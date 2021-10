Jour 18, au procès des attentats du 13 novembre. La cour a entendu aujourd'hui les proches de Marie, Victor, et Lamia, trois des 21 victimes tuées à La Belle Equipe. Des survivants du Comptoir Voltaire sont aussi venus témoigner à la barre.

La cour a entendu les proches de personnes tuées à La Belle Equipe, un café du 11er arrondissement de Paris. © Radio France / Valentin Pasquier

Une jeune fille, Alix, s'avance à la barre et demande la permission de poser devant son masque en tissu à petites fleurs. Alix s'excuse d'avoir choisi de témoigner récemment. Mais six ans après les attentats du 13 novembre 2015, il y a soudain une urgence pour elle à "dire aux familles ce que j'ai vu". Alix précise que sa soeur est procureur. Et à l'ouverture de ce dix-huitième jour d'audience, elle ajoute : "Contrairement à Monsieur Abdeslam, je crois en la justice. Je crois aussi, comme Monsieur Abdeslam, en la justice du ciel". Le ciel qui jugera aussi, pense-t-elle.

Derrière les terroristes

Ce vendredi 13 novembre 2015, Alix venait de rejoindre sa meilleure amie Charlotte. Elles roulaient en Autolib, du vin pétillant à leurs pieds, pour aller retrouver Alfred. Et puis boulevard Charonne, "nous sommes arrêtées derrière la Seat du commando. Nous voyons l’homme et l’arme". C'était "comme dans un film". Charlotte conduisait. Alix, sur le siège passager, lui a dit : "Baisse-toi, baisse-toi !" Elle décrit "des étincelles sur la route et le long de la voiture", puis le demi-tour de Charlotte "sous une pluie de balles".

Nous sommes arrêtées derrière la Seat du commando, nous voyons l'homme et l'arme.

Alix sent que sa hanche la brûle. Finalement, elle ne sera pas blessée physiquement. Psychiquement, en revanche, six ans plus tard, sa cicatrice n'est toujours pas refermée. Elle raconte la culpabilité du survivant. Et la fin de l'insouciance. Car elle sait maintenant que "l’horreur peut surgir à tout moment, même avec un vin pétillant au pied".

Sara succède à Alix. Elle tremble. Ses mains surtout, tremblent très fort. Sara elle, était à l'intérieur de La Belle Equipe, ce soir-là. Une petite table bancale, tout au fond, près du bar. Elle croyait que c'était "la place la plus nulle", mais c'est celle qui lui a "sauvé la vie". Sara précise d'emblée qu'elle est d'origine marocaine. Et tient à ce que les accusés sachent que son islam, celui auquel elle croit, prône la paix.

"Le même Dieu que vous !"

Sara était venue à La Belle Equipe pour fêter l'anniversaire d'Hodda. Elle a vu, après le départ des terroristes, le "chaos complètement indescriptible, avec des corps enchevêtrés les uns sur les autres, du sang partout, les visages figés et des hurlements". Elle pleure à la barre. Sara est secouée de spasmes et raconte ces images toujours imprimées en elle. L'image de cette jeune fille morte renversée sur une table, qui la hante toujours six ans après. Puis l'image de Khaled "en état de choc". Khaled qui lui crie "Halima est morte, Hodda est touchée à la tête". Khaled qui a perdu ses deux soeurs ce vendredi 13 novembre, à La Belle Equipe.

Khaled Saadi, grand jeune homme vissé dans une chemise rayée, se tortille face à la cour. Il a d'épais cheveux, une barbe naissante, et les larmes aux yeux. "Je suis venu parler de mes soeurs. J'avais pas eu une enfance très facile, mais on avait beaucoup d'amour. Et aujourd'hui, Halima est décédée. Elle laisse deux enfants qui maintenant vivent à Dakar."

Il raconte qu'il est né au Creusot, dans une famille pauvre, parents Tunisiens analphabètes. "Je suis arrivé à Paris à 20 ans, ma soeur Hodda m'a recueilli." Il vivait chez elle. Le soir du 13 novembre, pour l'anniversaire d'Hodda à La Belle Equipe, il pense que les premiers tirs sont "un problème électrique". Puis il sort quand les terroristes s'éloignent. "J’enjambe tous les corps." Khaled précise qu'il est "musulman, pas pratiquant" et que sur cette terrasse ensanglantée, il a d'abord pensé à Dieu. "Le même Dieu que vous !", lance-t-il aux accusés, en se tournant vers le box.

