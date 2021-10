Jour 30 au procès des attentats du 13 novembre. Aujourd'hui, la cour a entendu des pères, des veuves et des enfants parler de leurs proches assassinés au Bataclan. Des témoignages déchirants.

Au procès des attentats du 13 novembre 2015, le témoignage de René, le père d'une victime. © Radio France / Valentin Pasquier

Sur le grand écran déployé au-dessus de la cour d'assises, on a projeté des photos au trentième jour de ce procès, beaucoup de photos heureuses, et si tristes à la fois. Des photos de Pierre-Yves et Anne, des clichés d'Emmanuel, Aurore, et leurs enfants, des portraits de Hugo, Quentin, Raphaël, Estelle. Des sourires sur les photos, et des larmes sur les joues de ceux qui parlent à la barre. Quand les larmes ne coulent pas, les gorges sont nouées et les sanglots souvent étouffés. Le chagrin des proches des victimes assassinées qui ont défilé à la barre, les uns après les autres. Des pères, des veuves, et des enfants.

Hurlements de désespoir

René et Jean sont les deux premiers pères. Cheveux blancs, presque main dans la main. René avait pour fils Pierre-Yves. Jean avait pour fille Anne. Anne et Pierre-Yves s'aimaient, et on les voit d'ailleurs à l'écran en habits de mariés, radieux. Mais la seule image qui tourne en boucle dans la tête de René, c'est maintenant celle de son fils "en train de mourir, depuis six ans". Jean pleure sa plus jeune fille, "notre petite Anne ne fêtera jamais ses 30 ans, nous sommes anéantis". Stéphane, un autre papa s'approche. Il dit sa culpabilité d'avoir offert une place de concert à son fils Hugo, 23 ans. Le fils était venu de Montpellier pour aller pogoter sur les Eagles of Death Metal. Le père et le fils devaient se retrouver après le spectacle. Hugo a envoyé un dernier sms à son père, juste avant l'attaque : "Ça sent la bière, il y a une super ambiance, à tout à l'heure". A la barre, Stéphane confie à qu'il a hurlé "de désespoir" en apprenant la mort de son enfant. Six ans plus tard, ce chercheur qui écrit des livres de vulgarisation scientifique se tourne vers le box des accusés et leur lance, sans haine :

Nous sommes debout. Daech n'a pas gagné et ne gagnera pas. No pasaran.

Aurore a hurlé elle aussi, souvent, depuis le 13 novembre. Des hurlements en cachette dans la forêt près de laquelle elle habite. Aurore était la femme d'Emmanuel, l'homme de sa vie. Ils s'étaient rencontrés quand elle avait 21 ans et lui 18. Elle portait des vestes pied-de-poule et lui des tee-shirts Gaston Lagaffe. Ils ont eu deux enfants. Leur fils Wilfried était lui aussi au Bataclan. Wilfried est revenu ensanglanté, du sang qui n'était pas le sien. Il pensait que son père Emmanuel l'avait suivi, mais il est mort dans la fosse de la salle de spectacle parisienne. "Emmanuel, c’était juste un mec extraordinaire", résume Aurore, "alors pour lui, je me suis dit que je n’avais pas le droit de faiblir, qu’il fallait que je relève la tête avec ce sourire qu’il aimait tant". Aurore, debout elle aussi, s'efforce d'afficher une joie, comme dans sa vie d'avant le 13 novembre, pour "ne pas assassiner Emmanuel une deuxième fois". Elle a ce message pour les accusés, "ces messieurs, vous devriez essayer de sourire, de danser, de goûter à la liberté, la vraie".

De si jeunes veuves

D'autres veuves se succèdent à la barre, qui n'arrivent plus à sourire. Sophie, bouleversante, pleure dès ses premiers mots.Sophie est la mère de Mathilde. Le mari de Sophie, lui aussi prénommé Stéphane, est sorti vivant du Bataclan, mais très vite il a fallu le plonger dans le coma et il a succombé "après six jours d'agonie". Hélène arrive à la barre, fine jeune femme aux longs cheveux bruns. Elle devait aller au concert avec son mari, Quentin, qui n'avait pas trente ans. L'après-midi du 13 novembre, elle sent "une force irrationnelle sur ses jambes", part se reposer chez eux et attend que Quentin rentre du Bataclan. Dans la nuit, elle apprend sa mort, veut "tout casser", est inconsolable six ans après.

Face à la cour, une autre très jeune veuve s'avance. Aurélie Silvestre, grande, mince, blonde, yeux bleus derrière des lunettes rondes dorées. Aurélie a déjà raconté son histoire tragique dans un livre, "Nos 14 novembre", mais la déposer ici à la barre, est comme se délivrer d'un fardeau lourd à porter, seule avec ses deux très jeunes enfants. Aurélie était la femme de Matthieu Giroud, géographe brillant. Ils avaient un petit garçon de trois ans, Gary, et attendaient leur deuxième enfant. Depuis le 6 novembre 2015, Aurélie et Matthieu savaient que le bébé serait une fille, et ils avaient évoqué un prénom, Thelma.

