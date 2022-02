Les proches des quatre jeunes décédés le soir du 15 octobre 2016 ont exprimé leur douleur ce vendredi devant le tribunal correctionnel d'Angers. Des familles racontent l'angoisse et l'incompréhension.

"Baptiste, Benjamin, Antoine et Lou se sont retrouvés piégés et écrasés, par le poids de la malfaçon et de l’économie", la mère de Baptiste, l’une des quatre victimes au procès du balcon effondré d’Angers, dit ces mots avec un calme presque déconcertant. Baptiste 25 ans, Benjamin 23 ans, Antoine 21 ans et Lou 18 ans, sont morts le soir du 15 octobre 2016 dans l’effondrement du balcon de la résidence le Surcouf à Angers. Tous faisaient du tennis, avaient une passion pour ce sport, ils s’étaient connus au club de Bouchemaine à côté d’Angers, et ils faisaient partie de ce "noyau dur" d’amis, tout ce petit monde qui s’était retrouvé ce soir là pour une crémaillère dans la résidence rue Maillé.

Ce vendredi 25 février, ce sont les parties civiles qui ont la parole. Des pères, des mères, des frères et sœurs qui tous racontent l'effroi et l'incompréhension. "Ce qui a manqué sur ce chantier c’est du professionnalisme", souligne la mère de Baptiste visant les cinq prévenus poursuivis pour une série de manquements lors de la construction de la résidence et jugés depuis le 2 février pour homicides involontaires et blessures involontaires devant le tribunal correctionnel d’Angers.

Une chute de huit mètres

Il n'y a pas une once de colère non plus dans la voix des parents de Lou, la plus jeune victime âgée de 18 ans et dont la beauté solaire frappe lorsque des photos d'elle sont projetées dans la salle d’audience ce vendredi. La maman raconte : "Ce 15 octobre 2016, Lou a fait une chute de huit mètres, elle est morte écrasée par des tonnes de béton et mon fils Théophile a lui aussi fait une chute de huit mètres, il a vu sa sœur et ses deux meilleurs amis mourir sous ses yeux, écrasés".

"Doublement victime" selon les mots utilisés par la présidente, Théophile 20 ans au moment des faits, vient à son tour à la barre : "Un samedi soir, je faisais la fête avec ma petite sœur Lou et mes deux meilleurs amis, et les jours suivants je suis allé à leurs trois enterrements, je comprenais sans comprendre". Les expertises ont reconnu pour lui "un préjudice permanent exceptionnel".

"Le mot balcon je ne peux pas, c’est un mot étrange pour moi maintenant, et si je suis sur un balcon j’ai peur qu’il tremble, qu’il penche, je ne m’approche jamais du bord", explique l'aîné de la fratrie, devenu ostéopathe.

Comme un écho à son fils, le père explique l’angoisse, la peur, bientôt six ans après le drame : "On devrait pas avoir peur de monter sur un balcon… Moi à chaque fois que je vois des balcons, je me demande : est-ce que ceux-là vont tenir ? Je les analyse tous, je ne peux pas marcher en dessous et je ne peux pas marcher dessus ».

"Le rendez-vous de la justice avec la jeunesse"

La colère, froide, on finit pas l'entendre poindre dans la bouche d'Eric, le père de Benjamin lui aussi mort le 15 octobre 2016 lors de cette terrible soirée. Ironie de la vie ce balcon il le connaissait, puisque son fils avait vécu dans l'appartement où se déroulait la crémaillère de ses amies. "Ce procès c'est le rendez-vous de la justice avec la jeunesse". Lors de l'effondrement du balcon, quatre jeunes sont morts et 14 autres ont été grièvement blessés. "Marqués à vie par le drame", la plupart sont dans la salle d'audience.

"Je ne veux pas entendre le mot fatalité ! Jamais il aurait du tomber ce balcon... Ce procès c'est aussi le rendez-vous aussi des prévenus avec leur responsabilité ! Il y a eu des incompétents, des tricheurs, des amnésiques, alors messieurs n'y ajoutez pas la lâcheté !", lance Eric dans une salle d'audience suspendue à ses mots. Les parties civiles -il y en a plus de 80- seront encore entendues lundi 28 février. Le procès doit se terminer le 4 mars.