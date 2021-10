De nouvelles familles de victimes décédées au Bataclan se sont exprimées aujourd'hui à la barre. Des familles unies dans le deuil, la souffrance, les interrogations aussi.

Les pères de Mathias et Marie, deux victimes du Bataclan © Radio France / Valentin Pasquier

Ce sont des familles qui espéraient s’unir dans le mariage ou autour de petits-enfants. Ce sont des familles qui se sont finalement rapprochées dans le deuil. “Nous sommes quatre parents dans la même peine”, raconte Maurice, père de Marie Lausch, décédée à 22 ans au Bataclan avec son amoureux de toujours - ils se sont rencontrés au lycée, à l’âge de 17 ans - Mathias Dymarski. “Mais nous avons la chance d’être quatre”, poursuit Maurice à la barre, Jean-François, le père de Mathias à ses côtés. Les deux pères ont choisi de livrer leur témoignage à deux voix.

Des familles qui affrontent les épreuves ensemble

Le 13 novembre 2015, Mathias et Marie étaient ensemble au Bataclan. Cécile Misse, 32 ans, et son compagnon Luis Zschoche aussi. Eux aussi sont tombés sous les balles des terroristes. Eux aussi laissent deux familles qui se soutiennent, par-delà même l’Océan Atlantique qui les sépare. Car Luis avait quitté son Chili natal en 2008 pour suivre Cécile, dont il était tombé amoureux. “Ils se sont pacsés et avaient le projet de fonder une famille”, raconte la mère de Luis, Nancy. Nancy n’avait même pas été prévenue de la tenue de ce procès. Pas officiellement. C’est un appel de la famille de Cécile qui l’en a avertie. "Ça a été une grande surprise pour nous”, raconte Nancy, arrivée à Paris à la veille de l’ouverture de l’audience et qui a décidé “de [s]’installer en France pour assister aux neuf mois de ce procès".

Nancy, mère de Luis, victime au Bataclan © Radio France / Valentin Pasquier

Et les deux familles de Cécile et Luis affrontent ensemble cette nouvelle épreuve du procès. Tout comme elles ont affronté ensemble celles de l’annonce du décès, de la visite à l’institut médico-légal. “Nous avançons dans la pénombre, nous avons cinq minutes, nous voyons Luis derrière une vitre, nous ne pouvons pas le toucher. "Sortez" tonne une voix. Nous sortons, hébétés." De leur côté, les parents de Marie et Mathias découvrent leur enfants “unis ensemble dans un linceul blanc. C’est terrible pour des parents.” Marie et Mathias étaient tous deux enfants uniques. Alors "aujourd'hui, comme on ne peut plus aider nos enfants, poursuit Maurice, depuis 6 ans, on distribue un prix qui s'appelle Marie et Matthias." “On a déjà donné près de 27 000 euros de bourses", ajoute Jean-François. “On est des catalyseurs de solidarité. Ça nous permet de tenir."

Et puis c’est l’absence, le manque, la douleur. Ces sentiments-là unissent toutes les familles qui se succèdent à la barre. L’inexplicable qu’il faut pourtant expliquer. Au fils d’Hélène Muyal, 35 ans et un petit garçon d’à peine 17 mois. “Je l'ai vu tout petit regarder sous la couette de ses parents pour voir si elle n'était pas cachée là. Pendant, longtemps il l'a cherchée”, relate Sylvie, la mère Hélène. Aux filles de Pierre-Antoine Henry, alors âgées de 2 et 6 ans. “Sa fille aînée a vite compris, elle n'osait pas poser de questions. Et maintenant, on lui raconte petit à petit", explique le père de Pierre-Antoine à la barre. “Sa fille cadette, deux ans et demi à l'époque, attendait derrière la porte "que papa rentre". Puis elle a compris qu'il était très très vieux, puisqu'il était mort". Pierre-Antoine Henry avait 36 ans. “La dernière fois que je l'ai vu, c'était sur le quai de la gare. La fois suivante, dans son cercueil”.

"Pourquoi sécuriser à outrance les Champs-Élysées et pas le Bataclan ?”

"Les assassins nous ont tout pris : une fille adorable et adorée, un gendre charmant, les petits enfants que nous n'aurons jamais et qui n'éclaireront pas nos vieux jours”, résume douloureusement le père Cécile Misse et beau-père de Luis Zschoche. "La souffrance durable s'est inscrite dans notre vie", raconte à son tour Nadine, mère de Valentin Ribet, jeune avocat de 26 ans. "Dormir est une souffrance, marcher est une souffrance, parler, travailler, respirer est une souffrance. Nous sommes toujours hébétés.” “Un tsunami de douleur”, synthétise Myriam, la mère de Mathieu de Rorthais.

D’autres familles encore se retrouvent dans leurs questionnements, parfois amers, suite à ces tragédies. “Pourquoi avoir sécurisé à outrance les Champs-Élysées et pas un seul escadron devant le Bataclan ?”, interroge ainsi le père de Mathias Dymarski. “Pourquoi on a dit au GIGN que ce n'était pas leur secteur?” Philippe, le père de Cécile Misse questionne lui aussi : "Comment tout ceci a pu se produire alors que de hautes personnalités du monde judiciaire, du renseignement et de la police alertaient nos gouvernements et annonçaient la survenance d'attentats?"

“Comment a-t-on pu laisser des gens s'armer et venir à Paris pour mener cette sanguinaire randonnée?" ajoute encore le père de Pierre-Antoine Henry. La mère d’Hélène Muyal, elle, ne souhaite pas s’appesantir sur le sujet. Mais le résume ainsi : “Comme beaucoup de personnes ici, je pense que nos gouvernements successifs n'ont pas pris la mesure du danger.”