Pour la troisième journée de plaidoiries de parties civiles et la suite des plaidoiries thématiques que se sont répartis une centaine d’avocats, il a été question des blessures des victimes mercredi au procès du 13 novembre 2015.

Les plaidoiries des parties civiles ont débuté lundi et vont durer jusqu'à début juin. © Radio France / Valentin Pasquier

Blessures physiques causées par les balles de kalachnikov. Blessures psychiques causées par le stress post-traumatique, la culpabilité du survivant, le deuil. Autant de traumatismes que sont venus plaider les avocats de parties civiles qui se sont succédé à la barre mercredi. Avocats des victimes de ces attentats du 13 novembre 2015. “Mais si je vous dis 'victime', vous ne visualisez personne”, plaide Me Elodie Abraham en préambule. “Si je vous dis : 'Karena, à qui Nicolas à dit 'Ta gueule' dans ce local technique', 'Hélène qui, arborant son T-shirt 'Love always wins' est venue nous parler de Nick, l'amour de sa vie, mort au Bataclan'”.

Ces victimes-là, la cour les a entendues, longuement. Plus de 400 témoignages au cours de ces neuf mois de procès. Très majoritairement dignes, émouvants. Souvent aussi humbles que bouleversants. Aussi justes que résiliants. Difficile alors, pour ceux qui les représentent de faire, ne serait-ce qu’aussi bien. Et cette journée d’audience l’a malheureusement souvent démontré.

"Qui a péri dans une guerre, une catastrophe, un assassinat"

“On ne naît pas victime. On le devient, par l'acte d'un autre”, poursuit Me Elodie Abraham qui, en guise de citation littéraire - elles sont particulièrement récurrentes ici - a choisi de sortir le Larousse, “celui qu’on regardait avant Internet”. “A 'victime', il y a écrit : 'nom féminin qui a péri dans une guerre, une catastrophe, un assassinat'."

Ces victimes de blessures dont “vous êtes aujourd'hui tous devenus, par le fait de cette audience, des experts”, avance Me Frédéric Bibal à son tour. Je ne pense pas que même parmi les professionnels, psychiatres et médecins, l'un d'entre eux ait entendu de manière aussi forte l'exposé incessant de telles blessures". Mais cela étant dit : "Qu'allez-vous faire de cette parole ? Qu'allez-vous faire de ces blessures ? Qu'allez-vous faire de ce que vous avez entendu, de ce que vous avez ressenti ?", interroge l’avocat.

"Il y a une tentation, presque une volonté, d'en rester là. De considérer, sur cette question de la blessure, que l'audience, la bienveillance, l'écoute patiente qui a été la vôtre serait votre seul office”, poursuit-il face aux magistrats professionnels qui composent cette cour d’assise spéciale. Mais, assène-t-il maintenant, emporté par son élan, ces victimes ne sont pas venues témoigner à l’audience, “simplement pour vous émouvoir, simplement pour vous faire pleurer. Elles ont des amis pour cela. Ils sont venus parce que vous êtes une table de justice, pas un exutoire social. Il faut donc aujourd'hui transformer ces dépositions en motivations. C'est ça l'enjeu. Les atteintes subies par les victimes sont un élément du procès pénal, de la gravité des faits. Et on ne peut pas se contenter de dire : 'C'est très grave'."

"Ces autres blessures qui nous pourrisent la vie"

Ce “très grave” sera pourtant développé, thématique par thématique, tout au long de la journée. La cour se verra ainsi rappeler “la violence du parcours des parties civiles”, plaide Me Isabelle Teste. “Véritable parcours du combattant.” Depuis les heures qui ont suivi les attentats jusqu’aux démarches d’indemnisation devant le Fonds de garantie, “violence supplémentaire” face à cette institution qui “se montre régulièrement inflexible, cet outil unique qui apparaît déshumanisé aux victimes”, plaide encore Me Teste.

Qui rappelle la bataille que mènent encore, face au fonds de garantie, “Aurélie, 37 ans, blessée par balle et psychiquement au Bataclan. Matthieu, 34 ans, blessé psychiquement au Bataclan. Niels, 22 ans, blessé psychiquement au Bataclan. Sean, 48 ans, blessé psychiquement au Bataclan. Romain, blessé par balles et psychiquement, attablé à l'intérieur du Petit Cambodge.” Et tant d’autres. Tant d’autres encore qui, lorsqu’ils ont été atteints par les balles de kalachnikov, ont “ vu leur corps se transformer en leur pire ennemi ”, explique Me Dahbia Zegout, ont du survivre, lutter contre le risque infectieux, faire face à une longue rééducation, accepter leurs séquelles, leur handicap, leurs cicatrices, apprendre à vivre avec ."

Tant d’autres qui ont subi des “ blessures qui ne se voient pas ”, plaide à son tour Me Sophie Behanzin. “Ces blessures qu'on n'ose pas évoquer : blessure de survie, que l'on s’occasionne lorsque l'on tente de sauver sa vie, sauver cette des autres ou lorsqu'on se fait sauver la vie, blessures minimisées, parce que finalement elles ne sont pas graves, blessures de l'esprit qui résonnent sur le corps ." Pour les résumer, Me Behanzin aurait voulu, elle aussi, “citer un auteur ou du latin”. Finalement, elle confie les appeler "ces autres blessures qui nous pourrissent la vie". "Et je pense que c'est bien comme ça."

Le stress post-traumatique, partout, tout le temps

Plaidoirie après plaidoirie, il sera encore question des blessures psychiques qui, souligne Me Marie Mescam, alors que “dans les films, lorsque le héros frôle la mort, il en ressort victorieux, grandi, prêt à dévorer la vie”, se caractérisent en réalité “par une souffrance morale qui altère profondément la vie". Ce syndrome du stress post-traumatique qui accompagne la victime. Partout. Tout le temps. Nuit et jour.

“Marcher dans la rue, aller au supermarché, se rendre chez le médecin, aller au restaurant, au cinéma. Toute vie en dehors du domicile est une source de peur”, complète Me Emma Dinparast. "Le stress-post-traumatique est un boulet que l'on traîne. C'est la souffrance du passé qui ne cesse d'être présente." Avec lui, viennent encore les addictions, la perte de sens. Le syndrome de culpabilité du survivant aussi. “Culpabilité par défaut d’anticipation”, explique Me Aurélie Coviaux. “Stéphane, qui a acheté un billet à son fils, Eric qui a emmené sa fille au Bataclan, elle n'en est pas sortie."

Culpabilité d’être vivant. Culpabilité “qui se nourrit de l'intégrité du corps, de n'avoir rien d'autre que mal à l'âme, au coeur.” Culpabilité d’avoir été otage, “d’avoir collaboré, été le porte-parole des terroristes”. Coupable, encore, de ne pas être un bon parent, de ne pas avoir été un héros, de faire du mal à ses proches, poursuit l’avocate. “Alors nous, gens de robe, nous sommes bien impuissants pour juger les innocents. On ne nous a pas formés pour ça." Mais en revanche, conclut-elle, “on peut les écouter, les entendre et les reconnaître".