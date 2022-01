Le troisième accusé à être interrogé sur les faits est Adel Haddadi, envoyé par l’État islamique pour une mission kamikaze. Il devait vraisemblablement faire partie d’un quatrième commando le 13 novembre 2015.

Adel Haddadi, dans le box des accusés, le 4 novembre 2021, à Paris. © Radio France / Valentin Pasquier

L’accusé Adel Haddadi est un Algérien de 34 ans. Cet homme dont on a appris au cours de l'audience qu'il avait une passion pour l'élevage d'oiseaux, les chardonnerets précisément. Cet homme qui a un peu appris le français en cinq ans de détention provisoire en France. “Bonjour mesdames et messieurs de la cour”, lance-t-il ainsi dans la langue de Molière, même si teintée d’un fort accent.

"Je ne savais pas ce que ça voulait dire kamikaze"

Pour le reste, l’accusé engoncé dans une chemise à petits carreaux vert s’exprimera tantôt via le truchement d’une interprète en arabe, tantôt en français. Il raconte comment il a fui l’Algérie sans prévenir ses proches “parce que même à 28 ans, si je voulais dormir chez un ami, mes parents disaient non". Comment, aussi, il a d’abord rejoint un certain Abou Ali en Turquie qui l’aurait alors convaincu de rejoindre Daech : “On a discuté de ce qui se passait en Syrie, ça m’a touché. Il m’a dit qu’il fallait aider ces gens. J’ai accepté de rentrer en Syrie”.

Comment, une fois rejoint les rangs de l’Etat islamique, il reste deux mois dans une petite ville : "On a eu des appels religieux puis des examens. On s'est entraînés sur comment démonter une kalachnikov. À la fin de la semaine, on nous a appris à tirer." Le président ne cache pas son scepticisme : "Si vous y allez pour faire de l'humanitaire, on ne comprend pas bien le but d'un entraînement militaire." Mais Adel Haddadi joue les ingénus. "Ils m'ont dit : si tu veux être kamikaze, tu pourras rentrer à ta maison. Moi, je ne savais pas ce que ça voulait dire kamikaze. Alors, j'ai choisi autre chose et ils m'ont fait faire un entraînement."

Le départ pour l'Europe

La suite se passe à Raqqa. Adel Haddadi y travaille comme cuisinier, dit-il. Mais il a aussi admis posséder une kalachnikov. "Faut-il comprendre que tout cuisinier à Raqqa se promène toujours avec une kalachnikov ?", s’étonne la première assesseure. "Pour moi, Raqqa c'était calme. Il n'y avait pas de combat. Mais c'était comme ça : il fallait circuler avec notre arme", maintient Adel Haddadi. L’étape d’après est un nouveau franchissement dans l’idéologie de Daech. L’accusé est un jour emmené face à un homme cagoulé, un Saoudien a-t-il raconté aux enquêteurs. “Il m’a dit que j'allais partir en France avec trois personnes". “Pour faire quoi ?” interroge le président. “Il ne m'a rien dit de plus. Mais ceux qui devaient voyager avec moi m'ont dit que la mission c'était d'être kamikaze.”

Mais s’il continue à reconnaître devant la cour avoir été missionné pour un attentat, Adel Haddadi plaide la passivité face à l’État islamique. "Je leur ai dit que j'acceptais la mission, mais en moi-même je n'étais pas pour. En Syrie, on ne pose pas de questions. C'est interdit. Je l'ai compris dès le début." Alors, Adel Haddadi traverse la Turquie avec trois autres membres des commandos du 13 novembre 2015. À la cour, il explique :

Je me suis dis : je vais aller en Europe et après je vais me retirer de tout ça.

Avec ses comparses, il rejoint Izmir, paie un passeur 1.100 dollars et grimpe sur un Zodiac avec une cinquantaine d’autres personnes pour traverser la Méditerranée.

Arrivés sur l'île grecque de Leros, les quatre djihadistes sont contrôlés, Adel Haddadi et Muhamad Usman arrêtés. "Ils ont compris que vous n’étiez pas des Syriens", décrypte le président. Leurs deux comparses irakiens passent sans encombre, “peut-être parce qu'ils parlaient le dialecte syrien”, analyse l’accusé. Ils finiront kamikazes au Stade de France. Muhamad Usman et Adel Haddadi, eux, passent "un mois dans une cave avec un plafond de 1m20 de hauteur". Quand ils en ressortent, on leur intime de quitter le territoire sous peine d’être à nouveau emprisonné, explique Adel Haddadi. Il reprend alors la route des migrants à travers l’Europe. “On peut considérer que vous poursuivez la mission?” interroge le président. “J’étais coincé”.

La peur de "trahir" l'État islamique

L’argument passe mal. “Vous avez eu, me semble-t-il, plusieurs possibilités de vous échapper” soulève l’avocate de parties civiles Me Sylvie Topaloff. Et ce, dès le 2 octobre 2015, alors qu’il se trouve dans la ville d’Izmir en Turquie, insiste-t-elle. "Si vraiment vous voulez fuir l'enfer de Daech, à ce moment-là, vous avez tout en main : un passeport, un téléphone, de l'argent. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait?" Dans le box, Adel Haddadi cherche ses mots en français : "J'avais peur de trahir l'État islamique." "Non", s’agace l’avocate,

Vous êtes un bon soldat de Daech. Vous avez la possibilité de partir, vous ne partez pas. Et vous suivez les ordres.

Dans le box, Adel Haddadi préfère justifier qu’il “ne sai[t] pas dire non”. C’est même ainsi qu’il explique avoir été choisi pour faire partie des commandos du 13 novembre 2015, “cette mission dont l’importance est capitale pour l’Etat islamique à ce moment-là”, rappelle le président. “Parce que je ne suis pas capable de dire non, j’étais serviable”. “Etre serviable et aller commettre un attentat, ce n’est quand même pas pareil …” C’est même invraisemblable, reprend Me Topaloff. “Invraisemblable que l'État islamique sur une opération comme celle-là ait pris le risque d'envoyer quelqu'un qui n'était pas quelqu'un de sûr. Il fallait qu'ils aient des garanties sur votre loyauté!" La question revient en boucle. L’accusé n’a cependant pas d’autre explications, ajoute même “travailler sur ça avec la psychologue.” Lui qui reconnaît l’intégralité des faits qui lui sont reprochés, rappelle l'un de ses avocats. Il se dit prêt à être condamné.

Retrouvez tous nos articles consacrés au compte-rendu, jour par jour, du procès des attentats du 13 novembre 2015 ici.

Au programme de la prochaine audience (mardi 18) : l'interrogatoire sur les faits de l'accusé Muhamad Usman.