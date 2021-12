En ce 62e jour et dernier jour d’audience de 2021, le président l’a dit lui-même : tout le monde a besoin de souffler. La cour s’est donc offerte une audience courte, avec pour l’essentiel, l’audition de l’ancien patron de la DGSI, Patrick Calvar.

Pour la dernière audience de 2021, l’ancien patron de la DGSI, Patrick Calvar, a déposé à la barre © Radio France / Valentin Pasquier

Il flottait depuis jeudi un petit air de trêve des confiseurs dans la salle d’audience et aux abords. Il faut dire que s’achève, sans pause ou presque, la quinzième semaine de ce procès débuté le 8 septembre dernier. 62e et dernier jour d’audience pour l’année 2021. Pendant quinze jours, chacun pourra alors reprendre son souffle avant les interrogatoires des accusés sur les faits, dès janvier 2022. Mais avant cela, il faut attendre un des trois accusés comparaissant libre et coincé dans le RER en grève. Et puis voilà qu’arrive le premier (et principal) témoin de la journée : Patrick Calvar, ancien patron de la direction générale des services de renseignement intérieurs (DGSI). “Je suis né le 26 novembre 1955”, se présente-t-il. "N'hésitez pas à me demander de monter le ton de ma voix car j'ai l'habitude de parler assez doucement". Ses réponses se révèlent suffisamment audibles. Quant à savoir si elles sont satisfaisantes, c’est un autre sujet.

"Je ne sais pas comment fonctionnent ces gens là..."

Car Patrick Calvar semble essentiellement là pour délivrer un message. Somme toute plus politique ou sociétal que judiciaire. “Je vais être très franc avec vous”, lance celui qui “a servi plus de 40 ans dans la police nationale”. “Qu'est-ce qu'on veut? Plus de sécurité ? Plus de liberté? Si on veut plus de sécurité, il va falloir entrer plus de technologie. C'est possible, mais il faut qu'on accepte plus de restrictions de nos libertés individuelles." Sur le reste, les questions liées au dossier, Patrick Calvar n’a que (très) peu à dire. Lui qui est “tombé de l’armoire quand on m’a dit qu’Abdelhamid Abaaoud, le coordonnateur des commandos du 13 novembre 2015, était réfugié dans un buisson.” Et de confier à la barre : “je ne sais pas comment fonctionnent ces gens-là."

Mais, au même titre que son homologue de la DGSE ou l’ancien ministre de l’Intérieur, Bernard Cazeneuve avant lui, Patrick Calvar tient également à rendre compte du travail qui était celui de ses équipes à l’époque. “Je sais que les mots n’effacent jamais la douleur. Mais je voudrais dire aux parties civiles qu'elles ne doivent jamais douter de l'engagement total des services.” Avant de dérouler, sur les moyens à disposition de la DGSI à l’époque, la mise en place d’une “task force sur la Syrie dès avril 2012”, un renforcement des dispositifs en 2015. Mais, “nous avions énormément de Français et de francophones en zone irako-syrienne”, ajoute encore Patrick Calvar, de nombreux chiffres à l’appui. “Et donc, ça crée une cible. D’autant que la France est emblématique. Vous frappez de là où vous venez. On a le terrorisme qu'on mérite."

Une respiration de deux semaines

D’autres attentats, d’ailleurs, ne sont pas à exclure. "Je pense que cette lutte contre ce fléau qui est loin d'être terminé et il y en a d'autres. Donc il va falloir faire un choix sur nos libertés et ce qu'on souhaite." Patrick Calvar y revient, égratigne au passage Frontex, l’agence européenne de contrôle aux frontières, insuffisante selon lui. Plaide encore pour plus de moyens technologiques au service de la lutte antiterroriste. Et laisse plusieurs avocats sur leur faim, quand à savoir s’il existait une menace antérieure sur la salle du Bataclan, par exemple. “Pour moi ce qui s'est passé au Bataclan est malheureusement, tristement, une cible d'opportunité. Comme le Stade de France l'a été. Comme les terrasses l'ont été”. botte en touche l’ancien directeur. " Mais le besoin de suspension l’emporte. “Il y a une autre demande?” interroge le président. Non? Tant mieux, je crois que nous avons tous besoin de respiration”. Une respiration de deux semaines. Rendez-vous est donné le 4 janvier 2022 pour les premiers interrogatoires d’accusés sur le fond du dossier.