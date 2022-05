Pour la deuxième journée de leurs plaidoiries, les avocats de parties civiles se sont penchés sur chacun des lieux visés par ces attentats du 13 novembre 2015.

Me Jean Reinhart, avocat des parties civiles © Radio France / Valentin Pasquier

Nous sommes à nouveau le 13 novembre 2015. Dramatique soirée qui avait pourtant si bien débuté, au Stade de France pour le match amical France-Allemagne, sur les terrasses des 10e et 11e arrondissements, bondées en cette soirée si douce pour un mois de novembre, au Bataclan où les fans des Eagles of Death Metal profitaient de ce concert si chaleureux et convivial. "Il est 20h40, le coup d'envoi du match amical entre la France et l'Allemagne va bientôt être donné. Quatre hommes arrivent aux abords du stade”, rappelle Me Didier Seban dans sa plaidoirie.

Pour que ce match puisse se dérouler, il faut des personnes pour assurer l’accueil, la sécurité, les services annexes. Alors, rappelle Me Seban "Il y a au Stade de France les gens qui travaillent : Marylin, qui participait à la réalisation d'un documentaire, Louise, agent de sécurité, Gwendoline, serveuse, Manuel Dias, réfugié en France parce qu'il avait fui la dictature de Salazar au Portugal. Il était chauffeur de bus et attendait les spectateurs qu'il avait emmené depuis Reims. Il est mort ce soir-là". Il y a aussi les vendeurs d’écharpes de foot. Tous ensemble, regroupés, “tous là quand Bilal Hadfi se fait exploser”. Nombre d’entre eux ont été grièvement blessés ce soir-là. Tous ceux présents “espéraient que la fête soit belle. Ils sont repartis dans la souffrance, dans la douleur que cette meute est venue apporter au Stade de France”, conclut M Didier Seban.

"Ramper, courir, bruits de chargeurs, rafales"

Dans les rues de Paris, “tous ceux qui se pressent sur les terrasses ignorent que deux explosions viennent de secouer le Stade de France”, rappelle Me Aurélie Soria. Et comme “il fait doux ce soir-là” le rappelle-t-il tous ou presque, les terrasses sont bondées. Au Carillon, plaide Me Soria, “il y a la table des internes de l’hôpital Saint-Louis. Et puis devant le bar : des étudiants en pharmacie, un couple en tête-à-tête, la table des architectures de Renzo Piano. Au bar, il y a deux copains, deux soeurs, des amis”.

Du Petit Cambodge à la Belle Equipe. De la Bonne bière au Comptoir Voltaire, les avocats de parties civiles évoquent ceux qui ont été traumatisés, blessés, tués ce soir-là. Il est à nouveau question de ces “ anniversaires : celui de Jessica, qui a réuni sa bande, réservé la veille", évoque Me Estelle Dhimolea. Celui d’Hodda aussi. “C'est son 35e anniversaire. La famille est là, celle qu'on choisit, celle de quartier ." Puis ce sont les “ cris. Hurlement; Hommes armés. Les gens tombent. Tac tac tac. Impacts de balle ”, poursuit l’avocate. “ Ramper. Courir. Bruits de chargeur. Rafales. Coup par coup. C'est la guerre.” "Ce sont aussi les vitres qui volent en éclats, la poussière qui pique les yeux, l'odeur de la poudre et du sang qui monte au nez, les premières balles qui traversent les corps’”, décrit Me Mélanie Sisson pour La Bonne bière.

Après, vient le silence de mort, maintes fois décrit. "La douleur d'Ambre, de Camille, de Sarah. Le choc de voir les morts : Romain, Lacri et Cyprien qui laisseront deux orphelins, Marie-Aimée, Thierry, Justine, Hyacinthe, Michelli, morts sur la terrasse. Guillaume, Victor, Ludo, Djamila quelques mètres plus loin ”, plaide encore Me Dhimolea au sujet de La Belle Equipe. “ Les terrasses du Carillon et du Petit Cambodge s'écroulent en même temps sous les balles des terroristes ”, rappelle Me Aurélie Soria. Au Comptoir Voltaire, les deux amies, toutes deux enceintes, qui évoquaient ensemble leurs enfants à venir, sont projetées en avant. David, lui, va entamer un massage cardiaque sur le corps de cet homme inanimé. Ce n’est qu’en enlevant son blouson pour plus de praticité, qu’il apercevra les fils. Ceux du gilet explosif de Brahim Abdeslam.

"Deux heures qui ont paru comme une éternité"

Devant le Bataclan, enfin, une voiture, une Polo vient de se garer. “Il est 21 heures 45 minutes et 8 secondes”, plaide Me Alexandre Plantevin. “20 secondes plus tard, le moteur est coupé et les phares s'éteignent. Je me demande ce qu'ils se disent ces trois hommes là ? A quoi pensent-ils durant ces deux minutes avant de sortir du véhicule ?” Et s’engouffrer ensuite dans la salle de concert où les Eagles of Death Metal déchaînent le public. Puis, “la chanson Kiss the Devil a cédé le pas au bruit des balles. Clac clac clac clac”, lance Me Catherine Pompidou à la barre. "Se jeter sur le sol pour échapper aux balles. Se retrouver couvert de sang, ne pas savoir s'il s'agit de son sang ou de celui d'un autre. On rampe pour fuir, dans le sang, au milieu des douilles, des chargeurs, des sacs, des vêtements, des chaussures". Au Bataclan où onze personnes, “trois femmes et huit hommes”, rappelle Me Manon Cornac ont été otages dans “un huis-clos surréaliste avec deux des terroristes. La prise d'otages aura duré plus de deux heures." "Deux heures qui leur est paru comme une éternité", poursuit Me François-Xavier Awatar.

Mais qu’ils aient été otages du couloir, prisonniers de la fosse ou réfugiés des faux-plafonds de la salle ce concert ; qu'ils se soient comportés en héros en cassant le faux-plafond des toilettes, ouvrant une issue de secours, protégeant une compagne ; ou qu’ils aient rampé sur des corps, lâché la main de leur ami, voulu s’enfoncer sous le plancher de la fosse ; à tous, Me Hugo Lemont tient à dédier ses derniers mots : "Le Bataclan c'est le tombeau de 90 personnes. Mais c'est aussi un champ de héros dans le sens où des personnes, des policiers non spécialisés, s'ils n'ont pas permis d'éviter le massacre, ont permis d'éviter l'hécatombe." Ces victimes dont beaucoup sont venues confier à la barre leur sentiment de culpabilité. Culpabilité de ne pas avoir fait plus. Ou tout simplement d’avoir survécu. A plusieurs d’entre elles, le président avait assuré : “Vous avez fait ce que vous avez pu ”. “En réalité, ils ont fait bien plus qu’ils n’ont pu", poursuit Me Lemont. "Les victimes ont aussi été cet élément actif de leur propre survie. ils ont tous montré la voie, la sortie, la cachette, une volonté de vivre. Ils ont fait face. Ils se sont opposés au scénario de mort qu'on leur proposait ." Alors, conclut l’avocat alors que s’achève cette deuxième journée de plaidoiries de parties civiles, "J'aimerais leur assurer le sentiment de notre très très grande admiration pour ce qu'ils ont fait collectivement dans les murs du Bataclan ."