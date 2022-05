C’est une nouvelle phase du procès qui s’est ouverte aujourd’hui avec les premières plaidoiries de parties civiles. Elles doivent durer neuf jours.

Les avocats des parties civiles ont commencé ce lundi leurs plaidoiries © Radio France / Valentin Pasquier

La salle s’est considérablement remplie lorsqu’avec un peu de retard, l’audience reprend et le président annonce : "nous allons commencer les plaidoiries". Mais si l’exercice de la plaidoirie de parties civiles est habituelle dans le procès pénal, il l’est beaucoup moins lorsque celui-ci compte 300 avocats de parties civiles, représentant plus de 1800 victimes. Alors beaucoup ont choisi de la jouer collective. Démarche inédite, qu’il a d’abord fallu expliquer. “Comment, en quelques minutes chacun, nous allons pouvoir dire l'infinie diversité des victimes et ce qui les rassemble ?", entame alors Me Frédérique Giffard. "Nous allons donc vous présenter autre chose, une autre forme de plaidoirie, inédite, à laquelle ont participé plus de cent avocats” qui ont ainsi renoncé à plaider, comme le veut l’usage, pour leurs clients respectifs. Mais accepté de prendre la parole suivant une série de thématiques définies. "Cette communauté des parties civiles est traversée par les mêmes clivages, les mêmes lignes de faille que la société en général. Le fait de participer à cette plaidoirie ne signifie pas qu'on adhère à l'ensemble des positions qui vont être évoquées”, poursuit Me Giffard dans ce propos liminaire. Ce qui se joue aussi en filigrane de ces plaidoiries c'est notre capacité à se comprendre malgré des différences parfois très profondes."

Me Sylvie Topaloff, avocate des parties civiles © Radio France / Valentin Pasquier

"Ils n'avaient pas d'ennemi"

“Qu’est-ce qui nous est arrivé?” C’est sur cette question que s’est lancée la première à plaider, Me Sylvie Topaloff. “Ils ne portaient pas d'uniformes. Ils ne défendaient aucune cause. Ils ne voulaient de mal à personne. Ils n'avaient pas d'ennemi. Ils voulaient boire un verre en terrasse, écouter de la musique, regarder un match de foot”, plaide l’avocate**. Ils ont été frappés. Et nous avons tous vacillé .” Car, poursuit son confrère Me Jean Reinhart, avocat de parties civiles mais qui porte aussi le deuil de son propre neveu, assassiné au Bataclan. “ Le 13 novembre 2015, le mal a surgi dans nos vies à tous. La tranquillité d'un soir de novembre a été percutée par le mal en rafales. Voyage au bout du mal, au point de se déchiqueter soi-même” . Ce mal qui suscite tant d’incompréhension. "Et une question, une seule question. La question vertigineuse, lancinante, qui ne nous quitte pas. Comment des hommes qui ont été un jour des enfants ont-ils basculé, tué et participé à tuer des êtres avec qui ils auraient pu converser ?" poursuit Me Reinhart.

"Le djihadisme désacralise la vie et magnifie la mort"

Pour tenter de répondre à cette question qui a traversé les neuf mois d’audience, ses confrères se succèdent à la barre. "Si l'islam est une religion, l'islamisme est une idéologie, rappelle Me Samia Maktouf. Le djihadiste croit mourir en chahid, en martyr et gagner son billet pour le plus haut degré du paradis. Ce djihadisme désacralise la vie et magnifie la mort." D’ailleurs, rappelle Me Didier Seban, cinq des accusés présents dans le box se sont rendus en Syrie, dans les rangs de Daech. “Ils ont ensuite retourné leur fureur, celle qu'ils avaient imposée à tous ceux qui n'adhéraient pas à l'Etat islamique, contre les victimes du 13 novembre”. Les autres n’ont pas rejoint Daech mais sont issus des mêmes communes bruxelloises que leurs coaccusés. "Comment on glisse de cette délinquance de ces quartiers, Molenbeek et Laeken, à l'islamisme ? plaide ainsi Me Stephen Monod. Le premier point de convergence c'est la violence. Qu'est-ce que l'islamisme sinon une violence ?" Une violence véhiculée par la propagande de l’Etat islamique, devenu maître en la matière. C’est ce que décrypte Me Aude Rimailho, en conclusion de cette première journée de plaidoiries de parties civiles.

Me Samia Maktouf, avocate des parties civiles © Radio France / Valentin Pasquier

L’avocate a choisi de se pencher sur les anasheeds, ces chants a capella, seule forme musicale acceptée au sein de Daech. “L'Etat islamique a carrément détourné les anasheeds pour servir sa propagande dans une volonté de toucher au plus près les personnes susceptibles de rejoindre l'Etat islamique pour combattre. L'idée est de rendre le djihad cool. Les mélodies sont belles, entêtantes, entraînantes”. Un pouvoir de la musique, bien compris de l’Etat islamique, poursuit l’avocate. “Il en a fait une arme de guerre. Et on peut alors se demander si, en attaquant, un concert, l'Etat islamique n'a pas voulu détruire l'arme de l'ennemi. Mais Daech n'a pas détruit la musique." Et de conclure, en référence au morceau Kiss the Devil, que jouait le groupe Eagles of Death Metal lorsque les trois assaillants du Bataclan ont fait irruption dans la salle : "Au bout du compte, le soir du 13 novembre 2015, ce sont les terroristes qui ont embrassé le diable."