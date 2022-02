Cinq hommes sont jugés devant le tribunal correctionnel d'Angers pour homicides involontaires après la mort le 15 octobre 2016 de quatre jeunes lors de l'effondrement d'un balcon. 14 personnes ont été blessées. Face aux défauts de construction, le contrôleur technique du chantier a admis sa part de responsabilité.

Une soirée de crémaillère, un balcon qui s’effondre et un bilan dramatique : quatre morts, 14 blessés. Le soir du 15 octobre 2016, vers 23 heures, rue Maillé à Angers, il se produit ce que personne ne pouvait imaginer. Le balcon du quatrième étage de la résidence le Surcouf, sur lequel se trouvent 18 personnes, s’effondre d’un coup entraînant avec lui les balcons inférieurs. Chef de chantier, conducteur des travaux, gérant de l’entreprise de gros œuvre, architecte et enfin contrôleur technique : cinq hommes qui ont participé à la conception ou à la construction de la résidence sont jugés depuis le 9 février 2022 devant le tribunal correctionnel d’Angers pour homicides involontaires et blessures involontaires.

Un procès pour tenter de comprendre quelles défaillances ont pu mener à ce drame qui a coûté la vie à quatre jeunes âgés de 18 à 25 ans. Ce jeudi 24 février, c’est le plus âgé des prévenus qui s’avance à la barre. "Je suis le maillon d'une chaîne de manquements", reconnait André de Douvan, 84 ans. Cheveux blancs, veste bleue, il s’avance avec ses notes car d’emblée il insiste : "Je n’ai aucun souvenir de cette affaire, tout a été reconstitué sur la base du dossier." Ce contrôleur technique désormais à la retraite est le dernier des cinq prévenus interrogés par le tribunal correctionnel d’Angers.

Des défauts de construction et un défaut de contrôle ?

Des souvenirs du Surcouf ? lui demande la présidente. "Zéro !" La construction de la résidence Le Surcouf date de 1997 et 1998. Quasi 25 ans donc. André de Douvan était à l’époque le chargé d’affaires de l’APAVE, la mission de contrôle technique du chantier. Pour résumer simplement, il était chargé de contrôler la solidité des ouvrages avant, pendant et après la construction, de donner un avis conforme ou non conforme. "J’aurais mis un avis non conforme si j’avais vu qu’on est passé d’un balcon pré fabriqué à un balcon construit sur place, ça m’a échappé, c’est là ma faute, faut arrêter de tourner autour du pot."

Ce changement de mode de construction des balcons est au cœur du procès, car les experts ont noté à la fois la mauvaise qualité du béton utilisé mais surtout les défauts de construction des balcons en question. À la barre mardi, le gérant à l'époque de l'entreprise de gros œuvre Patrick Bonnel - la société Bonnel - avait reconnu sa responsabilité en parlant de "faute grave". "J'ai pleuré quand j'ai vu comment notre entreprise avait travaillé", avait souligné Patrick Bonnel, 72 ans, dont la société était à l'époque du chantier une entreprise très importante dans la région.

Qu'est-ce qui a été contrôlé sur le chantier ? Pour voir que le mode de construction des balcons avait changé, il aurait fallu aller sur le chantier. Une visite inopinée par exemple. "A quoi sert un contrôleur de travaux s'il ne fait pas son travail ?" insiste la présidente ce jeudi. "Si je ne suis pas alerté, je n'y vais pas, et je ne peux contrôler que les plans qu'on me donne", souffle André de Douvan, avant d'ajouter avec émotion au bout de quatre heures d'interrogatoire : "Ça m'a retourné, la parole des victimes, le poids de la douleur des familles, toute douleur ne peut pas être partagée... tout le reste c'est du technique."

Ce vendredi 25 février, place à la parole des parties civiles. Elles sont plus de 80 au procès, familles de victimes, blessés et familles de blessés.