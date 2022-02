Le procès des attentats du 13 novembre 2015 n'a pas pu reprendre ce mardi comme prévu en raison de deux nouvelles contaminations au Covid-19 chez les accusés. Le président a annoncé un verdict pour le 24 juin désormais.

Muhammad Usman, Osama Krayem et Farid Kharkach, dans la box des accusés, le 29 octobre 2021. © Radio France / Valentin Pasquier

Cela devient presque une habitude. Ces audiences express qui n’ont pour but que d’acter le report du procès à une date ultérieure. Car, une nouvelle fois, deux accusés ont été testés positifs au Covid-19. Après Salah Abdeslam en décembre, Ali El Haddad Asufi en janvier, Mohamed Amri et Adel Haddadi la semaine dernière, c’est au tour de Mohamed Bakkali et Sofien Ayari d’avoir contracté le virus. Comme mardi dernier à la même heure, devant un box vide là aussi, le président a donc annoncé la reprise de l’audience “de manière expéditive”.

Comment ont-ils pu être contaminé ?

Mais cette fois-ci, outre une certaine lassitude face à ces reports à répétition, le président a également partagé une forme d’étonnement face à ces contaminations en cascade parmi les accusés, alors que la pandémie recule sur l’ensemble du territoire national par ailleurs. “J’ai donc pris attache avec la direction régionale de l’administration pénitentiaire pour comprendre par quels processus les accusés ont pu être contaminés”, indique ainsi Jean-Louis Périès à l’audience.

"Désormais, il n’y a plus que 45 agents pénitentiaires infectés sur 8000. Au niveau des détenus, ils sont moins de 50 sur les 13.000" rassemblés dans les centres de détention d’Ile-de-France. Bref, "une circulation du virus considérablement réduite". "Donc, c’est pas de chance”, soupire le président qui achevait à peine la réorganisation du planning. “Il faut repartir de zéro” regrette-t-il. Cela signifie donc que des audiences seront programmées les lundis, dès le mois de mars. La date du verdict est à nouveau repoussée : on parle désormais du 24 juin.

Dans la salle, parties civiles comme avocats ne cachaient pas leur lassitude face à ce procès dont l’issue ne cesse d’être repoussée. D’ici là, rendez-vous est donné pour mardi prochain avec les auditions des enquêteurs belges qui avaient été prévues cette semaine.