Celle qui fut l’avocate de victimes de l’amiante, d’AZF, de salariés de France Télécom, de malades du Mediator est aussi avocate de parties civiles au procès des attentats du 13 novembre 2015. Et l’une des premières à plaider pour porter leur voix.

De gauche à droite, Me Sylvie Topaloff, Me Samia Maktouf et Me Catherine Szwarc. © Radio France / Valentin Pasquier

Sylvie Topaloff a “le trac”. Elle n’en est pas à son premier portrait. Encore moins son premier procès d’assises. Il n’empêche. Elle s’inquiète de savoir comment elle doit se préparer à notre entretien. Et la perspective de sa plaidoirie au procès des attentats du 13 novembre 2015 l’empêche de dormir depuis un mois : “Je me relève pour noter des phrases, je suis incapable de parler d’autre chose, je lis avec un stylo. C’est obsessionnel, j’ai peur à un point…” Pourtant, il y a un an à peine, l’idée de ce procès ne l’enthousiasmait guère. “J’avais l’impression qu'il n’y avait pas de véritable enjeu”. Elle ne voyait pas très bien quelle place, elle, avocate d’une vingtaine de parties civiles, pouvait y prendre. Et s’imaginait simplement “faire acte de présence”.

De l'humanité

L’intensité du procès d’assises en a décidé autrement. Et Sylvie Topaloff a été littéralement happée par cette audience. Au point de tout explorer : “Je crois avoir tout lu de ce qui était paru sur les questions de terrorisme de radicalisation, de religion, du rapport islam/chrétienté”. L’avocate pénaliste a aussi découvert ces hommes, face à elle dans le box des accusés. “Devoir vivre face à eux, partager le même air. C’est d’une tension extrême.” Mais c’est aussi la surprise que cet échange de regards avec l’un des accusés, alors qu’un jour, elle qui est "extrêmement gourmande”, manque de s’étouffer en pleine audience en mangeant du gâteau au chocolat derrière son masque. “Je croise son regard et il y a de l’humanité. Il sourit d’une femme ridicule qui se met du chocolat partout”, sourit-elle à son tour.

Pourtant, à l’audience, Sylvie Topaloff n’est pas du genre à jouer les tendres. Elle s’y lève souvent et, de sa voix rauque de fumeuse, interpelle, asticote, confronte, agace parfois. Elle, à la “jeunesse très militante, fille de 1968, devenue avocate pour le combat”. Les associations féministes, la problématique des enlèvements d’enfants en Algérie, les dossiers de réfugiés politiques tout d’abord. Puis le dossier de l’amiante et la rencontre avec celui qui deviendra son associé, Me Jean-Paul Teissonnière, “communiste, convaincu que la loi doit changer en fonction de l’action sociale”. “Il m’a dit : on va remplir les salles d’audiences d’ouvriers et on va tout faire péter." Et ça, ça lui plaît bien. À elle, Sylvie Topaloff qui se souvient encore de ce jour de 1997 devant la cour d’appel de Dijon. L’enjeu est important, la jurisprudence sur la reconnaissance des victimes de l’amiante peut basculer en leur faveur. Des centaines d’ouvriers d’Eternit sont présents. La mère de Sylvie Topaloff aussi. “Ma mère est une femme très simple et elle me dit : 'enlève ton foulard, ça fait riche'”, se souvient l’avocate. Mais Jean-Paul Teissonnière intervient : “Il lui dit : ils veulent une avocate aussi bien que les avocats de patron. Et il avait raison”, poursuit Sylvie Topaloff.

"Je suis comme ça"

Depuis, elle met souvent son plus joli foulard pour plaider. Elle a décidé “de ne pas se déguiser. Je viens d’une petite bourgeoisie où les formes et l’apparence comptent. Je suis comme ça”, balaie-t-elle d’un revers de cigarette. Avant d’y revenir, quelques instants plus tard. Référence à son brushing impeccable. “Il faut que je me coiffe parce que sinon je suis trop moche”. Car ça l’agace, tout compte fait, de devoir justifier son apparence. ”Je ne vais pas jouer à la prolo avec mes airs de bourgeoise”. D’être précédée par les a priori également. “Je suis arrivée dans ce procès, je ne connaissais personne.” Elle y fait de belles rencontres parmi ceux qui partagent avec elle les bancs des avocats de parties civiles, en accueille même un certain nombre, chaque mardi, pour dîner chez elle. Au départ pour travailler ensemble. “Puis c’est devenu un défouloir”, rit Sylvie Topaloff. “Après quelques temps, on m’a dit : 'tu es beaucoup plus sympa qu’on ne le pensait'. Mais pourquoi je n’étais pas sympa a priori ? ” s’interroge l’avocate. “C’est forcément du fait d’Alain.”

Alain Finkielkraut. Le philosophe. Son époux depuis 1985. “Mais j’ai réussi à ce que ça ne se sache pas pendant au moins 20 ans. Alain est trop polémique, je ne voulais pas d’interférence.” Jusqu’à ce jour de départ au ski, sur le quai de la gare de Lyon. Un syndicaliste qu’elle défend les aperçoit ensemble. “Et maintenant, Internet est tombé dessus, je suis foutue.” Elle a donc appris à se défendre aussi de cette image de “femme de”. “Mais moi j’ai pas de problème avec mon mari. Je peux répondre de tout ce qu’il dit.” D’ailleurs, ils se sont connus en faisant de la politique, ont cheminé intellectuellement ensemble. “On projette sur moi une espèce de mondanités, de relations. Mais franchement, je ne sors jamais. J’ai toujours mes copains de lycée. On n’est pas des bourgeois possédants, on a beaucoup de livres et puis voilà.”

Reculer son âge de départ en retraite

De toute façon, peu lui importe désormais “les gens qui s’arrêtent à ces a priori”. Le privilège de l’âge ? Probablement, sourit celle qui organisera “peut-être” son 69e anniversaire “car certainement pas le suivant”. Vieillir lui est difficile, reconnaît Sylvie Topaloff. “Mon âge est une vraie surprise tous les jours”. Elle vient d’ailleurs de décider de reculer son départ à la retraite d’un an. Après le procès du 13 novembre et celui en appel des suicides de France Telecom, l’attend encore l’audience en appel du Mediator. Après, “il va falloir que je fasse connaissance avec mes petits-enfants”, sourit l’avocate. Elle qui n’est “pas très fière de ne pas avoir été beaucoup là” pour sa propre fille, devenue journaliste et son fils scénariste.

Du temps de leur enfance, elle sillonnait les routes de France. Des chantiers navals de Saint-Lô où elle a plaidé la “faute inexcusable” pour les ouvriers victimes aux cours d’appel de Lyon ou Douai pour le dossier de l’amiante. Elle se rattrape un peu avec ses petits-enfants de 6 et 11 ans. “On fait les capitales, on s’amuse”, sourit Sylvie Topaloff pour qui l’essentiel des loisirs se limite “au théâtre et puis les livres, les livres, les livres”. Celle qui représente des survivants et familles endeuillées du 13 novembre 2015 n’a même jamais assisté à un concert de sa vie. “Ah si, une fois ! Invitée par mes enfants : Pink Martini.” Au Bataclan.

