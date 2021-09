Deux enquêteurs sont venus rendre compte des constatations sur les scènes de crime des terrasses de la Belle Equipe et du Comptoir Voltaire. Avec la diffusion à l’audience de vidéos des deux attaques. Et une nouvelle prise de parole de Salah Abdeslam.

L'un des enquêteurs vient présenter les photos des scènes de crime des terrasses où les terroristes ont fait irruption. © Radio France / Valentin Pasquier

C’est la terrasse, de toutes celles qui ont été visées ce 13 novembre 2015, où l’on a retrouvé le plus grand nombre de victimes. Au total, si l’on compte les victimes décédées des suites de leurs blessures, au poste médical avancé ou à l’hôpital, 21 personnes sont mortes dans l’attentat de La Belle Equipe. Alors “avant toute chose”, indique d’emblée l’enquêteur qui s’est avancé à la barre et qui a souhaité rester anonyme, “je voudrais transmettre mes pensées à toutes les familles des personnes décédées”. Aux blessés aussi, même s’il ne sera pas amené à en parler puisque lui est arrivé sur place vers 23 heures, alors que les secours étaient déjà intervenus.

Des silhouettes, des draps, des noms

Quand ce policier de la brigade criminelle de Versailles RIO 1039672 arrive sur les lieux, “il n’y a pas de circulation dans Paris, pas de bruit hormis les sirènes. L’ambiance est assez pesante”. Et c’est alors qu’il découvre cette “petite terrasse d’une quarantaine de mètres carrés”. Au sol : treize victimes, déjà décédées à l’arrivée des secours, très probablement mortes sur le coup. La photo est projetée sur l’écran géant de la salle d’audience. On découvre ces corps enchevêtrés, recouverts de draps colorés donnés par le voisinage. On aperçoit le sommet d’un crâne, des mèches de cheveux qui dépassent. La plupart de ces victimes ont été touchées par plusieurs balles de kalachnikov, détaille l’enquêteur. A l’écran désormais, un croquis de la terrasse sur lequel a été dessiné le contour de chaque corps, ces silhouettes dessinées d’un trait comme on en voit parfois dans les séries de police scientifique. Et derrière chacun de ces croquis, un nom que l’enquêteur prend le temps d’énoncer. “La première silhouette, celle qui se trouve à proximité de l'arbre, est le corps de Romain Feuillade, qui était blessé au niveau du cou, de l'abdomen et de la poitrine. La seconde silhouette est celle de Marie-Aimée Dalloz, née en 1981, elle était blessée au niveau du cou ..." détaille l’enquêteur à la barre. Il poursuit dans une salle totalement silencieuse, avec “Thierry Hardouin, Hyacinthe Koma, Justine Dupont, Ciprian Ionut Calciu, Lamia Mondeguer, Didier Romain, Michelli Gil Jaimez, Lacrimioara Pop, Anne-Laure Arruebo, Cédric Ginestou, Cécile Coudon Peccadeau.”

La deuxième vidéo présentée ce lundi montre la deuxième attaque, celle contre le Comptoir Voltaire © Radio France / Valentin Pasquier

Puis une autre photo, d’autres victimes. Celles que les secours ont emmené au poste médical avancé installé juste en face, dans le restaurant Le Petit Baïona. Mais qui, pour six d’entre elles, “n’ont pas pu être réanimées”. Leurs corps ont été disposés, côte à côte sur la chaussée. Là aussi, recouverts de linges de maison. "Djamila Houd, née le 6 août 1974, blessée au niveau de la nuque et des lombaires. Véronique Geoffroy, Guillaume Ledramp, Macathéo Boumbas, Halima Saadi, Victor Munoz.” Et le président d’ajouter que deux autres victimes sont décédées à l’hôpital : “René Bichon et Hodda Saadi”. 21 morts au total. Assassinés par un commando de trois hommes. Qu’on découvre d’ailleurs en action sur une vidéo prise “par un témoin”, raconte l’enquêteur. L’intégralité de la scène d’attentat n’y figure pas. Mais les 28 secondes où l’on aperçoit la voiture des terroristes, arrêtée au milieu de la chaussée, portières ouvertes. Et surtout ces tirs que l’on entend distinctement. Au coup par coup, puis en rafales. Nombreuses. Puis les cris des terroristes : Allah Aqbar. Habillés de couleurs sombres, les chaussures oranges de celui qui reprend le volant n’en sont que plus visibles. On sait depuis que l’homme aux baskets oranges est Abdelhamid Abaaoud, coordonnateur de ces attentats du 13 novembre 2015.

Brahim Abdeslam, le terroriste qu'on a tenté de réanimer

La deuxième vidéo du jour concerne la dernière attaque du commando des terrasses, celle du Comptoir Voltaire. C’est là que Brahim Abdeslam, frère aîné de Salah Abdeslam s’est fait exploser. Sur les images de vidéosurveillance du bar, on le voit arriver, jean bleu et blouson, d’une déconcertante banalité. Il pourrait être n’importe lequel de ces Parisiens venus boire un verre ce soir-là. Mais il s’avance, l’air déterminé, bouscule même la serveuse qui l’interpelle. Et c’est l’explosion. La serveuse est projetée à terre, une femme s’enfuit pliée en deux, un autre client est projeté sur sa chaise. Tous trois seront grièvement blessés.

Quant au terroriste, indique l’enquêteur de la police judiciaire de Lille, venu en renfort s’occuper des constatations ce soir-là, “sa jambe gauche est déchirée et il a une plaie béante au niveau des reins, à l’endroit de la détonation”. Et puis, “quand on retourne le cadavre, on découvre un patch de réanimation”. Car, pensant qu’il s’agissait d’un client blessé, deux soignants qui se trouvaient parmi les clients, ont tenté de le réanimer. “C’est au moment où il a ouvert le T-shirt pour être plus efficace”, précise l’avocate d’un médecin à la retraite, “qu’il a vu les fils électriques”.

"Ces terroristes, ce sont mes frères"

Ces éléments, tout comme la scène de l’attentat lui-même, Salah Abdeslam les découvrait probablement pour la première fois. Mais le principal accusé n’a pas un geste, ne laisse transparaître aucune émotion à la vision de son frère qui explose. Il souhaite néanmoins prendre la parole et “faire un commentaire sur les vidéos présentées par les enquêteurs”. Posément, mais le regard intense au-dessus de son masque noir, il déclare : “Si on les sort de leur contexte, je suis le premier à désapprouver ces vidéos. Mais si on les remet dans leur contexte alors je ne peux que les approuver”. La suite est dans la même tonalité que ses précédents propos : ces attentats ne sont que représailles à la politique de François Hollande. “On peut se faire la guerre, mais la porte du dialogue doit toujours rester ouverte”. La salle ne peut retenir une exclamation. Le président l’interrompt : “Vous allez certainement le contester, mais il y a de la provocation dans ce que vous faites. Ce n’est pas en tirant sur des personnes à une terrasse ou dans une salle de concert qu’on ouvre la porte du dialogue”.

Le président clos l’échange. Salah Abdeslam insiste, évoque ces exposés des enquêteurs qui sont comme “les dernières pages d’un livre qu’il faut lire depuis le début”. Et ajoute : “Je terminerai juste en disant : ces terroristes, ce sont mes frères”. “Ca, on l’avait compris”, rétorque le président.