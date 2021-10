Ce sont des témoignages d'une tonalité différente qui ont été livrés au procès des attentats du 13 novembre 2015, ce mardi. Ceux, notamment, de deux pères endeuillés assumant sa haine pour l'un, ses convictions de faits non avérés pour l'autre.

"J'en suis réduit à continuer à payer son abonnement téléphonique pour pouvoir entendre sa voix", raconte Patrick Jardin à la barre à propos de sa fille Nathalie, morte le 13 novembre 2015. © Radio France / Valentin Pasquier

Depuis cinq semaines que durent les témoignages de parties civiles, on a vu à la barre beaucoup de larmes, de tristesse, de douleur. De résilience aussi. De colère parfois. Ce mardi, Patrick Jardin est venu avec sa haine. "Oui, c'est vrai, j'ai la haine", déclare à la barre celui qui a perdu sa fille, Nathalie, 31 ans, au Bataclan, le 13 novembre 2015. "Mais quel est le contraire de la haine ? C'est l'amour. Et comment aimer ceux qui ont tué votre enfant ? Je sais que beaucoup critiquent ma position, mais peu importe." Patrick Jardin a donc perdu sa fille, après avoir perdu sa femme, en 2004, explique-t-il, "et plus le temps passe et plus la douleur augmente, car le temps me séparant d'elle augmente aussi". Il lance : "J'en suis réduit à continuer à payer son abonnement téléphonique pour pouvoir entendre sa voix."

Outre sa douleur, Patrick Jardin est donc venu avec sa haine. Son immense ressentiment pour les "dirigeants de notre pays", "dépourvus du courage le plus élémentaire", poursuit-il, "incapables de prendre la moindre décision". Et la liste de ces dirigeants à qui Patrick Jardin en veut est longue.

"Que ces monstres pourrissent en prison"

François Hollande en tête qui, "quand il donne l’ordre d’intervenir en Syrie, a fait preuve de négligence quant à la sécurité des Français. Il était président de la République, mais certainement pas un chef d'État", détaille Patrick Jardin. Manuel Valls ensuite dont "un directeur des services m'a indiqué qu'ils étaient sur le point d'arrêter certains des terroristes mais qu'il n'avait plus assez d'effectifs car Manuel Valls les avait envoyés à l'étranger pour amasser des fonds pour sa campagne".

Je pense qu'il y a eu des exactions.

Bernard Cazeneuve encore, "le ministre de l’Intérieur savait qu'il allait se passer quelque chose puisqu'il déclara le matin même à son directeur de cabinet qu'il redoutait un attentat de 130 morts". Mais aussi Jean-Yves Le Drian "alors ministre des Armées, incapable de se justifier sur l’absence d’intervention des militaires de l’opération Sentinelle qui auraient pu sauver de nombreuses vies". Sa colère, Patrick Jardin est donc venu la confier à la barre, lui qui "respecte trop cette cour pour ne pas dire la vérité et ce que je pense". Lui qui espère pour les accusés "que ces monstres pourrissent jusqu'à leur mort en prison. Cela leur donnera le temps de réfléchir au sens de leurs actes".

Le père de Nathalie Jardin, enfin, a livré sa conviction. "Je pense qu'il y a eu des exactions", lance-t-il à la barre. La phrase de trop sans doute. Contrairement aux usages, le président de la cour spécialement composée l'interrompt : "Il n'y a pas eu d’exactions. Vous savez ce que ça fait, des balles de kalachnikov dans les yeux ? Ce n'est pas la peine de rajouter à l'horreur ce qui est déjà assez horrible."

Certitudes

Il faut dire que juste avant Patrick Jardin, un autre père, Patrick Denuit, a longuement détaillé les sévices dont son fils, Alban, 32 ans, aurait été victime, selon lui, dans l’enceinte du Bataclan. "À l’accueil de l’Institut médico-légal, une personne m’a dit très précisément : Votre fils, on lui a coupé les testicules, on lui a mis dans la bouche, il a été éventré et il a perdu tout son sang", indique-t-il d’emblée à la barre. Avant de détailler encore, cet œil arraché ou ces propos que lui auraient tenus "monsieur Laurent Nuñez et un autre ministre".

Patrick Denuit est convaincu que son fils n’est pas mort de blessures par balles. © Radio France / V. P

"Ils m’ont dit : 'Votre fils a été éviscéré par le bas. Ils l'ont écartelé et battu à mort.'" Patrick Denuit en est convaincu, son fils n’est pas mort de blessures par balles. "Les lésions que vous décrivez ne sont pas du tout avérées", intervient le président. Qui détaille, rapports d’expertises sous le nez, les "cinq passages de projectiles d’armes à feu", les "lésions thoraciques, abdominales", "une fracture du fémur droit". Donc "rien au niveau d'une éventration ni d'une ablation des testicules, tel que vous l'avez relaté, ou d'un œil crevé".

Mais Patrick Denuit semble enfermé dans ses certitudes comme dans sa douleur, réclame un supplément d’information, persuadé que les scanners qu’on lui a communiqués ont été réalisés sur le corps d’une autre victime. Il repart dans la salle, avec le souvenir de son fils dont on aura à peine appris qu’il "venait d'avoir son diplôme de doctorat et le fêtait ce jour-là avec ses copains et copines".

La 131e victime

De Guillaume Valette, en revanche, on a découvert qu’il travaillait en laboratoire, qu’il a vécu son premier concert à l’âge de 15 ans, avec son frère qui se souvient alors "du bonheur sur son visage", il "idolâtrait les parents" raconte encore celui-ci, et écrivait des cartes à sa mère : "Chaque maman est différente, mais je suis si heureux d'être ton fils."

De cette famille, on perçoit la détresse sourde. Car s’ils ont retrouvé Guillaume sorti vivant du Bataclan, après s’être réfugié dans un local de la salle, ils l’ont perdu deux ans plus tard. Suicide. "Notre fils qui aimait tant la vie a été envahi par le syndrome de stress post-traumatique, au point de mettre fin à ses jours", explique à la barre son père, Alain. "À partir de juillet 2017, son stress post-traumatique s'est transformé en un délire hypocondriaque et une dépression majeure."

Ce qu’il nous raconte ensuite est le récit d’une descente aux enfers : cauchemars violents, crises d’angoisse puis hospitalisation en psychiatrie. "Il a commencé à être persuadé d’être atteint d'une maladie grave", explique encore son père. Guillaume s’imagine tous les cancers possibles. Jusque dans sa lettre d’adieux : "Je suis atteint d'un cancer de l'œsophage." Alors son frère Christophe insiste : "Guillaume Valette est la 131e victime du Bataclan. Pour nous ce chiffre est important."