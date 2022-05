Alors que des auditions de victimes du Bataclan étaient prévues ce vendredi, la contamination d’un accusé au Covid-19 impose une nouvelle suspension de l’audience.

L'audience a été suspendue pour cause de Covid (illustration). © Radio France / Valentin Pasquier

Pour beaucoup ici, on était dans la dernière ligne droite. Après une semaine de suspension pour les vacances de printemps, le procès avait repris : derniers témoins de parties civiles, nouvelle session de témoignages de victimes avant les plaidoiries. L’horizon du 24 juin, date alors fixée pour le verdict, approchait. Et puis jeudi, l’accusé Farid Kharkhach a commencé à éprouver des symptômes. Avant d’être testé positif au Covid-19 ce vendredi matin.

À la reprise de l’audience, le président ne se perd d’ailleurs pas en circonvolutions : "Je pense que tout le monde est à peu près au courant qu'on ne va pas pouvoir tenir cette audience aujourd'hui, ni la semaine prochaine parce que l'un des accusés a été atteint par le Covid", déclare-t-il. Et d’annoncer une suspension de l’audience jusqu’au mardi 17 mai. Car, “en l’état actuel de la procédure, cela nous empêche de siéger en l’absence d’un accusé. C’est la loi. Dura lex sed lex.”

Le président qui se dit “confus”, “navré”, et “vraiment désolé pour les parties civiles qui devaient être entendues aujourd'hui et ont peut-être fait le déplacement. Et ajoute, en référence aux témoignages attendus de certains membres du groupe Eagles of Death Metal : “je suis navré aussi pour ceux qui devaient venir la semaine prochaine, je sais que certains viennent de l’étranger”. Dans la salle aussi, parties civiles comme professionnels ne cachent pas leur agacement. Me Fanny Vial, avocate de Farid Kharkhach tient à ajouter un mot au nom de son client : “il a souhaité dire qu’il était lui aussi confus et qu'il a une pensée pour ceux qui devaient témoigner aujourd'hui et ne pourront pas le faire.”

Avant de réclamer un “ examen médical digne de ce nom parce qu'il est sérieusement atteint. " Et tous de quitter la salle. Jusqu’au 17 mai.

