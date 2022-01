La cour a poursuivi aujourd’hui l’interrogatoire de l’accusé Mohamed Abrini sur les faits. En l’occurrence son séjour en Syrie et son retour en Europe, via l’Angleterre où il récupère de l’argent, à la demande d'Abdelhamid Abaaoud, futur coordonnateur des commandos du 13 novembre 2015.

Mohamed Abrini, Mohammed Amri et Salah Abdeslam, le 1 novembre 2021. © Radio France / Valentin Pasquier

Cette fois, on est entré dans le cœur de ce procès pénal : les faits reprochés aux accusés. C’est avec Mohamed Abrini que s’est ouverte cette nouvelle séquence de l’audience. Un Mohamed Abrini plutôt loquace hier, pour évoquer son rapport à la religion (pour ne pas dire son radicalisme). Mais aujourd’hui, c’est des faits précis qu’il est question. Si Mohamed Abrini n’a rien oublié de sa politesse, "bonjour monsieur le président, mesdames et messieurs de la cour", entame-t-il en se levant. Il a en revanche nettement perdu en fluidité et précision dans ses réponses.

Ses souvenirs sur son entrée en Syrie

Au sujet de son départ en Syrie, tout d’abord. "J'ai décidé de partir en sortant de prison", explique l’accusé, t-shirt bleu à manches longues. “Vous êtes accompagnés à l’aéroport par deux personnes…”, indique le président. "Vous me demandez : qui vous a accompagné? Pour moi, c'est des détails. Quand on a traversé ce que j'ai traversé, ça compte pas en fait."

S’il reconnaît l’essentiel des faits qui lui sont reprochés, Mohamed Abrini ne s’embarrasse pas des “détails” comme il les qualifie à plusieurs reprises. Comme l'organisation de son séjour en Syrie, ce qu'il y fait, ceux qui l'y aident ou qu'il y rencontre. Lorsque la première assesseure reprend les listes de ses appels téléphoniques de cet été 2015, il coupe court: "Écoutez madame, vous pouvez me poser de milliers de questions sur des détails comme ça, je ne saurai pas vous répondre. "Vous me dites "le numéro qui se termine par 736" et puis vous me regardez. Comment voulez-vous que sur des questions comme ça, je vous réponde précisément ?”

Mohamed Abrini s’explique, en revanche, sur son entrée dans les territoires contrôlés par l’État islamique, via un passeur après avoir été “dans une sorte d’entrepôt abandonné avec peut-être 50 personnes”, puis “on traverse un champs, il y a des voitures et ça roule pendant une heure à peu près”. Une fois arrivé au sein de l’État islamique, Mohamed Abrini se recommande d’Abdelhamid Abaaoud, futur coordonnateur des commandos du 13 novembre 2015 mais aussi son ami d’enfance. Il le retrouve à Raqqa, avant d’aller se recueillir sur la tombe de son petit frère à Deir-ez-Zor, la raison de son voyage, selon lui. “Je n’ai pas combattu en Syrie, je n’ai pas pris les armes”, assure Mohamed Abrini. "Abdelhamid Abaaoud vous a proposé l'intégration dans l'État islamique en Syrie ?”, l’interroge le président. "Oui, il m'a proposé parce qu'il m'a dit que si je rentrais en Europe, je risquais la prison. Mais j'ai refusé.” - "Vous avez refusé et il n'a pas insisté?” - "Il m'a demandé d'aller récupérer de l'argent en Angleterre."

Son voyage en Angleterre

On arrive à la deuxième partie des faits qui lui sont reprochés : un voyage en Angleterre, toujours durant l'été 2015, mandaté par Abdelhamid Abaaoud, encore lui, pour récupérer une somme d’argent. Autour de 10.000 euros, soupçonnent les enquêteurs. 3.000 pounds, concède l’accusé, “mais si votre inquiétude c'est de savoir si cet argent a servi pour les attentats, la réponse est non.”

“Finalement, l'argent vous l'avez gardé pour vous?" - "Voilà, c'est ça”, soupire celui qui a été surnommé “l’homme au chapeau” après son implication dans les attentats de Bruxelles. Le président reprend : “J'ai l'impression que si je vous propose une autre version, vous allez aussi dire oui.” Mohamed Abrini sourit derrière son masque. Mais ne répond pas. Le président poursuit : "Les enquêteurs belges ont retrouvé un document avec trois numéros turcs et deux numéros anglais." - "Je ne sais pas, c'est un détail. Je comprends que pour vous c'est capital, mais pour moi c'est insignifiant”, répète encore Mohamed Abrini. Sur d'autres questions, il “ne se souvient pas” et “ne saurai[t] vous dire”. “Même si je l'ai dit dans une audition, poursuit-il, quand vous êtes entendus dans une affaire de terrorisme, vous êtes sorti du lit, sans avoir le temps de vous doucher ou d’aller aux toilettes, vous vous retrouvez dans une voiture, pieds et poings liés, masque sur la tête, du heavy metal à fond dans les oreilles."

Un passage à Paris

À son retour d’Angleterre, Mohamed Abrini passe par Paris pour rentrer à Bruxelles. Pourquoi ? Parce qu’alors qu’il est en violation d’une peine de travaux d’intérêt général et craignait de se faire arrêter à l’aéroport de Zaventem, dit-il. “J'entends derrière votre question : "Qu'est-ce qu'il est venu faire à Paris?" Mais c'est de la paranoïa” “On vous reproche d’être allé à Paris pour chercher des cibles.”, relance son avocat, Me Stanislas Eskenazi. “Vous savez, si on veut faire du repérage, il y a un truc formidable qui s’appelle Google …” Mohamed Abrini esquive beaucoup, élude souvent, s'embrouille parfois. Ment-il aussi ? “Hier, vous nous avez dit que l’islam n’était pas compatible avec la démocratie. Et avec la justice? Vous vous sentez tenu de dire la vérité ici?” l’interroge d'ailleurs un avocat de parties civiles. Debout dans le box depuis des heures, Mohamed Abrini s’agace un peu : “Vous savez, j'ai rien à perdre. Je vais sûrement prendre perpétuité. Après, j'ai un procès en Belgique où je vais sûrement prendre perpétuité aussi. Pourquoi je vous mentirais?”

Au programme de l'audience demain : la cour doit procéder à l'interrogatoire sur les faits de l'accusé Osama Krayem.