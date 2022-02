"Vous êtes un destructeur de bonheur, un ravageur d’innocence", a lancé l'avocat général en direction de l'accusé au cours de son réquisitoire ce jeudi matin, devant les assises de l'Isère.

Nordahl Lelandais escorté par l'administration pénitentiaire, lors de son procès pour le meurtre d'Arthur Noyer en mai 2021 © AFP / PHILIPPE DESMAZES

C’est la peine maximale au vu des faits reprochés à l'ancien maitre chien : l'avocat général a requis ce jeudi la réclusion criminelle à perpétuité avec 22 ans de sûreté à l'encontre de Nordahl Lelandais, jugé à Grenoble pour le meurtre, l'enlèvement et la séquestration de Maëlys. Le magistrat, Jacques Dallest, s’est tourné vers le box pour s’adresser directement à l’accusé. "Nordahl Lelandais, vous avez détruit une vie en avril 2017, vous avez détruit une vie en août 2017, vous avez agressé sexuellement deux jeunes enfants et détruit les familles. Vous avez semé désespoir et souffrance éternels. Vous êtes un destructeur de bonheur, un ravageur d’innocence".

L’accusation demande à la cour d’assises de l’Isère de rendre justice à Maëlys, cette petite fille de 8 ans, enlevée et tuée en août 2017 lors d’un mariage, à Pont-de-Beauvoisin, en Isère. L'avocat général évoque une "enfant au sourire malicieux". "Elle aurait voulu être agricultrice et pompier. Elle aurait dû être adolescente, jeune femme et mère. Tout ça a été massacré, détruit."

"Évidemment, le mobile est sexuel"

Il souligne l’extrême dangerosité de l’accusé, un "grand criminel", un "grand prédateur". "Un homme qui n’a pas d’émotion, un homme d’une froideur glaçante". L’avocat général explique que Nordahl Lelandais avait tout, "des parents, une sœur, des emplois qu’il ne voulait pas garder, des concubines, des maitresses, des chiens. Il avait tout". Il parle de sa double personnalité, de ses mensonges, de ses trahisons et de sa sexualité "déviante, illégale, destructrice". "Ça aurait pu être un autre enfant. Maëlys a été l’enfant à sa merci", déclame l’avocat général.

Il explique que si le viol ne peut pas être reproché, par absence de preuves, d’ADN, de traces, puisque le corps de la fillette n’a été retrouvé que six mois après sa mort, c’est bien un mobile sexuel qu’il faut retenir. "Évidemment, le mobile est sexuel", affirme Jacques Dallest. "Nordahl Lelandais, pourquoi avez-vous emmené Maëlys ? C’est évidemment pour se livrer à des actes sexuels sur sa personne. (…) J’en conclus qu’un geste sexuel a été imposé mais je ne sais pas lequel. Je ne peux pas le prouver."

Des réquisitions saluées par l’avocat de la mère et de la grande sœur de Maelys. "Ce sont des réquisitions lourdes mais logiques", explique Me Fabien Rajon. "La perpétuité avec 22 ans de sureté. C’est la peine qu’attendait mes clients et c’est aussi, je pense, la peine qu’attendaient les Français".

Le verdict est attendu ce vendredi 18 février.