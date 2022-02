La cour a poursuivi l’interrogatoire de l’accusé Yassine Atar, frère du commanditaire de ces attentats. Il a donc beaucoup été question de ses liens avec cet aîné radicalisé et devenu un cadre de l’Etat islamique.

Le jury, lors du procès des attentats du 13 novembre 2015. (Archive) © Radio France / Valentin Pasquier

C’est une ombre imposante, noire, assez terrible que celle d’Oussama Atar. Une ombre qui plane sur cette audience. Car Oussama Atar, même s’il est aujourd’hui présumé mort en zone irako-syrienne, est l’un des accusés de ce procès. Et même le principal d’entre eux puisqu’il est le probable commanditaire des attentats du 13 novembre 2015.

Oussama Atar que sa sœur Iman, mère de famille de 39 ans, voile clair et veste assortie, voix affirmée qualifie de “refermé sur lui-même, déjà adolescent”. Oussama Atar qui, à l’âge de 19 ans, “petit rachitique avec ses boutons d’acné”, selon son oncle, part en Syrie puis en Irak. Il y est arrêté par les forces militaires américaines et incarcéré dans différentes prison, dont celle, devenue tristement célèbre, d’Abou Ghraib. “Quand il est revenu après ces dix ans, il parlait encore moins”, poursuit sa sœur. "Un jour, on a vu des traces sur sa main, on lui a demandé si c’était des traces de tortures mais il n’a pas voulu répondre." Le séjour irakien du fils aîné devient un tabou. Il n’en est plus question dans la famille.

Après la prison, “ce n'était plus le Oussama souriant"

Oussama Atar reste environ un an en Belgique, au domicile de ses parents, dans la commune bruxelloise de Laeken. “Il était devenu fondamentaliste dans sa pratique, affirme avec aplomb son oncle venu témoigner à l’audience. “Ce n'était plus le Oussama souriant qui se promenait dans le parc main dans la main avec sa petite amie". "Il n’était plus en jean-basket et quand il regardait le journal télévisé, si c’était une femme qui présentait, il mettait un paravent” - “Vous l’avez vu faire vous même?” insiste la première assesseure. “Non, mais ce sont des bruits qui circulaient.” Dans le box, Yassine Atar tempère : “Il mettait peut-être le qamis pour aller à mosquée à l’occasion. Mais sinon il mettait un sweatshirt Adidas, il avait le même en plusieurs couleurs. Après, il avait une barbe, ça c’est sûr”.

En décembre 2013, après avoir obtenu un nouveau passeport des autorités belges, Oussama Atar repart définitivement. "On n'a jamais su exactement où il était, explique aujourd’hui sa sœur Iman Atar. J'ai supposé qu'il était en Syrie ou en Irak." Depuis les rangs de l’Etat islamique, dont il gravit rapidement les échelons, Oussama Atar l’appelle de temps à autre. “Il avait des contacts avec d’autres membres de la famille?” s’enquiert le président. “A part moi et ma maman, non, je ne pense pas.” D’ailleurs, explique-t-elle encore, "Yassine et Oussama, étaient en froid. Oussama m'avait dit qu'il reniait Yassine en tant que frère devant Dieu.” La cause ? Oussama aurait réprouvé le mode de vie de son cadet. Ainsi que son implication dans un dossier de trafic de stupéfiant, condamnation qui lui vaut d’ailleurs aujourd’hui d’être jugé en état de récidive légale et d’encourir la réclusion à perpétuité. Dans le box, Yassine Atar : "J'ai dit à ma sœur que s'il avait quelque chose à me dire, il m'appelle directement. Parce qu'il y avait eu des grosses insultes. Mais il ne m'a jamais appelé".

Yassine Atar aime "les belles voitures, les belles motos, les belles femmes"

Cette relation, entre les deux frères, est au cœur des faits reprochés à Yassine Atar dont l’éventuelle radicalisation pose question à l’audience. Leur sœur Iman, elle, l’exclut avec vigueur : “Yassine n'a jamais été radicalisé, il ne tenait même pas ses prières. Son souci c'était son apparence, être bien habillé, bien coiffé, il était très sportif, il aimait sortir tard. Il écoutait Aznavour, sa chanson préférée c’était Zaz.” "Je vous assure que Yassine Atar, l'Etat islamique ce n'est pas son truc. Il aime les belles voitures, les belles motos, les belles femmes aussi”, poursuit son oncle à la barre avec moults détails sur les infidélités de Yassine Atar à sa femme ou ses visites aux prostituées. “Et l'Etat islamique c'est loin d'être les bordels de Tanger". Plus sobrement, Paul, dernier témoin de la journée, visiteur de prison de 76 ans qui a rencontré Yassine Atar à plus de soixante reprises, confirme “il était à 1000 kilomètres de ça. Au début, je lui ai dit : "je suis athée". Lui m’a dit : "je suis musulman". Et voilà, c'est tout."

Reste encore l’admiration que Yassine aurait portée à son aîné. “Le premier prénom du fils de Yassine, c’était Oussama, soulève d’ailleurs son avocat Me Christian Saint-Palais. Vous savez pourquoi ce prénom avait été choisi?” - C’était la volonté de ma maman, explique Iman Atar. “Yassine n'était pas pour mais il avait cédé pour faire plaisir à maman". Le prénom a, depuis, été changé.

Demain, l'audience sera consacrée aux interrogatoires des accusés Hamza Attou et Ali Oulkadi.

