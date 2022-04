Les assises du Val-de-Marne ont acquitté vendredi dernier les deux policiers jugés en appel pour le viol d'une touriste canadienne. Des personnalités et militantes féministes dénoncent une décision pétrie de "stéréotypes sexistes", estimant que "le procès a été celui de la victime".

Deux policiers étaient jugés pour le viol d'une touriste canadienne en 2014 dans les locaux du 36 Quai des Orfèvres, à Paris © / Martin Bureau

Une tribune intitulée "France, terre d'impunité du viol ?", des éditos, des courriers adressés à Éric Dupond-Moretti, Emmanuel Macron et François Molins : l'acquittement prononcé il y a une semaine à l'encontre de deux policiers jugés pour le viol d'une touriste canadienne en 2014 dans les locaux du prestigieux 36 Quai des Orfèvres, continue de provoquer de puissants remous.

Dans cette affaire - reconstituée par la réalisatrice Ovidie dans un documentaire diffusé mercredi 27 avril, les deux agents avaient été condamnés à sept ans de prison lors du premier procès, en 2019 à Paris. Mais en appel, la cour d'assises du Val-de-Marne a eu une toute autre lecture des faits, et déclaré Antoine Quirin et Nicolas Redouane innocents. Cette décision a suscité l'indignation d'associations féministes, d'élues de gauche, d'avocates, qui réclament un pourvoi en cassation. Explications.

De quelle affaire parle-t-on ?

Le 22 avril 2014, Emily Spanton, touriste canadienne, rencontre un groupe de policiers de la BRI dans un pub irlandais, situé juste en face du 36 Quai des Orfèvres, siège de la PJ parisienne. L'ambiance est à la fête, l'alcool coule à flots. Il est plus de minuit quand deux agents proposent à la trentenaire de visiter leurs locaux. Très alcoolisée, celle-ci accepte. Elle ressort du 36 une heure vingt plus tard, en état de choc, dénonçant un viol en réunion.

Comment la condamnation des deux policiers avait-elle été motivée au premier procès ?

Fin janvier 2019, au terme de deux semaines et demi de procès et 8 heures délibéré, la cour d'assises de Paris rend sa sentence. Antoine Quirin et Nicolas Redouane, deux ex-gradés de la BRI, sont reconnus coupables du viol d'Emily Spanton, et condamnés à sept ans de prison, une peine conforme aux réquisitions du ministère public.

Dans ses motivations, la cour rappelle la constance avec laquelle la Canadienne a décrit les relations sexuelles, "sous la contrainte physique", dans un "contexte d'alcoolisation", met en avant les analyses ADN, les SMS envoyés par les policiers ("Ça est une touzeuse, dépêche"). Alors que les accusé ont sans cesse clamé leur innocence, qu'ils ont invoqué des rapports sexuels consentis, leur version est jugée "évolutive, fantaisiste, peu crédible".

Comment l'acquittement des deux policiers a-t-il été motivé lors du procès en appel ?

Les deux fonctionnaires ayant fait appel, l'affaire est rejugée, cette fois devant la cour d'assises du Val-de-Marne. Coup de théâtre : celle-ci prend une décision totalement à rebours, et prononce l'acquittement des deux policiers. " La cour s'est interrogée sur la fiabilité du témoignage de la partie civile, notamment en raison de ses nombreuses inexactitudes, imprécisions, voire de ses mensonges s'agissant de ses données biographiques", peut-on lire dans la feuille de motivation, qui s'arrête aussi sur la personnalité de la partie civile, décrite comme " border line" par un expert psychiatre.

"Si Emily Spanton est évidemment libre de refuser à tout moment un rapport sexuel, son récit ne permet pas de comprendre pour quelle raison, alors qu'elle était avenante, alcoolisée, et paraissait séduite par Nicolas Redouane au vu des vidéosurveillances tournées dans le pub, ce dernier aurait éprouvé le besoin de recourir à la force avant toute proposition explicite", selon le verdict. "En effet, Emily Spanton n'évoque aucune proposition verbale ou gestuelle préalable qu'elle aurait déclinée."

La cour considère également que la reconstitution chronologique ne permet pas corroborer la version de la plaignante. Elle retient enfin le témoignage d'un expert qui estime que les analyses biologiques relevées sur le corps de la trentenaire sont compatibles avec la version des accusés, qui ont décrit des rapports consentis.

Pourquoi l'acquittement a-t-il fait réagir ?

Dans une tribune publiée mardi dans le Parisien, des personnalités et militantes féministes parmi lesquelles Alice Coffin, Danielle Simonnet ou encore Anna Toumazoff, s'indignent de la décision rendue en appel. "Le procès a été celui de la victime", s'indignent les signataires. Au micro de France Inter, l'avocate Caroline Mécary, fustige des motivations emplies de "stéréotypes sexistes".

"Je comprends le principe juridique qui veut que le doute bénéficie aux accusés, mais beaucoup trop d'éléments ont été retenus à charge contre la plaignante", estime l'avocate. "On a retenu des éléments de sa vie privée qui n'ont rien à voir avec les faits, en contradiction avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. On a retenu qu'elle pouvait avoir une version approximative alors qu'on n'a pas retenu le mensonge des accusés, qui n'ont été confondus qu'avec les traces ADN", poursuit-elle. Quant à l'état d'alcoolisation dans lequel se trouvait Emily Spanton, il aurait dû être considéré comme diminuant le caractère éclairé du consentement, insiste Caroline Mécary.

Quelle réponse de la défense des policiers ?

En face, la défense des deux policiers n'a pas d'autre choix que de réagir. Dans un communiqué diffusé ce jeudi, maîtres Compoint, Herzog, Baudu-Armand et Garbarini "dénoncent avec force la remise en cause par de prétendues 'indignées' du verdict d'acquittement rendu par la cour", composée de trois magistrats professionnels et neuf jurés tirés au sort. Ils soulignent qu'aucune des signataires de la tribune n'a assisté au procès.

Nous ne pouvons tolérer que cette affaire, du fait de sa médiatisation, soit instrumentalisée, balayant ainsi l'innocence désormais établie et reconnue de nos clients.

Que peut-il se passer maintenant ?

Des demandes de pourvoi en cassation ont été formulées, à la fois par les avocats de la plaignante, qui veulent que soit étudiée la question de sa "vulnérabilité toxicologique" au moment des faits, mais aussi, selon Mediapart, par neuf avocates (parmi lesquelles Élodie Tuaillon-Hibon ou Carine Durrieu-Diebolt) et trois juristes spécialistes des affaires de violences sexuelles.

Si certains pourvois en cassation peuvent conduire à ce qu'une affaire soit rejugée sur le fond, ce ne sera pas le cas ici. Après un acquittement prononcé en appel par une cour d'assises, le recours possible est un pourvoi dit "dans l'intérêt de la loi". Il s'agit donc de relever une faille juridique, éviter que la décision rendue ne fasse jurisprudence. Mais dans tous les cas, il n'y aura pas de troisième procès.

La balle est donc désormais dans le camp du ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, et de François Molins, procureur général près la cour de cassation. Ce dernier a fait savoir à Mediapart qu'il était actuellement "en train d'examiner s'il existe des moyens de droit permettant de faire droit à une telle demande".