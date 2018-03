Audience extrêmement éprouvante ce jeudi matin à la Cour d'assises des Pyrénées-Orientales, à Perpignan. Sabrina est l'une des survivantes des tentatives de meurtre dont est accusé Jacques Rançon, jugé pour deux meurtres précédés de viol et deux tentatives.

Jacques Rançon dans le box des accusés, à la Cour d'assises des Pyrénées-Orientales © AFP / Raymond Roig

Sabrina s’avance à la barre, elle se tient droite, ses cheveux ramassés en chignon, habillée tout en noir. La jeune femme déroule son récit d’un trait, presque sans respirer. "_J’avais 19 ans, j’attendais mon copain devant mon immeuble. Je vois un monsieur arriver, il engage la conversation_, il sentait l’alcool".

Sabrina répond à peine, l’homme insiste, il a fêté son anniversaire, il a besoin qu’elle l’aide à rentrer chez lui. "Je lui dis de me laisser tranquille, et là il me regarde. Mon corps a frissonné. Il me fixait d’un regard sadique, noir. Il expirait fort, comme un asthmatique".

"J'ai su qu'une dame m'avait sauvé la vie"

Elle commence à pleurer, sa voix part dans les aigus. "J’ai senti à ce moment là qu’il allait me faire du mal. Je me dis : regarde le, n’oublie pas ce visage". L’agresseur sort un couteau de sa poche, porte un premier coup sous la poitrine. Elle s’enfuit, crie, tombe au sol. Il l’enjambe. Il me disait "je vais te tuer" se souvient elle, "il m’a éventré du bas vers le haut". "J’ai su plus tard qu’une dame m’avait sauvé la vie, en le faisant fuir".

Dans la salle, tout le monde est bouleversé, jurés, parties civiles, public. Sabrina continue très vite, parle de cette cicatrice qu’elle ne supporte pas de voir, de sa peur, en permanence, de sa haine, contre cet agresseur dont elle s’est efforcée, pendant 16 ans, de ne pas oublier le visage.

Des cris qui glacent le sang

En 2014 quand elle voit Jacques Rançon à la télévision, elle dit avoir senti la peur dans son corps : "J’ai dit c’est lui". Cette terreur, Sabrina l’éprouve encore. Devant nos yeux, la jeune femme se met à trembler, à sangloter de plus en plus fort, puis commence à hurler.

Des longs cris, comme une bête qui hurle à la mort, qui glacent le sang. Sabrina est évacuée, elle reviendra, une demie heure plus tard, dans la salle d’audience. Blessé, traumatisée. