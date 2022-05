Une nouvelle session d'auditions de victimes s'est ouverte ce mercredi devant la cour d'assises spécialement composée avec les témoignages de survivants des terrasses notamment.

Carla et Juan Pablo de l'agence d'architecture, qui venaient profiter d'une table entre amis le 13 novembre © Radio France / Valentin Pasquier

Et l’on est retourné au Carillon et au Petit Cambodge, Ces deux restaurants du 10e arrondissement, premiers visés par les terroristes du commando des terrasses. Six mois après la première session de témoignages de victimes, la cour d'assises spécialement composée a entendu ce mercredi les dépositions de nouvelles parties civiles, au procès des attentats du 13-Novembre 2015.

Autour d'une table entre amis

Tous les vendredis, la jeune équipe internationale de l’agence d’architecture Renzo Piano va boire un verre ensemble. Le petit groupe a d’ailleurs ses habitudes dans un bar non loin du cabinet et un groupe Whatsapp au nom évocateur : “Stammtisch”, terme allemand pour désigner un groupe d’amis qui se réunit régulièrement autour d’une table. Mais ce soir-là, Raphaël Hilz, allemand de 28 ans, leur propose d’ouvrir leur horizon. Et ils sont donc une quinzaine à prendre la direction du Carillon. Juan Pablo en fait partie. Dès son arrivée dans l’agence, alors qu’il vient de finir ses études à New York, ce canadien d’origine sud-américaine, s’est lié d’amitié avec Raphaël. Et logiquement, après avoir commandé des verres de vin, les deux amis et collègues se retrouvent pour discuter.

“Nous étions à côté de la porte. Nous parlions de marchés de Noël, je ne sais pas pourquoi. Moi, je m'en foutais carrément”, sourit doucement le jeune homme à la barre. Carla, autre architecte allemande de l’agence, profite elle aussi de l’ambiance et décompresse après sa semaine de travail. "Tout d'un coup, il y a eu des pétards. Au fond de la salle, un jeune homme a crié : 'baissez-vous, fusillade'". A travers la vitre, Juan Pablo voit les terroristes tirer dans sa direction. “Et d’un coup, je suis par terre, je ne vois rien. Je grimpe sur des amis, sur un tas de trucs.” Comme Carla, il rejoint le fond du bar et trouve refuge alors que les tirs se poursuivent. “Puis, le silence est revenu", se souvient Carla, "un silence mortel. Un silence qui m'a brisé le cœur.“ Tous deux cherchent leurs amis.

Juan Pablo découvre Raphaël, “par terre, bouche fermée, yeux ouverts. Il y avait des cris partout. Mais mes yeux étaient figés sur Raphaël, je lui disais : 'ne meurs pas'". Carla aperçoit une autre collègue “blessée à la jambe”, l’assied contre le mur, tente de faire en sorte “qu'elle ne regarde pas sa jambe”, puis sort son téléphone pour signaler sur leur groupe Whatsapp : "j'ai retrouvé Emilie". “Et au même moment, j'ai vu que Juan Pablo avait écrit : "Raphaël est mort." L’impensable, explique la jeune femme d’une voix douce. "Jamais je n’aurais pu imaginer une seule seconde qu'on reviendrait autrement que joyeux et complets à l'agence le lundi." Une agence dans laquelle Carla comme Juan Pablo travaillent encore. “Je me suis forcé à rester. Je me suis forcé à rester à Paris aussi”, clame le jeune homme à la barre. “Je me force à marcher dans les rues, à m'asseoir en terrasse, à manger le dos tourné à l'extérieur, à prendre le métro. Je pense que je me force un peu moins maintenant, mais la peur est toujours là." Carla, elle, se dit aujourd’hui “soulagée”, d’avoir déposé devant cette cour d’assises. Au propre, comme au figuré.

