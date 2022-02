La 20e semaine d’audience s’est achevée avec l’interrogatoire du troisième des accusés qui comparaissent libres, Abdellah Chouaa, inculpé principalement pour son aide apportée à "l’homme au chapeau", Mohamed Abrini.

Abdellah Chouaa, le 3 novembre 2021, lors du procès des attentats. (Archives) © Radio France / Valentin Pasquier

Il est l’un de ces trois accusés que l’on voit arriver chaque jour libre au palais de justice puis dans la salle d’audience, boire un café aux suspensions sur les marches du palais de justice, bien que toujours un peu à l’écart des professionnels et parties civiles. Abdellah Chouaa est donc l’un des trois accusés à comparaître libre à cette audience, installé sur un strapontin, juste devant l’immense box vitré. C’est à la barre qu’il s’avance, veste de costume noire sur chemise blanche, cheveux gominés et lunettes à grosse monture pour s’expliquer sur les faits qui lui sont reprochés - principalement le fait d’avoir accompagné l’accusé Mohamed Abrini à l’aéroport lors de son séjour en Syrie - mais aussi sur son éventuelle radicalisation. Mais aussi celle de son père.

“Il est musulman mais il ne pratique pas”

Car le père de l’accusé Chouaa a été dénoncé, à la police comme dans les médias, par son ex-femme comme salafiste radical incitant des jeunes à partir faire le djihad. Faux rétorquent en cœur l’accusé, son ex-femme et son épouse actuelle, jeune blonde qui s’est avancée à la barre. “Moi quand il me voit, il m’appelle “ma fille”. Il ne me dit jamais rien sur le foulard” explique Lamiae qui ne porte pas le voile.

Quant à l’accusé lui-même, “il est musulman mais il ne pratique pas”, explique encore sa femme qui voit un jour les forces de l’ordre débouler dans leur appartement alors qu’elle est enceinte de six mois. “Il ne va pas à la mosquée, il ne fait pas le ramadan.” Au contraire, l’accusé a même dénoncé, en mai 2014, à la police son propre frère qu’il soupçonnait, à raison d’ailleurs, de vouloir partir en Syrie. “Quels éléments vous ont conduit à le dénoncer?” s’enquiert l’avocat général Nicolas Le Bris. “D’un coup, il change de tenue, il prie plus. Comme il y en avait beaucoup dans le quartier qui partait en Syrie, j'ai eu peur, je me suis dit : il est en train de se radicaliser. Et puis un jour j'avais plus de nouvelles. Alors j'ai décidé d'aller au commissariat. Je me suis dit que je préférais le voir en prison que mort en Syrie.”

Il ignorait la radicalisation d'Abrini

Comment alors n’a-t-il pas vu la radicalisation de son ami proche, Mohamed Abrini, qu’il va emmener à l’aéroport pour un départ vers la Turquie? "Mohamed Abrini ne m'a jamais montré qu'il était radicalisé. A l'époque, il aimait faire la fête, l'argent. Tous les jeudis, on allait en soirée salsa” , énumère Abdellah Chouaa. “Ce n'est pas le même que celui qui est ici. Je ne le reconnais plus.”

Mohamed Abrini qu’il accompagne donc à l’aéroport en juin 2015 pour un départ en Turquie, qui s’avèrera être un séjour en Syrie, dans les rangs de Daech. Ce qu’Abdellah Chouaa ignorait totalement, assure-t-il à la barre. "Il me dit qu'il part en Turquie voir sa copine. J'ai vu le billet : c'était dix jours aller-retour, all inclusive.” C’est une fois Mohamed Abrini parti qu’Abdellah Chouaa apprend que son ami s’est en réalité rendu en Syrie. Abdellah Chouaa est en colère, lui en veut beaucoup. Refuse de lui parler au téléphone.

Pourtant, il va le chercher à Paris lorsqu’il revient. “Pourquoi, alors que vous lui en voulez d'être parti en Syrie, vous allez le chercher à son retour?" s’étonne une assesseure. “Il m’a appelé d’Angleterre, il m’a assuré qu’il n’était pas partie en Syrie”. Abdellah Chouaa le croit. Il est “content qu’il revienne. Quand on part en Syrie, on ne revient pas." Alors Abdellah Chouaa continue à croire son ami, dit-il. À ne rien déceler de sa radicalisation, pas même lorsque celui-ci regarde des vidéos djihadistes depuis son ordinateur. "Certes, j'ai déjà vu Mohamed Abrini regarder ces vidéos mais il regardait son petit frère”, Souleimane Abrini, parti rejoindre Daech début 2014 et mort sur zone quelques mois plus tard. “Et Mohamed Abrini regardait aussi du foot, des films pornos aussi ... je lui avais même fait la remarque”, ajoute Abdellah Chouaa.

Abdellah Chouaa, utilisé comme un pion ?

Pour l’accusé Chouaa, père de deux enfants, dont l’épouse est persuadée qu’il a “été utilisé comme un pion” et qui lorsqu’il rentre à Bruxelles à la fin de la semaine “fait les marchés pour payer les trajets”, Mohamed Abrini était cet ami qui “aimait le casino, les filles, la fête …” Il s’interrompt soudainement. Pleure derrière son masque. “Il n’avait aucune pratique de la religion. Je lui faisais confiance. Et c'est à cause de lui que je suis ici. J'espère qu'il s'en rendra compte. Parce que j'ai rien demandé moi."

La semaine prochaine sera consacrée à la suite des interrogatoires d'accusés avec notamment Sofien Ayari et Salah Abdeslam.

