Suite des plaidoiries des avocats de parties civiles, pour beaucoup venus porter la voix de victimes qui n'ont pas souhaiter témoigner elles-mêmes. Mais qui disent, via leurs avocats, leur confiance en la justice.

Suite des plaidoiries des avocats de parties civiles ce jeudi 2 juin avec Me Delas © Radio France / Valentin Pasquier

Près d'une vingtaine d'avocats de parties civiles se sont à nouveau succédé à la barre. Pour porter les mots des victimes qu'ils représentent, proposer leur regard sur le procès. Ou livrer des déclarations d'amour à la barre.

Paris qui est debout

Une déclaration d’amour à Paris tout d’abord. Portée par Me Patrick Klugman, avocat de la ville. “Paris qu'on a atteint, qui s'est assis, éteint, obscurci, relevé. Paris qui est debout, Paris qui est là." La ville de Paris dont la place en tant que partie civile à ce procès est contestée, comme pour toutes les autres personnes morales, du Bataclan aux terrasses. Alors Me Klugman clame sa fierté pour la capitale, “ses 105 km carrés, ses 260 salles de concert, ses 12 000 terrasses, ses vélos, ses embouteillages”.

Paris, mais aussi sa maire, son équipe municipale, ses agents. Ses écoles également. "Je plaide pour le petit Mickaël ou la petite Zoé qui ont eu peur de retourner à l'école. Je plaide pour François, leur maitre d'école qui a du expliquer à ses élèves de sept ans, ce qu'on ne comprend pas sept ans plus tard." Paris et ses symboles encore. Sa devise, Fluctuat nec Mergitur “affichée, proclamée, postée, tweetée”. Sa Tour Eiffel “qui scintillera ce soir encore”. Et si, “de tous ces morts, de toutes ces larmes, je ne sais plus si Paris est une fête . conclut Me Klugman en se tournant vers le box des accusés, “Paris est votre défaite ”.

Me Patrick Klugman s'est d'abord lancé dans une déclaration d'amour envers Paris © Radio France / Valentin Pasquier

“Vous n'aurez pas ma haine" est un idéal

L’amour ou, disons plutôt, la foi en la justice. Pour Eddy, plaide Me Johana Gameiro. Eddy, “qui n’est pas mort au Bataclan mais une partie de lui est morte psychologiquement”. Eddy pour qui "ce procès a été l'occasion de devenir acteur après avoir été trop longtemps spectateur dans cette fosse. En se constituant partie civile, il vous a confié la première étape de sa reconstruction." Ce procès, rappelle à son tour Me Franck Serfati “que seul l'Etat français a pu organiser avec un contradictoire magnifiquement respecté."

Cette justice, “qui sera toujours sur votre route, messieurs les accusés”, lance Me Julia Courvoisier. Cette justice qui revient à “dominer la haine”, analyse Me Jean-Marc Delas, avocat de l’association de victimes Life for Paris, “car il y a la même relation entre la haine et la justice qu'entre la peur et le courage. “Vous n'aurez pas ma haine" est un idéal vers lequel on doit tendre. Mais certains le peuvent, d'autres pas”. Cette justice, incarnée par la cour et le verdict qu’elle s’apprête à rendre dans moins d’un mois désormais.

“Tous sont sur le chemin de la reconstruction, à des stades plus ou moins avancés", explique Me Géraldine Berger-Stenger au sujet de ses clients, survivants du Bataclan. “Certains disent que votre décision ne changera rien à leur destin. Mais nombreux sont ceux qui, en réalité, l'attendent." Ce verdict auquel pourront encore se raccrocher Charlotte et Alexandre, couple d’amoureux survivants du Bataclan. Charlotte était alors enceinte de sept mois. “Ils n’ont pas mis un pied dans cette salle d'audience, n'ont pas écouté la webradio”, explique leur avocat, Me Olivier Pacheu, “ne connaissent pas votre visage, monsieur le président, ne connaissent pas votre voix, même votre très léger accent”. Ce verdict, conclut Me Florence Loty Porzier, nécessaire à beaucoup “pour que ça aille vraiment. On ne rendra jamais ces vies volées, ces vies brisées. Mais on peut leur dire qu'il sont été entendus, que la justice est passée et qu'ils n'ont pas fait tout ça pour rien."