"Ne vous occupez que des gens qui sont conscients"

Déposer le poids des attentats, Christophe, qui lui succède à la barre, ne l’a jamais vraiment fait complètement. “J’ai 33 ans, je suis victime en tant qu'homme et en tant que pompier de Paris, de l'attentat survenu au Carillon et au Petit Cambodge." Ce 13 novembre, il est de garde. Et regarde, à la caserne, du match de foot France-Allemagne avec un de ses collègues. Mais il est appelé pour la chute d’une employée d’un Franprix. Agacé “de louper un bout du match”, il promet à son collègue qu’il sera de retour rapidement. Et monte dans l’ambulance avec ses deux coéquipiers du jour. “Ils ont approximativement 20 ans. L'un a 2 ans de service, l'autre 8 mois”.

Christophe, le pompier arrivé au Petit Cambodge Christophe, le pompier arrivé au Petit Cambodge © Radio France / Valentin Pasquier

Il est 21h11 lorsque l’ambulance se gare devant le Petit Cambodge pour prendre en charge l’employée blessée. “A 21h24, j'entends des bruits de pétard. Ce bruit est effroyable. Comme métallique, froid, sec. Amplifié par l'écho des petites rues parisiennes." A peine une minute plus tard, il demande les premiers renforts par radio : “police d'urgence pour fusillade". Le temps d’évaluer l’horreur, découvrir ces corps par terre, cette voiture portière ouverte et bébé à l’arrière, et il demande “le déclenchement du plan rouge”. Puis se prépare à intervenir. "A mes collègues, je donne cet ordre : "'ne vous occupez que des gens qui sont conscients'."

Je suis déjà en train d'effectuer un premier tri. Mais nous n'étions que trois.

Arrivé sur place, Christophe se fait “interpeller, tirer le bras par des gens pour aider leur proche”, s’approche “du corps sans vie d'une femme, elle a reçu une balle dans le visage." Depuis la terrasse du Petit Cambodge, il regarde “le trottoir du Carillon jonché de corps. Une femme est assise contre une voiture, si je veux la voir, je dois marcher sur tous les autres”. Alors oui, reconnaît-il. Tout professionnel qu’il est, militaire formé aux situations difficile, il ne peut éviter la sidération, “la main devant la bouche en regardant ce qu'il se passe autour de moi, choqué par la scène."

" Je pense à vous très régulièrement"

Les renforts qui arrivent l’aident à sortir de sa torpeur, retrouver ses réflexes : "je découpais les vêtements, mettais de l'oxygène quand il y en avait. Je déplaçais également le corps sans vie de cette femme qui avait sensiblement mon âge. Ses yeux étaient ouverts. Comme la plupart des morts." Ces victimes décédées pour les proches desquelles Christophe a tenu a témoigner à cette audience : "Je pense à vous très régulièrement même si je ne vous connais pas. Parce que j'ai du faire des choix effroyables, prendre la décision de laisser des gens mourir pour en sauver d'autres. A 26 ans, j'avais toutes ces vies qui dépendaient de mes décisions. J'ai fait tout ce que j'ai pu".

Il est 00h16 lorsqu’il rejoint la caserne. Laissant derrière lui “une insouciance que je ne retrouverai jamais ”. Car même s’il s’accroche, tient à reprendre très rapidement son travail, à repartir en interventions, Christophe subit aussi le stress post-traumatique, les crises d’angoisse, trouve refuge dans l’alcool. “J'avais le besoin de me sentir triste comme si je ne me sentais pas le droit d'être heureux.” A son entourage, il tente de faire comprendre ce qu’il a vécu cette nuit-là : “J*'ai vu toutes sortes de réactions : les gens qui sont gênés, choqués, les gens qui passent vite à autre chose, les gens qui ne voient pas le souci et ceux très réceptifs. Sans compter les petites phrases assassines : 'Ça fait longtemps, tu devrais aller mieux.' 'Ça ne va pas mieux ?' ou 'Sois combatif, il faut que tu avances'*.

Face à cela, le sapeur-pompier a d’abord été en colère. “Mais j'ai compris que les gens qui n'avaient pas vécu ça, ne pouvaient pas comprendre. Aujourd'hui je suis heureux qu'ils ne comprennent pas." Mais surtout, Christophe a une autre très belle raison d’être heureux. Et il entend partager à tous, “que vous soyez victime ou non, que vous soyez dans le box des accusés ou non, que ma conjointe est enceinte et que je vais devenir papa d'ici la fin de l'année." La vie continue, “et le meilleur est à venir”.