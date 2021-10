Jour 26 au procès des attentats du 13 novembre. Ce vendredi, la cour a notamment entendu des mamans éplorées d'avoir perdu un enfant au Bataclan. Puis un groupe de Britanniques a défilé à la barre, tous traumatisés par l'attaque à laquelle ils ont survécu. Témoignages perturbés par des accusés qui se sont levés.

Mohammed Abrini se plaint de l'escorte © Radio France / Valentin Pasquier

Une enfant sourit sur l'immense écran déployé juste derrière la cour d'assises. Cliché couleur Polaroïd, image d'une fillette joyeuse, sous le soleil. La petite fille s'appelait Caroline. Sa maman, Florence, est à la barre, et demande à faire projeter d'autres photos de sa fille, devenue une magnifique jeune fille, "la beauté incarnée, elle avait l’air d’une petite fée". Caroline a été assassinée au Bataclan, à l'âge de 24 ans.

À la barre, Florence, sa maman, se tient droite, aux côtés d'un frère de Caroline. "Mais je suis une maman désenfantée", pleure-t-elle. "On a tué la chair de ma chair, au pif, sans humanité." Florence égrène les petits noms tendres avec lesquels elle appelait sa fille : "Minette, ma puce, Carotte". Florence dit que sa fille adorée, Caroline, est morte dans les bras d'une autre jeune fille, Maud. Elles ne se connaissaient pas, et "elles sont mortes enlacées". Sans doute pour se rassurer l'une l'autre, se rassurer face à la mort par kalachnikov.

"Maman, allume la télé, Élodie est au Bataclan !"

Florence remercie à la barre les policiers de la BRI qui ont été d'une douceur extrême en lui annonçant cette mort inadmissible. Des policiers encore marqués par la vision de ces deux très jeunes filles, mortes dans les bras l'une de l'autre. Et Florence conclut ainsi sa vie depuis le 13 novembre : "Je suis une douleur sur pieds". Une autre mère éplorée s'approche de la barre : Sylvie. Elle raconte son 13 novembre, paisible, jusqu'à ce que son fils aîné l'appelle au téléphone et lui dise : "Maman, allume la télé, Élodie est au Bataclan !" Sylvie l'allume. "Je tremblais de tout mon corps", se souvient-t-elle. Puis sa vie bascule. Elle apprend la mort de sa fille Élodie, qui avait de "magnifiques yeux bleus, un sourire éclatant, un grand cœur, c'était notre rayon de soleil". Élodie avait 23 ans.

Sylvie et sa fille Mélissa, premières parties civiles qui ont témoigné ce vendredi © Radio France / Valentin Pasquier

À la barre, Sylvie précise que si elle ne s'effondre pas, c'est parce qu'Élodie n'aurait pas voulu. À quelques mètres du box, Sylvie supplie les accusés de parler, "comment on peut en arriver à tuer ? À quel moment il y a la bascule ? J'aimerais comprendre. Parfois, je me mets à la place des parents de ces gens-là, je me dis qu'ils doivent être malheureux aussi."

Sébastien s'approche à son tour. Tee-shirt noir, avec ces mots en blanc : "Quand tu es boubou, tu sors boubou sur la photo." Sébastien est très ému à la barre. Il parle de son ami Chris. Et des terroristes qu'il voit, ce 13 novembre 2015 au Bataclan : "le nuage de poudre, le sang". Ce soir-là, son ami Chris est mort sous les balles des terroristes. Sébastien a survécu mais "une partie de moi est morte ce soir-là", confie-t-il. Depuis six ans, il a des crises d'angoisse. La peur permanente de mourir. Sébastien a dû quitter la radio musicale dans laquelle il travaillait. C'était devenu trop dur. Et il n'a jamais pu retourner à un concert.

Sébastien, en noir et baskets jaunes, victime du Bataclan qui a perdu son meilleur pote "Chris" © Radio France / Valentin Pasqiuer

"Je peux dire un gros mot ? Fuck you !"

Puis c'est un tour d'un groupe d'Anglais de venir témoigner. Les premiers appelés sont Katie et David, un couple. Une interprète est à leurs côtés. David barbe rousse, costume gris clair carreaux Prince de Galles ; Katie, élégante tenue noire, dentelles et volants. Quand ils entendent les premières rafales, puis les gémissements, puis qu'une balle troue le pied de David, ils se tournent l'un vers l'autre : "On s'est dit qu'on s'aimait, on s'est dit qu'on allait mourir." David a senti les pas du tueur s'approcher, puis il s'est détourné, alors ils ont réussi à s'enfuir par la sortie de secours. Six ans plus tard, David boîte toujours, se tient sur une canne, et se dit encore profondément traumatisé.

