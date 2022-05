Toute cette semaine, la cour entend les témoignages des dernières parties civiles avant la fin des débats. Avec aujourd'hui des survivants du Bataclan.

Julien, Louise, Robert et Cyprien font partie des victimes qui ont témoigné ce mercredi à la barre. © Radio France / Valentin Pasquier

Pourquoi venir témoigner ? Quels mots ajouter à tous ceux qui ont déjà été déversés, confiés, criés parfois devant cette cour ? C'est la question que se posent nombre des victimes qui se succèdent ces jours-ci à la barre. Beaucoup, d'ailleurs, commencent par confier leurs doutes : "À quoi bon venir raconter une nouvelle fois cette soirée d'horreur absolue quand vous tous l'avez déjà entendue beaucoup trop de fois, dans ses moindres détails ?", interroge ainsi Loïc à la barre. "Pourquoi évoquer la peur, les regards terrifiés, les pleurs, les gémissements ?"

Cachés de longues heures dans un placard technique

Et pourtant, malgré les près de 400 victimes déjà entendues, ces nouveaux témoignages emmènent la cour dans des lieux encore inexplorés du Bataclan. Comme ce placard technique, à l'étage de la salle de concert, dans lequel atterrit Karena. "Quelques secondes plus tard, un homme arrive, je l'ai tiré à l'intérieur", raconte-t-elle d'une voix douce, teintée de son accent américain, une feuille annotée posée sur la barre devant elle. "C'était un tout petit placard." Elle se tient debout. L'homme, Nicolas apprend-t-elle, s'accroupit. Tous deux tiennent la porte. "La peur était épaisse comme de la soupe." Peur. Karena répète le mot à l'infini. "Nous étions dans le noir, dans notre peur." Karena a d'ailleurs tellement peur qu'elle reproche à Nicolas le moindre de ses mouvements. "Il avait une veste en cuir qui faisait du bruit quand il bougeait", explique-t-elle à la barre.

"Je n'arrêtais pas de faire 'chut'. Et lui me répondait : 'Ta gueule'."

Quelques instants plus tard, poursuit Karena, "mon téléphone a sonné. Et Nicolas l'a brisé en deux. Mais j'étais d’accord. Comme ça, il n'y avait plus de bruit qui venait du placard."

Le silence, des heures durant. Et leurs pensées. "Dans ma tête, je commençais à dire au revoir à la vie, à mes enfants. À l'époque, ils avaient 3, 5 et 11 ans donc ils avaient toujours besoin de leur maman." L'attente, encore. La peur, toujours. À l'extérieur de leur refuge : les tirs qui claquent et "ce bruit qui ressemblait à un Om". La voix de Karena se brise : "J'ai réalisé que c'étaient les gémissements des gens qui étaient en train de mourir. Et ça c'était très difficile à entendre." Karena et Nicolas parviendront à quitter leur placard et le Bataclan après l'assaut des forces de l'ordre. Leurs trois enfants chacun ont pu retrouver leur parent. Aujourd'hui, si Karena souffre toujours du syndrome du stress post-traumatique, elle va mieux, assure cette ressortissante américaine. Elle remercie la France pour le suivi dont elle a pu bénéficier. "Et je voudrais aussi remercier Nicolas d'avoir vécu ça avec moi et de m'avoir supportée dans ce placard."

L'horreur de la fosse

Après elle, Emmanuel, Julien, Sarah, Patrick, Siham, Cyprien nous ramènent dans la fosse. Cette fosse du Bataclan dont on a l'impression d’avoir exploré le moindre centimètre. Cette fosse sur le plancher de laquelle François se retrouve très vite allongé, "touché dès les premières secondes de la fusillade. Je me souviens d'abord de ma révolte et, pardon pour mon langage peu châtié : 'Bordel de merde, je ne vais quand même pas crever dans un putain de concert des Eagles of Death Metal'."

Cette fosse dans laquelle il se retrouve "dans le dos d'une autre personne qui respire. J'ai mal. Je mors son T-shirt pour ne pas crier. À force de le mordre, j'ai un morceau qui me reste entre les dents." Cette fosse dans laquelle Cyprien croise le regard affolé d'un spectateur : "Il me dit que c'est son anniversaire, qu'il a ramené tous ses amis et que s'ils crèvent c'est de sa faute."

Cette fosse dont ils ressortent tous, ou presque, avec ce même et si terrible sentiment de culpabilité. Celui "d'avoir fait vivre ça à ma compagne, mes proches. De n'avoir pas pu aider d'autres victimes", s'excuse Julien. Celui de devoir "assumer d'être partie" pour Siham, sortie du Bataclan sans l'amie avec laquelle elle y était entrée. Celui, pour un si grand nombre d'entre eux d'avoir dû marcher sur des corps, ignorant s'ils étaient morts ou vivants, d'avoir du "écraser pour ne pas être écrasé". Alors, Naïma se tourne vers le box et lance aux accusés : "Et vous ? Qu'allez-vous retenir de tout ça ?"

