennemi avec modération, peut-être sera-t-il un jour ton ami" - l’accusé, toujours très ému, s’adresse alors directement aux victimes de ces attentats, y compris celles “ qui nous écoutent dans la webradio ” : “Je vous demande aujourd’hui de me détester avec modération. Je veux vous dire aussi que je présente mes condoléances et mes excuses. Je sais qu’on a des divergences, je sais qu’il y a une haine qui subsiste entre vous et moi. Je sais qu’on ne sera pas d’accord, mais je vous demande de me pardonner." Salah Abdeslam, conscient dit-il, que “ ça ne va pas vous guérir ”. “ Mais je sais que la bonne parole peut faire du bien. Et si j’ai pu, ne serait-ce que faire du bien à une seule des victimes, pour moi c’est une victoire ”. Ses dernières excuses sont pour ses coaccusés, ces trois hommes qui comparaissent à ses côtés pour l’avoir ramené de Paris et véhiculé dans Bruxelles après les attentats. Puis il se rassied, visiblement vidé : “ c’est tout ce que j’ai à dire ”.

Avant cela, en réalité, il en a dit plus. Notamment sur cette nuit du 11 au 12 novembre 2015 et la rencontre avec le chef des commandos terroristes, Abdelhamid Abaaoud, qui se terre alors depuis plusieurs mois dans une planque de Charleroi. Cette rencontre, a expliqué à l’audience Salah Abdeslam, a constitué le point de bascule dans son engagement dans les attentats. Alors son avocat, Me Olivia Ronen, lui en “ demande un peu plus : comment ça s’est déroulé? ” “Au départ, je ne suis pas chaud du tout , soupire Salah Abdeslam, T-shirt gris à manches longues qu’il a relevées sur ses avant-bras. “ Mais on m’explique que ce sera quelque chose de grand de frapper la France en son centre. On m’explique que beaucoup de femmes et d’enfants ont été assassinés par la coalition dont la France fait partie. On m’explique que la France est un des pays les plus acharnés contre l’Islam, qu’elle ne cesse d’insulter le prophète, de rabaisser les musulmans”. Phrase après phrase, le seul survivant des commandos terroristes reprend les arguments qu’Abdelhamid Abaaoud et son frère aîné, Brahim Abdeslam, ont détaillé pour le convaincre. “ On m’explique que c’est le paradis qui m’attend si je fais cette oeuvre-là. Et mon frère - celui dont il a expliqué qu’il était le plus proche, un exemple pour lui - me dit : “tu es capable de le faire ”. Mais lui, Salah Abdeslam, ne “ parle pas beaucoup. J’essaie de leur dire que je ne suis pas entraîné, pas capable , j’essaie de trouver des excuses .” Puis il lâche encore : “ je ne dis pas qu’ils m’ont forcé. Mais j’ai fini par dire : “c’est bon, je vais y aller ”.