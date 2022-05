Pour la dernière journée d’auditions de parties civiles, la Cour d'assises a entendu de nouvelles victimes du Bataclan. Mais aussi les habitants de l’immeuble de Saint-Denis dans lequel l’assaut contre deux terroristes a été mené le 18 novembre.

Des parties civiles à la Cour d'assises spéciale, le 19 mai 2022, au Procès des attentats de novembre 2015.

Une fillette dont les parents racontent, en larmes, leur 18 novembre 2015. Pas le 13. Non, le 18. Lorsqu’un peu après quatre heures du matin, le Raid a lancé l’assaut contre un immeuble de la rue du Corbillon à Saint-Denis après avoir appris que deux survivants du commando des terrasses - Abdelhamid Abaaoud et Chakib Akrouh - s’y étaient réfugiés, dans un appartement squatté par celui qui est devenu tristement célèbre pour cela : Jawad Bendaoud.

5000 munitions tirés en quelques heures

"Ce 18 novembre nous a tout pris", déclare Helena, maman de la fillette. Car huit heures durant, raconte-t-elle à l’audience, sa famille a dû rester couchée alors que les balles fusaient de toute part. "5000 munitions ont été tirées", poursuit son mari. Tous réveillés par des bruits étranges, puis “des points lumineux rouges qui bougent, deux colonnes d'hommes, comme dans un film d’action”, raconte Lucille qui venait d’acheter un appartement au quatrième étage. Puis les tirs. “"Mon mari a essayé d’ouvrir la porte mais le policier lui a mis un fusil sur la tête et a dit : "Opération antiterroriste”" raconte cette maman d’origine serbe. "Mon pays a été bombardé, je n'aurais jamais cru que je vivrais une autre guerre en France." Dans ses bras, une fillette d’environ trois ans. Elle s’agite mais ne veut pas lâcher sa mère. Alors sa mère poursuit, alors que le malaise grandit.

Tous se réfugient où ils peuvent. "On était dans la salle-de-bain, par terre. Mes enfants, de 1, 3 et 5 ans étaient muets", raconte cette habitante. "J’ai prié de mourir avant eux, je ne pouvais pas supporter de les voir mourir”. "Je me rappelle comme si c'était hier les visages de mes enfants terrorisés", raconte à son tour Priscilla, en larmes. Lorsqu’ils peuvent enfin sortir, ils découvrent “du verre partout, du sang. On ne comprenait rien”, raconte une jeune femme à son tour.

Elle avait 15 ans en novembre 2015, explique avoir été, avec sa famille, "embarquée au commissariat de Bobigny. Ils nous ont montré des photos de gens qu'on ne connaissaient pas”. Tous confient aujourd’hui la persistance du traumatisme : l’hypervigilance, les crises d’angoisse, l’agoraphobie, l’hypersensibilité au bruit. Lucille soupire :

Nous sommes les oubliés du bout de l’histoire. Je demande qu'on puisse être reconnus comme victimes de terrorisme.

Ils le réclament-ils les uns après les autres. À ce jour, cependant, aucun d’entre eux ne l’a été.

"Une montagne de cadavres" au Bataclan

Avant eux, la cour a entendu d’autres traumatismes, vu couler d’autres larmes, recueilli d’autres mots. Ceux des toutes dernières victimes des attentats du 13 novembre 2015 à s’exprimer à ce procès. Floriane en fait partie. Ce terrible soir elle était au Bataclan avec "l’homme de [s]a vie", Renaud Le Guen, son fiancé depuis qu’il l’avait demandée en mariage au mois de mai après 12 ans de vie de couple. Elle a survécu, pas lui.

Elle est parvenue à se réfugier dans une loge, puis les plafonds de la salle de concert. "En bas dans la salle, raconte-t-elle à la barre, j'entends des gémissements, des pleurs, des cris d'agonisants, des téléphones qui sonnent. Je n'ai toujours pas de nouvelles de Renaud, j'embrasse ma bague de fiançailles." Depuis sa cachette, tenant la main d’une autre spectatrice, Floriane reçoit "des nouvelles de l'extérieur avec mon téléphone. J'attends des nouvelles de Renaud. On entend toujours gémir en bas." Une explosion, une seconde. L’édifice qui tremble. L’intervention de la BRI, la redescente vers le rez-de-chaussée. "On arrive au niveau de la salle. Je distingue une jeune fille morte. elle est jeune, très jeune. Elle est belle. Je regarde en direction de la fosse. Il y a une montagne de cadavres. Je cherche si je vois Renaud."

Puis la libération, le refuge chez sa soeur. Et l’annonce, le lendemain. " Mon papa s'approche de moi et s'accroupit. Il pleure, me dit : Renaud est mort. Je dis que c'est pas possible. On doit se marier, j'ai choisi ma robe." Quelques jours plus tard, elle portera une autre robe, celle qu’elle avait choisie pour son anniversaire, le 14 novembre. Noire. Pour l’enterrement de Renaud.

