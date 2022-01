Lorsqu'il est question des frères El-Bakraoui, logisticiens du 13 novembre 2015 et kamikazes du 22 mars 2016 à Bruxelles, les témoins ne se bousculent pas à la barre. Tous ce sont même fait porter pâle. À l'exception de leur cousin, qui a tenu à raconter son expérience de l'antiterrorisme belge.

Muhammad Usman, Osama Krayem et Farid Kharkhach, le 29 octobre 2021. (Archive) © Radio France / Valentin Pasquier

Le procès des attentats du 13 novembre 2015 ce sont 20 accusés, dont quatorze présents à l’audience. Ce sont aussi beaucoup d’intervenants aujourd’hui morts : membres des commandos, commanditaires, logisticiens. Dans cette dernière catégorie, les enquêteurs ont identifié les frères El-Brakraoui.: Khalid et Ibrahim. Deux frères originaires de la commune bruxellois de Laeken, anciens braqueurs, radicalisés en prison jusqu’à superviser la logistique des attentats du 13 novembre 2015 et devenir kamikazes des attentats du 22 mars 2016 à l’aéroport de Zaventem et dans la station de métro de Maelbeek.

Pour évoquer ces deux frères, leur radicalisation, leurs liens avec certains accusés du procès, plusieurs témoins étaient attendus devant la cour d’assises. C’était sans compter sur une vague de désistement, parfois assortis de certificats médicaux plus ou moins crédibles. Plutôt moins que plus d’ailleurs. Quant à la juge d’instruction belge Sophie Grégoire, également citée, elle s’est simplement contentée d’indiquer à la cour son refus de témoigner “afin de réserver la primeur de ses propos à la justice belge”.

"Un bras d’honneur à la cour d’assises"

La phrase a déjà fait bondir la défense hier. Elle est de nouveau sujet de débat aujourd’hui. Cette fois, même les avocats de parties civiles s’émeuvent : “Je trouve ça limite indécent. J'insiste sur le fait qu'on doit pouvoir mettre en face de leurs responsabilités les autorités belges". "Nous attendons la manifestation d'un minimum de respect par les personnes qui sont citées", plaident ainsi les représentants des victimes. “Nous sommes quand même en Europe”. Si l’importance de l’audition de cette magistrate belge fait l’unanimité, c’est notamment parce qu’elle est celle qui a supervisé l’enquête sur Ibrahim El-Bakraoui et l’a même auditionné dans son cabinet.

Mais aussi, selon Me Raphaël Kempf, parce qu’il “est impossible de comprendre comment Yassine Atar se retrouve dans ce box des accusés sans que l'on pose des questions à la personne qui l'a incarcéré pour la première fois en mars 2016, à savoir Mme Sophie Grégoire." Mme Grégoire dont la position “apparaît comme un bras d’honneur à la cour d’assises”, lance même son confrère en défense, Me Christian Saint-Palais. Bref, la juge d’instruction belge est très attendue de toute part. “Mais que pouvons-nous faire procéduralement? ”, interroge l’avocat général Nicolas Braconnay. En l’occurrence, pas grand chose. Car dès lors que les témoins se trouvent à l’étranger, la cour n’a pas les moyens de les faire amener par la force. “Peut-être qu’il serait utile de rappeler qu’elle encourt une peine de 3.750 euros d’amende”, tente Me Raphaël Kempf. “On s’engage à ne pas lui poser de question sur les attentats de Bruxelles”, s’engage même Me Abraham Johnson. Fin du débat. La décision est remise à plus tard.