Khaled pleure sa soeur Halima, "morte sur le coup, elle a pris une rafale dans le dos". Khaled est dévasté par la mort de sa soeur Hodda, qui "a pris une balle dans la tête et l’autre dans la jambe" et elle succombé à ses blessures. "C’était l’enfer sur terre. J’ai pas forcément envie de détailler plus", dit-il.

"En général, je suis de l'autre côté"

Khaled parle de la "boule de pétanque" qu'il sent dans son ventre. "Et à un moment faut que ça sorte". Khaled raconte à quel point la mort de ses soeurs Hodda et Halima a été pour lui "dévastateur, la dégringolade". Le jeune homme confie qu'il avait deux jeunes enfants en 2015, le plus petit n'était qu'un bébé d'un an. Il explique qu'il a dû ensuite quitter sa femme, tant il était lui-même dévasté : "Je n'avais plus d’amour à donner." Six ans plus tard, il résume sa vie, "maintenant ma vie, je travaille sur ma terrasse avec un plateau", sans peur. Et la gorge nouée, Khaled conclut : "L’amour triomphe toujours."

Elle était mon tout. Maintenant, je n'ai plus rien.

Grégory, lui, était l'amoureux de Justine Dupont. "Justine, c'était ma moitié." Il porte un tee-shirt noir sur lequel il a fait imprimer le visage de la femme de sa vie. Grégory, grand gaillard, a du mal à parler, s'excuse pour son émotion. "Justine, c’était la maîtresse de mes démons. J’avais plus peur de Justine que d’aller en garde à vue. Et aujourd’hui, je l’avoue, c’est très difficile pour moi de rester calme, j'ai énormément de colère." Grégory précise que c'est la première fois qu'il est ici aux assises en tant que victime, "en général je suis de l’autre côté".

C'est un dur, Grégory, qui se résume brisé depuis le 13 novembre 2015. "Justine, c’était mon tout. Maintenant, je n’ai plus rien." Et il quitte la barre d'un pas lent, en dévisageant un à une les accusés. Juste avant, il a lâché cette phrase : "On est dans un pays de démocratie. Des fois c’est bien, des fois c’est dommage, cette fois-là, c’est dommage."

"Je ne dirai pas leur nom"

Justine était la meilleure amie de Marie, Marie-Aimée Dalloz, que tout le monde appelait Marie. La grande soeur de Marie s'avance. Elle, s'appelle Marie-Amélie, est venue accompagnée du fils de Marie, un jeune homme de 19 ans, qui en avait 13, quand sa maman a été assassinée à La Belle Equipe.

Marie-Amélie raconte comment elle a appris, le 14 novembre 2015, vers 22 heures, la mort de Marie. Comment elle a cherché à protéger le fils de sa soeur, qui l'appelait au même moment, pour savoir si elle avait retrouvé sa maman. Marie-Amélie a pris le téléphone, "je lui réponds, impossible de lui apprendre la mort de sa mère dans ces conditions". Elle attendra le lendemain avant de lui annoncer. "Je me souviens avoir pensé : je veux qu’il dorme, demain sera terrible." A la barre, le fils de Marie écoute sa tante, sans dire un mot. Par moments, il passe sa main sur un coin de l'oeil.

Le père d'Anne-Laure Arruebo, lui, a hésité à venir à ce procès. Et s'il est venu, c'est parce qu'il trouve qu'on "parle trop des terroristes, pas assez des victimes". Alors, "je prononcerai souvent le prénom d’Anne-Laure. Par contre, eux, je ne dirai pas leur nom. Ils sont des sans-noms", lance-t-il. Le père d'Anne-Laure conclut qu'il n'a "pas de haine ou de colère", plutôt "de la pitié envers des gens sans coeur ni raison". Les témoignages de proches de victimes de La Belle Equipe se poursuivront tard ce mardi soir, au dix-huitième jour du procès des attentats du 13 novembre.