Quand Aurélie a annoncé à Gary la mort de son papa, il est tout de suite "entré dans le deuil", explique-t-elle. Le 14 novembre au soir, quand elle le couche, le petit garçon fait la liste des choses qu’il ne fera plus avec son papa. "Alors je ne mangerai plus de kiwi avec lui le matin ? Il ne me mettra plus sur ses épaules quand je serai fatigué de marcher ? Plus de foot le samedi après-midi non plus ? Non Gary, tout ça c’est fini", répond Aurélie. Aurélie se tient droite et parle d'une voix douce, dans la grande salle d'audience. Témoignage d'une grande force. Elle lit un long texte, les mots sont choisis, ciselés. Son fils, assure-t-elle, fait preuve depuis six ans d'un "courage époustouflant". Sa fille Thelma, née quatre mois après l'attentat, murmure parfois "papa" dans sa chambre. "Elle n’a jamais pu le dire au sien". Sa fille, aujourd'hui âgée de cinq ans, a peur quand sa mère sort. "Elle a peur que je tombe morte".

"Nous voyons les pieds d'un enfant bouger sous un corps inanimé"

Ce soir du 13 novembre 2015, un autre petit garçon de cinq ans a vécu une tragédie effroyable. Il est le plus jeune enfant à avoir été présent au Bataclan, casque bleu sur les oreilles, avec sa maman, Elsa, et sa grand-mère, Patricia. Son grand-père, Michel est venu à la barre raconter l'histoire déchirante de son petit-fils, aujourd'hui âgé de 11 ans. La mère et la grand-mère de l'enfant sont mortes dans la salle de spectacle. Le grand-père s'étrangle d'émotion face aux magistrats.

Pendant combien de minutes, de secondes Elsa et Patricia se sont vues mourir ? Peut-on imaginer ce que mon petit-fils a vécu cette nuit-là ?

C'est un policier de la BAC-Nuit parisienne qui a sauvé cet enfant. Un policier de l'équipe du commissaire héroïque, qui a tiré sur un premier terroriste avec l'un de ses brigadiers.

Michel livre les confidences du policier qui a aperçu son petit-fils, au milieu du tapis de corps après le massacre. "Nous voyons les pieds d’un enfant bouger sous un corps inanimé. Nous faisons demi-tour car nous sommes trop exposés. Puis nous attendons l’arrivée de la BRI", a confié ce policier après le 13 novembre. Ce policier a pris le petit dans ses bras et immédiatement entrouvert son blouson pour y cacher la tête. "Tout le temps où le petit est dans mes bras, il me répète “vous êtes gentil monsieur, vous êtes gentil monsieur". A la barre, Michel croit qu'on peut dire que son petit-fils aujourd'hui "va bien, mais il continue de voir une pédopsychiatre chaque semaine et pour longtemps encore". Sur un banc de la salle d'assises, l'enfant écoute son grand-père, assis à côté de son papa, Jérémy.

"On m'a volé mon enfance"

Puis deux orphelines s'approchent de la barre, vers la fin de cette journée particulièrement poignante. Alice, 13 ans, parle la première, d'une petite voix : "Quand mon père est mort au Bataclan, je n'avais que 7 ans, je ne savais pas ce que c'était la mort". Alice dit à la cour que "ça me manque tout simplement de pas pouvoir dire papa". Elle parle des petites filles qu'elle croise sur les épaules de leur père. A chaque fois, ça lui fend le cœur. "La larme de plus qui fait déborder mon chagrin". Sa sœur Emilie, 16 ans, vient parler à son tour. "J'avais dix ans quand j'ai perdu mon papa, j'ai une douleur au fond de mon cœur qui est permanente". Emilie évoque leur père Manu, grand, fort, brillant, drôle, qui lui avait appris à jouer de la batterie. Ce papa qu'elle n'a pas reconnu dans son cercueil, tellement son visage avait été déformé par la balle de kalachnikov.

Depuis six ans, Emilie se sent en partie coupable d'être orpheline. Ce vendredi 13 novembre 2015, elle aurait dû dormir chez son père, mais comme il avait très envie d'aller assister à ce concert des Eagles of Death Metal avec sa nouvelle amoureuse, elle l'a gentiment encouragé. Depuis, elle ne cesse de s'en vouloir. "Si je lui avais demandé de rester à la maison, il l'aurait fait". Le président la rassure. "Vous n'êtes responsable de rien". Emilie, digne et si bouleversante, conclut : "On m'a volé mon enfance, ma vie. Mon père me manquera toujours. Parfois, je me laisse rêver à ce que serait ma vie s’il était toujours là".