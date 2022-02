Nouvelle semaine d’interrogatoires d’accusés. Avant Salah Abdeslam mercredi et jeudi, c’est au tour de celui qui a été arrêté en même temps que lui, en mars 2016 à Bruxelles : Sofien Ayari, Tunisien de 28 ans.

Sofien Ayari a expliqué son parcours lors du 78e jour de procès (Archives). © Radio France / Valentin Pasquier

Lorsqu'il se lève dans le box, pull gris et longue barbe débordant du masque, Sofien Ayari, Tunisien de 28 ans, n'exclut pas d'avoir recours à l'interprète "si nécessaire et si vous le voulez bien, monsieur le président". Il suffit en réalité de deux phrases pour se rendre compte qu'il n'en aura pas besoin. Sofien Ayari maîtrise parfaitement le français. Et n'est pas avare de mots.

Pour décrire son rapport à la religion par exemple, "une pratique normale" selon lui : "Je faisais mes prières, le ramadan. Et ça m'empêchait pas de transgresser les règles par moments, par faiblesse ou envie." "Votre frère a pourtant indiqué que vous aviez changé à partir de 2013", le reprend le président, "vous portiez le qamis, vous vous êtes fait pousser la barbe." Sofien Ayari acquiesce. Cependant, son départ en Syrie n'est pas le résultat d’un engagement religieux, affirme-t-il. Mais la conséquence d’une prise de conscience politique. "Monsieur le président, vous savez très bien ce qu'il s'est passé en Tunisie en 2011", explique-t-il. Et de développer longuement sur les conséquences de la révolution tunisienne, la prise de conscience politique globale qu'elle a généré au sein de la jeunesse. Et puis, pour lui-même, l'intérêt grandissant pour la situation en Syrie : "Cela m’a donné une sensation de colère, la volonté de vouloir faire quelque chose. Les raisons qui m’ont poussé à partir de Tunisie n’étaient pas religieuses. C’était politique. Cela ne veut pas dire que c'était le choix juste, que ce soit clair. Mais c'était mon raisonnement à l'époque."

Une mission dont l'accusé dit ne rien savoir

Le 6 décembre 2014, il prend donc la route de la Syrie. Suit l’entraînement classique de tous les nouveaux arrivants dans les rangs de Daech. Puis rejoint la ville de Homs. Et livre bataille. Là, "les combats se sont intensifiés. Il y a eu des attaques contre la ville de Palmyre." Sofien Ayari y est grièvement blessé à la mâchoire. "_J'ai subi quatre opérations assez lourdes quand même. J'ai été contraint de rester à Raqqa : un mois à l'hôpital puis dans une maison de blessé_s." À Raqqa, Sofien Ayari découvre alors une autre réalité, raconte-t-il. Après les affrontements entre combattants où "quand on voit des gens tomber, on sait que c’est la conséquence de leur choix", il assiste aux bombardements dans les villes avec "des gens dans la rue, paniqués, l'humiliation sur leur visage : on se sent impuissants". Alors, "quand on m’a dit 'on aura besoin de vous ailleurs', j’ai accepté".

Accepté quoi ? Cette fois, Sofien Ayari élude : "La nature de la mission n’était pas précisée." "Ce n'était quand même pas pour faire du tourisme en Belgique !" s’agace légèrement le président, qui rappelle le trajet jusqu'en Grèce, puis en Belgique avec un autre des accusés, Osama Krayem, et celui qui sera charger de fabriquer les ceintures explosives des commandos. "Je n'avais pas toutes les informations", maintient l’accusé, avec un calme dont il ne se départ jamais.

Cohérence et contrôle

Alors qu'à ses côtés, certains accusés s’agitent, Sofien Ayari, lui, garde le contrôle. Et tient sa ligne de défense. "Il faut être aveugle pour ne pas voir ce qu'il s'est passé en Syrie", insiste-t-il. "À partir du moment où on accepte de frapper des cibles en pleine ville, on accepte le risque de tuer beaucoup de civils. Que ceux qui ont causé du tort à ces gens assument leurs responsabilités. Nous, qu'on soit liés de près ou de loin, on sera jugés et on assumera."

"Ça ne lui rendra pas sa fille, ça ne la rendra pas plus heureuse. Mais je lui devais ça."

Le propos est parfois difficile à entendre, mais a le mérite de la cohérence. Pour ne pas dire l’honnêteté. Et il fait forte impression auprès de certaines parties civiles dans la salle. Me Gérard Chemla tient d’ailleurs à le souligner : "J'ai des clients dans la salle qui m'ont demandé de vous faire part de leur soulagement sur le fait que vous vous soyez exprimé. Ils considèrent ça comme une marque de respect." D'ailleurs, ce serait grâce aux parties civiles que Sofien Ayari a accepté de s'exprimer à l'audience. Principalement à l'une d'entre elles, reconnaît-il. "Pendant les cinq semaines de témoignage, il y a eu une question qui est souvent revenue : qu'est-ce qu'il se passe dans la tête de quelqu'un qui va rejoindre un pays en guerre ? Et il y a une femme qui a perdu sa fille je crois et qui a témoigné ici. D'ailleurs, elle ressemble un peu à ma mère. Et elle a dit qu'elle nous imaginait comme des petits anges quand on était enfants et se demandait comment on était arrivés ici. J'ai compris que ce qu'elle voulait savoir, c'est ce qu'il s'était passé dans ma tête. Et je me suis dit que je lui devais ça. Ça ne lui rendra pas sa fille, ça ne la rendra pas plus heureuse. Mais je lui devais ça." Dans cette salle immense, l'accusé ne l'a sans doute pas remarqué depuis le box, mais sur les bancs du fond, parmi les parties civiles venues écouter les débats aujourd’hui, la mère endeuillée était là.

Mercredi à l'audience, la cour doit entendre l'accusé Salah Abdeslam.

Retrouvez tous nos articles consacrés au compte-rendu, jour par jour, du procès des attentats du 13 novembre 2015 ici.