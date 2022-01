Après une semaine sans audience pour cause de Covid-19, les interrogatoires des accusés ont repris. Aujourd’hui : Muhammad Usman, djihadiste pakistanais qui ne reconnaît rien, ou à peine.

Muhammad Usman, le 4 novembre 2021, lors du procès des attentats du 13 novembre 2015. (Image d'archive) © Radio France / Valentin Pasquier

Dans un procès d’assises, le versement de pièces aux débats est quelque chose de courant. C’est d’ailleurs ainsi que cette 70e journée d’audience a repris, après une semaine de suspension du fait de la contamination au Covid-19 de l’accusé Ali El Haddad Asufi. Elle a repris par le versement de nouvelles pièces : “Les documents médicaux concernant monsieur El Haddad Asufi indiquant qu'il était apte à assister aux débats. Tant mieux pour lui”, précise le président. Il est aussi question d’un retour de commission rogatoire internationale tunisienne.

La cour prend deux heures pour trancher

Puis vient le débat sur le versement des pièces. Pas celles évoquées à l’instant. D’autres, plus anciennes, mais qui concernent l’accusé dont c’est aujourd’hui l’interrogatoire : Muhammad Usman. Ces pièces, versées par le parquet national antiterroriste, se divisent en deux catégories. Les unes sont issues de l’administration pénitentiaire. Les autres sont ce qu’on appelle des "preuves de guerre". En l'occurrence, une vidéo dans laquelle Muhammad Usman apparaît, kalachnikov à l’épaule au milieu d’une foule en liesse, célébrant vraisemblablement une victoire de Daech.

"Cette preuve de guerre est défaillante à tous les niveaux, plaide l’avocat de Muhammad Usman, Me Edward Huylebrouck : "On sait que le recueil de ces preuves se fait en violation de toutes les conventions internationales, mais on s'en accommode parce que c'est fait à l'étranger." Certains avocats de parties civiles lui emboîtent le pas : "Que risque-t-on quand on admet une preuve de guerre dont on ignore tout ?" interroge à son tour Me Clémence Witt. "On risque une violation des engagements internationaux de la France. Nous vous demandons aujourd'hui de ne pas permettre que ce procès soit le lieu de création de règles dérogatoires".

D’autres réclament que les pièces puissent être analysées par la cour. Car "la réalité c'est que nous avons besoin de ces éléments issus du champ de bataille, argumente l’avocate générale Camille Hennetier, ils permettent de comprendre ce qui s'est passé". Le débat est complexe. Si complexe qu’il faut deux heures à la cour pour le trancher, pour finir par rejeter la demande de la défense d’écarter ces pièces.

Une mission confiée à Raqqa

Il est donc 16h42 quand le président demande à l’accusé Muhammad Usman de se lever. Crâne rasé, barbe, pull noir et masque FFP2, l’accusé tente de s’exprimer en français, mais revient rapidement à sa langue maternelle. Il confirme ses études dans une madrasa, une école coranique. Puis ses contacts, via internet, avec un djihadiste de l’État islamique, un certain Abou Obeida. "Il m’a appris ce qu’était l’islam", explique Muhammad Usman. "Il m’a donné des codes internet pour avoir accès à des livres sur le djihad". C’est lui aussi qui le convainc de rejoindre la Syrie. "ll m’a dit que c’était le devoir de tous les musulmans. Il a pris le contrôle de mon cerveau. Il avait un don pour retourner le cerveau des gens". Muhammad Usman rejoint alors les rangs de Daech, en Syrie puis en Irak. Mais là, une fois sur place, rien. "Je n'ai rien fait. Je suis juste resté à la maison et je suis allé à la mosquée. C'est tout", affirme l’accusé. "Vous faites des milliers de kilomètres, vous arrivez là-bas et vous ne faites rien?" s’étonne le président. Vous avez pourtant dit aux enquêteurs que vous étiez allé à Falloujah et que vous aviez combattu." "C'est faux. Je suis resté quelques jours là-bas, j'ai rien fait. Après je suis allé à Raqqa." - "Et à Raqqa, vous avez fait quoi? - Rien".

Ah si, une petite chose tout de même. “À Raqqa, ils m'ont confié une mission. Ils avaient tout organisé pour que nous puissions venir en France." - Pour faire quoi? - Une action de violence - Au juge français, vous aviez dit “pour devenir shahid”, c’est-à-dire martyr. - Je ne m'en souviens pas - Ce n'est pas rien pourtant comme précision. - Je voulais prendre ma revanche mais je ne savais pas comment. Une revanche aux bombardements des avions français en Syrie, explique encore l’accusé. Des bombardements dont il affirme avoir vu les ravages “sur des vidéos” : “J'ai vu une mère et son enfant à l'hôpital. L'enfant n'était même pas né et ils étaient déjà morts." Le président s’interroge encore : "Et comment vous avez su que c'était des avions français?" - "Il y avait des drapeaux."

Arrêté en Grèce

Alors, Muhammad Usman accepte de traverser la Syrie, puis la Méditerranée pour rejoindre l’Europe. Avec lui dans ce périple, trois hommes : Adel Haddadi, autre accusé de ce procès qui a reconnu partir pour une mission suicide et les deux Irakiens qui se feront exploser au Stade de France le 13 novembre 2015. Mais lui, Muhammad Usman n’a "jamais voulu mourir. Juste faire une vengeance". Il sera finalement stoppé sur sa lancée, une fois arrivé en Grèce, trahi par sa non maîtrise de l’arabe alors qu’il présente un passeport syrien, donné par l’État islamique. Muhammad Usman ne prendra donc pas part à un quatrième commando des attentats du 13 novembre, ainsi que le soupçonnent les enquêteurs. Dans ce but notamment, il a suivi un entraînement de deux jours pour apprendre à manier une kalachnikov. C’est la première fois qu’il l’admet. "Pourquoi ne pas l'avoir dit avant?", l’interroge Me Didier Seban, avocat de parties civiles. "Je ne connaissais pas les lois françaises. J'avais peur qu'il y ait la peine de mort en France. J'ai pensé que si je disais la vérité, on allait me tuer".

Au programme de demain (mercredi 25 janvier) : l'interrogatoire de Mohamed Bakkali.