David, Katie, victimes étrangères au Bataclan © Radio France / Valentin Pasquier

Mark, autre anglophone, arrive à son tour. Petit problème de micro que le président croit régler et il dit en anglais : "Follow", pour "Continuez". Quand un accusé se lève. "Qu'est-ce qu'il se passe dans le box ?", gronde le président Périès. L'accusé Amri, très énervé : "Il y a une personne qui me fixait au loin." Sur le banc des parties civiles, Grégory se lève. Grégory a témoigné à la barre il y a dix jours. Il a raconté son désespoir, la mort de la femme de sa vie, Justine, assassinée à La Belle Equipe à l'âge de 34 ans. Grégory avait précisé face à la cour qu'il connaissait la position d'accusé, que lui-même avait déjà été accusé aux assises. Sur le banc des parties civiles, Grégory répond à l'accusé Amri : "Espèce de guignol ! Narvalo !" Et Grégory sort de la salle. Le premier incident est clos.

Mohammed Amri prend la parole © Radio France / Valentin Pasquier

Les Anglais reprennent leurs récits à la barre. Après Mark, Annie et Max. Annie, robe à carreaux noirs et blancs, bras tatoués. Annie et Max ont six enfants, qu'ils avaient laissés à Londres pour venir à ce concert des "Eagles of Death Metal" ce vendredi 13 novembre 2015. Des enfants âgés de 10 à 22 ans. Quand l'attaque débute, Annie et Mark réussissent à se cacher dans un petit local technique, "une armoire", pense Annie. Ils sont alors persuadés qu'ils vont mourir. Annie écrit ce sms à sa fille aînée, pour lui dire adieu sans l'affoler : "Please don't call, we love you." Annie et Max ont réussi à sortir sains et saufs du Bataclan, mais six ans plus tard Annie dit le traumatisme sur leur plus jeune enfant, qui est toujours suivie psychologiquement. Annie n'a pas de haine mais de "la pitié" pour les terroristes. Et elle demande si elle peut dire un dernier mot, "un gros mot" ? Et Annie lâche un "Fuck you !", à l'adresse des accusés.

"S'il y a bien une chose qu'on écoute et qu'on respecte, c'est les parties civiles"

Dans les secondes qui suivent, un second incident éclate, venu du box des accusés. "Qu'est-ce qu'il se passe encore dans le box ?", gronde le président Périès. L'accusé Abrini se lève furieux : "Avec cette équipe de handicapés, on a que des problèmes !" Il parle des gendarmes qui l'encadrent. L'accusé Bakkali enchaîne, très énervé aussi : "C'est pas qu'on veut se plaindre, mais on doit encaisser sept fouilles par jour !" Le président s'étonne, écoute les accusés, mais prend un ton autoritaire et leur fait remarquer que c'est tout simplement normal de se taire pendant que les parties civiles sont à la barre. "S'il y a bien une chose qu'on écoute et qu'on respecte, c'est les parties civiles", jure Bakkali.

L'accusé Abrini, hors de lui : "Monsieur le président, on a eu affaire à des gendarmes pendant un mois, pas un seul problème, et là, c'est des chut, taisez-vous ! Moi j’ai envie de parler, je parle avec mon pote ça fait six ans que je l’ai pas vu !" Son "pote", comme il dit, c'est Salah Abdeslam. "Non, c’est pas vous qui décidez c’est moi !", rappelle le président, "maintenant, vous vous calmez !" Max, le mari d'Annie, est à la barre, et a bien du mal à reprendre son récit. Salah Abdeslam à son tour se lève, dit qu'il veut quitter le box. "Vous vous asseyez. C’est pas vous qui décidez !", tonne le président. Abdeslam répond, surenchère. Le président : "On se calme, c’est vendredi, on va suspendre !"

À la reprise de l'audience, peu après, le président rappelle aux accusés l'interdiction de communiquer entre eux, estime que les contraintes de fouilles sont normales et dit enfin qu'il a "fait preuve de considération" à l'égard du box. Il attend qu'il en soit de même de la part des accusés. Qui n'ont plus bronché. Cette sixième semaine d'audience s'est finalement terminée dans le calme, avec le témoignage incroyable d'une maman extraordinaire calme, racontant son 13 novembre au Bataclan avec son petit garçon d'à peine sept ans. Sur grand écran, une photo de son fils, avec lequel elle a réussi à se cacher dans le grenier. Son fils qui a été évacué seulement à la fin de la prise d'otages, dans les bras d'un policier de la BRI, qui avait mis sa cagoule à l'envers sur les yeux de l'enfant, pour pas que ce bambin de sept ans ne voie le massacre dans la fosse.