Le dernier enquêteur belge a exposé les parcours des accusés Mohamed Amri et Hamza Attou, qui ont ramené Salah Abdeslam en Belgique quelques heures après les attentats du 13 novembre 2015. Puis, la cour a entendu Yassine Abaaoud, premier des proches des protagonistes à témoigner à l’audience.

Yassine Abaaoud, frère d'Abdelhamid Abaaoud, au procès des attentats du 13 novembre 2015 à Paris. © Radio France / Valentin Pasquier

C’est la fin d’une séquence et le début d’une autre que cette 57e journée d’audience. La fin d’une séquence pour le moins laborieuse que celle des auditions des enquêteurs de la police antiterroriste belge. Elle s’est achevée avec la suite de l’exposé de l’enquêteur 441.157.616 sur le parcours des accusés Mohamed Amri et Hamza Attou, tous deux convoyeurs de Salah Abdeslam qu’ils ont ramené à Bruxelles quelques heures après les attentats du 13 novembre 2015.

Le café de Béguines, lieu de retrouvailles

Hamza Attou, tout d’abord. Accusé, “de confession musulmane mais qui se dit peu voire pas pratiquant”, indique l’enquêteur. “Il fume du haschich, des cigarettes et consomme de l’alcool de façon régulière.” L’homme qui comparaît libre à l’audience, commence à travailler, sans y être déclaré, au café Les Béguines, dès son ouverture en 2013. Le café est géré par Brahim Abdeslam, de dix ans son aîné. “Hamza Attou y travaille comme barman. Il y est tous les jours. Par la suite, il expliquera avoir vendu des produits stupéfiants pour le compte de Brahim Abdeslam dans l'enceinte du café."

Ce café des Béguines où divers protagonistes du dossier se retrouvaient, où Brahim Abdeslam y visionnait des vidéos de propagande de l’Etat islamique, un ordinateur portable posé sur un coin du comptoir. Des “séances de visionnage”, selon l’enquêteur, auxquelles assiste Hamza Attou mais aussi Mohamed Amri. “Le mot “séance”, il sort d’où ?” s’enquiert alors Me Xavier Nogueras, avocat de Mohamed Amri. “Parce que moi, je connais les séances de cinéma avec du pop corn. Mais là, on n’est pas dans une situation où ils s’installent tous autour de l’écran”. “Séance n’est effectivement pas le terme le plus approprié, reconnaît l’enquêteur. “Il n’y a pas eu de notion d’organisation de ces visionnages.”

La radicalisation progressive de Brahim Abdeslam, néanmoins, n’a pas pu échapper aux accusés. Quant à savoir s’ils la partageaient, c’est la délicate question qui se pose. Sur une des clés USB saisies chez Mohamed Amri, les enquêteurs retrouvent par exemple des anasheeds, ces chants a capella dont les djihadistes sont friands. Certains, en effet, proviennent directement de l’Etat islamique. “D’autres portent sur le mariage, sans connotation djihadiste, note cependant l’enquêteur, qui rappelle également que “l’épouse de Mohamed Amri ne porte pas le voile” ou que les liens comprenant le terme “kamikaze” qui ont alerté les enquêteurs renvoyaient en fait vers “un groupe de musique francophone : bon, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas …” Comme cela était déjà ressorti des parcours d’autres accusés, la radicalisation de certains n’est guère évidente. La banalité avec laquelle la propagande de l’Etat islamique s’est installée au café des Béguines l’est en revanche beaucoup plus.

Mohamed Amri, au procès des attentats du 13 novembre 2015 à Paris. © Radio France / Valentin Paquiser

Abdelhamid Abaaoud, un "sacré personnage"

La nouvelle phase du procès qui s’est ouverte ensuite a démarré dans le même cadre que précédent. Même salle de visioconférence au sein des locaux du parquet fédéral belge. Mêmes membres du parquet autour de la table. Mais à la place du témoin, les enquêteurs qui se sont succédés ces dix derniers jours ont été remplacés par le premier des proches des protagonistes à témoigner. En l’occurrence Yassine Abaaoud, petit frère d’Abdelhamid Abaaoud, coordonnateur des attaques du 13 novembre. Et pas plus que les enquêteurs antiterroristes avant lui, le jeune homme, sweat à capuche blanc et masque noir, ne semble apprécier l’exercice. “La loi française prévoit que vous devez faire une déposition spontanée dans le cadre de cette affaire, lui explique le président. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ?"

Yassine Abaaoud a d’abord un mot pour les victimes, “toutes ces personnes innocentes tuées aux quatre coins du monde.” Mais, ajoute-t-il d’emblée "pour ce qui est des faits, je ne suis pas capable de vous donner des informations. Dès lors, je ne sais pas si je vais pouvoir être d'une grande utilité dans ce procès." Pouvoir ou vouloir.

Car Yassine Abaaoud ne semble avoir aucune envie de s’étendre sur son si encombrant aîné, “un sacré personnage”, selon lui. “Que pouvez-vous nous dire sur la radicalisation de votre frère et le fait qu’il ait été séduit par l’Etat islamique?” interroge le président Jean-Louis Périès. “Il a quitté le domicile familial quand il avait 16 ans. Je ne connaissais pas ses activités ni ses fréquentations”, rétorque le jeune homme. “Mon frère ne me racontait pas ce qu'il avait en tête”, poursuit-il plus loin. “Il faisait quoi en Syrie, tente alors le président, du tourisme?” “Je ne sais pas, monsieur”. On hésite entre la mauvaise foi, ou le déni inconscient. D’autant que Yassine Abaaoud déclare encore :

Par rapport à mon frère Abdelhamid, notre famille est dans le doute. On n’a pas vu son corps, ni de photos de son corps. Il y a des légendes qui circulent pour dire qu'il serait encore en vie et que ce n'est pas lui qui a commis ces attentats.

De même, dit-il, qu’”on espère encore tous le retour de mon petit frère”. Younès, que son aîné Abdelhamid a enlevé à la sortie de l’école pour l’emmener en Syrie. Il a alors 13 ans. Il en a 14 lorsque ce même frère rentre commettre les attentats en Belgique et le laisse seul au sein de l’Etat islamique. A cette évocation, la voix de Yassine Abaaoud se brise : “Ça nous a brisé le cœur”. Plus largement, les faits ont brisé sa famille, explique-t-il. “On était des commerçants sans histoire. Tout a changé. Mes parents se sont séparés. Ca n’a pas été facile et ça ne l’est toujours pas.”

Yassine Abaaoud qui a été condamné au Maroc pour ne pas avoir dénoncé le départ de son aîné en Syrie se souvient de leur dernière conversation. “J’ai reçu un appel de sa part, il venait juste d’y avoir Charlie Hebdo. Il m'a dit que ce n’était que le début”, explique-t-il. Il soupire : “Moi, j’avais juste envie de raccrocher”.