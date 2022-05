L’horreur du Bataclan et le traumatisme de ceux qui en sont sortis. Le manque de ceux qui y sont restés. Ce jeudi encore, la cour d'assises spéciale de Paris a entendu les témoignages de victimes de l’attentat de la salle de concert.

Daniel et Diane, de la famille de Quentin, victime au Bataclan, le 19 mai 2022, à Paris. © Radio France / Valentin Pasquier

"Ils sont pourris. Comme une banane pourrie." Ces mots sont ceux d’un enfant de cinq ans et demi, portés à la barre par son avocate. Lui n’est pas présent dans la salle mais a tenu, apprend-t-on à l’audience, à s’y exprimer. "Ils ont tué mon papa et ça c'est vraiment pas bien", poursuit alors l’avocate de la famille d’Antoine Mary, assassiné à 34 ans.

"Il ne faut plus leur donner à manger pour qu'ils meurent. Je suis en colère parce qu'ils sont méchants". La maman de ce petit garçon n’est pas non plus à l’audience. Elle a souhaité se tenir éloignée du procès, ne pensait pas avoir à y dire quoi que ce soit. Jusqu’à ce que son fils la presse de le faire. Alors, elle aussi, a confié un texte à son avocate. Elle y décrit son amour avec Antoine Mary, l’annonce de sa grossesse, la première échographie réalisée deux semaines avant, qui a révélé qu’il s’agissait d’un petit garçon. Puis la soirée du 13 novembre 2015, et le concert des Eagles of Death. Elle fera partie des otages du couloir, libérés des terroristes par l’assaut du Raid. Antoine est de ceux qui ne sortiront jamais de la salle. Mais "nous continuerons de nous battre, jour après jour", assure-t-elle à l’adresse des accusés.

Les derniers témoignages de victimes des attentats du 13 novembre 2015, à Paris, le 19 mai 2022.. © Radio France / Valentin Pasquier

"J'espère qu'une graine s'est posée dans le cœur des accusés"

Se battre, c’est d’abord affronter l’absence pour les proches des victimes décédées. Ce "trou béant pour notre famille, confie cette maman, nous vivons avec, quelques fois nous tombons dedans ”. Un vide que Frédérique, elle, a tenté de “ combler par une suractivité ”, s’occupant désormais seule du garçon de neuf ans qu’elle avait eu avec Mathieu Hoche.

"J'ai la chance de voir notre fils grandir. Pas lui. Et cette injustice me révolte." C’est aussi "la douleur sourde, la colère froide qui ricoche sur ceux qui nous sont le plus cher", décrit Pauline, sœur de Thibault Rousse-Lacordaire.

36 ans, toute la vie devant lui, 1000 projets à réaliser, beaucoup d'amour à donner, une intelligence hors du commun à mettre au service des autres.

C'est encore le soulagement terrible, pour la mère de Romain Dunet, d’apprendre que "la balle est rentrée sous son œil droit, elle est ressortie à l'arrière de la tête. Ce qui veut dire qu'il est mort de face. Et j'ai aimé savoir ça." Sylvie se tourne alors légèrement vers le grand box vitré et ajoute d’une voix douce. "J'espère que, par ce procès, une graine s'est posée dans le coeur des accusés. Certains ont l'âge de mon fils .” Elle les regarde franchement. "Je pense à vos mères."

Vincent, de la BAC 75N, est intervenu au Bataclan, le 13 novembre 2015. © Radio France / Valentin Pasquier

"Vos actes ont permis cette horreur"

"J'ai fait mon petit procès à moi, dans ma tête", explique à son tour Alan. "Je conviens que certaines personnes à ma gauche n'ont pas voulu ce qu'il s'est passé. Mais pour d'autres, il faut à ce jour assumer ce pourquoi vous êtes là et ne pas se cacher derrière les principes".

Fatima aussi, au Bataclan grâce à des places décrochées le jour même par son amie Cécile, clôt son témoignage par une adresse aux accusés " je vous ai écoutés très attentivement. Cela m'a déstabilisée car certains m'ont touchés, même fait rire”, confie-t-elle à la barre. "Je sais que vous n'êtes pas impliqués à des mêmes degrés et que vous ne faites pas tous partie de ce groupe. Mais que vous le vouliez ou non, vos actes, mis bout à bout, ont permis cette horreur. "

Les derniers témoignages de victimes des attentats du 13 novembre 2015, à Paris, le 19 mai 2022.. © Radio France / © Radio France / Valentin Pasquier

Pour beaucoup, à l’issue de ces neuf mois d’audience, et alors que les débats sont sur le point de s’achever, il reste à l’égard de ces 14 accusés une immense incompréhension. "Je n'ai pour vous ni respect, ni haine", assure Diane dont le frère Quentin Boulenger est mort au Bataclan, "mais comment ces lâches ont-t-ils réussi à vous convaincre que la mort est un but plus important que la vie?"