Un cousin de Yassine Atar comme témoin

Car un témoin est bien présent, lui. Et pas des moindres. Jawad B., 34 ans est le cousin de l’un des accusés (Yassine Atar), l’ami d’un autre (Ali El Haddad Asufi), une connaissance d’un troisième (Mohamed Bakkali). Il est aussi, et surtout, cousin des frères El-Bakraoui. Et le seul, semble-t-il donc, a être disposé parler d’eux. Ces cousins, Jawad B, veste Tommy Hilfinger et baskets blanches, a grandi avec eux. Après les attentats de Bruxelles, il a eu besoin d’aller à la morgue ”voir les corps, les restes de corps plutôt, pour réaliser que c’était vraiment eux. Et pendant des semaines et des mois, je n'ai pas trouvé le sommeil.” Avec ces cousins, Jawad B. est “monté sur des braquages”, “une banque en 2006”, “une agence Western Union en 2010”, résume le président. “Ibrahim El-Bakraoui était armé d’une kalachnikov et a tiré sur des policiers. C’est extrêmement grave!”

Jawad B. et Ibrahim El-Bakraoui sont incarcérés dans la même prison. Ibrahim El-Bakraoui s’y radicalise. Mais Jawad B. ne s’en rend pas compte. “On ne se voyait pas vraiment et quand on est sortis, très vite il y a eu un froid. J’ai compris après que c’était pour dissimuler leur radicalisation”. Et en matière de dissimulation, les frères El-Bakraoui s’y connaissaient, témoigne leur cousin à la barre. “Vos cousins appartenaient au grand banditisme, rappelle Me Jonathan De Taye, mais ils étaient de la catégorie des bandits qui ne parlent pas ou de ceux qui se la racontent sur tous les toits de Bruxelles?" - “non, ils étaient très discrets. Ils ne parlaient jamais dans les voitures, ne disaient rien”. “Ils étaient craints?” interroge à son tour Me Abraham Johnson. - Oui, ils étaient craints. - Ils étaient respectés? - Oui. - Ils étaient intelligents? - Très intelligents.

C'est un des nœuds du dossier : ceux qui sont aujourd'hui accusés d'avoir aidé les frères El-Bakraoui dans leur préparatifs des attentats l'ont-ils fait en connaissance de cause? Auraient-ils pu ne serait-ce que soupçonner leur radicalisation? Des réponses à ces questions dépend une condamnation pour terrorisme ou non, et une peine de prison bien différente.

Les douteuses méthodes des enquêteurs antiterroristes belges

Le 22 mars 2016, après avoir chapeauté les préparatifs des attentats du 13 novembre 2015, les frères El-Bakraoui se font donc exploser à Bruxelles. Jawad B., lui est soupçonné d’être impliqué. “J’avais déjà été incarcéré par le passé. Mais c'était pas pareil. Là, dans les auditions pour terrorisme, ça crie. C'est la pression, la pression. Dans les PV, ils modifiaient un mot, oubliaient une phrase", assure le témoin. “L’enquêteur m’a dit : si tu coopères, demain tu es libre. Sinon tu es parti pour dix ans. Moi j'ai dit tout ce que je savais mais j'étais pour rien là-dedans."

Quand il s’agit d’évoquer les méthodes des enquêteurs antiterroristes belges, Jawad B. est intarissable. “On m'a accusé en Belgique de projet d'attentats. On a monté un dossier de toutes pièces. Tout était basé sur des écoutes, mais les mots ont été travestis. Trois mois après, on a été libérés, heureusement". Sur les bancs de la défense, plusieurs avocats belges acquiescent, bien au fait de ce dossier qui a beaucoup fait parler de lui outre-quiévrain lorsque la supercherie a été mise à jour. Le témoin, lui, poursuit : "Ça m'a tellement secoué qu'en prison, j'ai eu une paralysie faciale. Maintenant ça fait deux ans que je fais de la kiné pour rouvrir mon œil et ma bouche. On m'a expliqué que c'était à cause du stress."

"À Farid Kharkhach, vient alors renchérir Me Fanny Vial, les policiers ont dit que s'il ne disait pas un certain nombre de choses, sa femme qui allaitait leur bébé irait en prison avec lui et que le plus grand serait placé". Décidément, une fois encore à cette audience, l’antiterrorisme belge n’en sort pas grandi. Bien au contraire.

Retrouvez tous nos articles consacrés au compte-rendu, jour par jour, du procès des attentats du 13 novembre 2015 ici.