Deux enquêteurs belges ont été entendus à l’audience aujourd’hui pour évoquer les parcours des accusés Abdellah Chouaa et Ali Oulkadi, qui comparaissent libres tous les deux.

Les accusés Abdellah Chouaa et Ali Oulkadi © Radio France / Valentin Pasquier

Comment les enquêteurs belges se sont-ils répartis le travail en vue de leurs auditions devant la cour d’assises spécialement composée ? Comment ont-ils décidé quel serait l’enquêteur qui rendrait compte du parcours de tel ou tel accusé ? La question peut paraître anecdotique. Elle a son importance tant les témoignages livrés par les policiers antiterroristes belges sont profondément inégaux. Alors qu’hier, l’enquêteur 440 232 779 a balayé l’exposé sur le principal accusé, Salah Abdeslam, en 45 minutes à peine avec une désinvolture frôlant l’indignité, son collègue du jour, identifié sous le matricule 441.157.616 a vraisemblablement préparé son exposé avec le sérieux dû à une cour d’assises, a fortiori dans le cadre d’un tel procès. Il sera d’ailleurs salué en ce sens par le président, Jean-Louis Périès.

Abdellah Chouaa, "le serviable"

Le contenu dont il a pourtant à rendre compte, est a priori aride. Il s’agit de téléphonie, comprenez l’analyse des numéros de téléphones utilisés par les accusés. Analyse qui permet à la fois le bornage (c’est-à-dire la localisation approximative en fonction de la borne téléphonique activée lors des appels notamment) et la mise en évidence des liens entre les différents protagonistes du dossier. En l’occurrence, c’est principalement des liens entre Abdellah Chouaa (l’accusé du jour si l’on peut dire) et Mohamed Abrini (accusé aussi connu comme “l’homme au chapeau”) qu’il est question. D’ailleurs, pour l’occasion Mohamed Abrini est sorti de sa posture contestataire, celle qui consistait, avec d’autres accusés du procès, à ne pas venir à l’audience pour dire leur opposition au témoignage des enquêteurs belges de manière anonyme et en visioconférence. Le voici donc de retour dans le box, après sept journées d’audience passées dans au sous-sol du palais de justice.

De la téléphonie de Mohamed Abrini et Abdellah Chouaa, on découvre donc qu’ils sont régulièrement en contact. Y compris lorsque Mohamed Abrini se rend en Syrie. C’est en tout cas ce qui intéresse particulièrement l’enquêteur et qu’il tente donc de démontrer, documents à l’appui. Abdellah Chouaa, “que l’on peut décrire comme quelqu’un de gentil et serviable”, indique l’enquêteur 441.157.616, a utilisé trois numéros de téléphone. Mais l’accusé, lui, n’en reconnaît que deux. Or c’est la troisième ligne qui est la plus problématique dans le cadre du dossier. Car c’est avec ce téléphone que Mohamed Abrini multiplie les contacts alors qu’il est en Turquie, puis en Syrie. Un séjour pour lequel Abdellah Chouaa l’a d’ailleurs accompagné à l’aéroport. Et pour lequel, Mohamed Abrini a déclaré à la juge d’instruction belge : "Abdellah Chouaa savait que je me barrais en Syrie. Lui, l'islam c'est pas son truc. Mais il ne m'a pas barré la route"." Au contraire, Abdellah Chouaa vient même le récupérer à son retour, à l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Mais, souligne Maître Adrien Sorrentino, avocat d’Abdellah Chouaa, “Mohamed Abrini a déclaré lui-même en début d’audience qu’Abdellah Chouaa n’a rien à faire dans ce dossier”.

Comment les enquêteurs belges se sont-ils répartis le travail © Radio France / Valentin Pasquier

Ali Oulkadi, le meilleur ami qui n'a rien dit

A ses côtés, sur les strapontins dévolus aux trois accusés qui comparaissent libres à cette audience, Ali Oulkadi ne connaissait Mohamed Abrini que du voisinage de Molenbeek, lui, cet “enfant du quartier” qui “a grandi au coeur de la commune”, indique le second témoin du jour, l’enquêteur 447.610.037. En revanche, Ali Oulkadi est alors très proche de Brahim Abdeslam, frère aîné de Salah Abdeslam et kamikaze du Comptoir Voltaire. Son “meilleur ami” selon lui. Brahim Abdeslam dont la radicalisation progressive n’a donc pas pu échapper à Ali Oulkadi. "C'est Salah Abdeslam qui a montré le chemin de la radicalisation à Brahim qui l'a suivi et ensuite dépassé, raconte Ali Oulkadi à la juge d’instruction belge après son arrestation. Brahim considère que ses propres parents iront en enfer." Ali Oulkadi dont, l’enquêteur tient cependant “à dire qu’au moment où il apparaît dans notre enquête, il n’est absolument pas connu des dossiers terroristes”, dont “les téléphones et tablettes saisis n’ont révélé aucun élément de radicalisation”. Mais Ali Oulkadi savait. “Cela ne veut pas dire qu’il partageait les opinions radicales de Brahim Abdeslam”, précise le policier belge. “Mais il était au courant. Et il savait que Brahim Abdeslam avait des contacts avec Abdelhamid Abaaoud”, alors en Syrie et qui prépare les attentats du 13 novembre 2015 dont il deviendra le coordinateur des commandos. Ces contacts, cela a été souvent évoqué à l’audience, se déroulent par Skype, dans le sous-sol du café Les Béguines, dont les frères Brahim et Salah Abdeslam sont les gérants. C’est d’ailleurs dans ce même établissement qu’Ali Oulkadi a rencontré Brahim Abdeslam deux ans plus tôt. “Ils se sont découverts des points communs”, analyse l’enquêteur : “ils sont originaires du même village au Maroc, ils habitent dans le même quartier de Molenbeek, ils sont nés le même mois de l’année [sic]”.

Mais l’avocat général Nicolas Le Bris n’entend pas absoudre aussi vite Ali Oulkadi de toute sympathie pour les thèses de l’Etat islamique. “Vous avez été très prudent sur la radicalisation d’Ali Oulkadi”, lance-t-il à l’enquêteur 447.610.037. “Mais on est d'accord qu'il a reconnu avoir visionné des vidéos de propagande de l'Etat islamique au café Les Béguines?“ “Tout à fait”, indique le policier. Et il est loin d’être le seul. Car au fur et à mesure que l’on plonge dans les méandres du dossier, celui-ci révèle au moins une chose : la propagande de l’Etat islamique avait toute sa place au café des Béguines. Certes tous ceux qui fréquentaient les lieux n’ont pas plongé dans cette idéologie mortifère. Mais ils n’ont, a minima, pas dénoncé le rôle grandissant qu’elle occupait dans la vie de ceux qui allaient devenir les protagonistes des attentats du 13 novembre 2015.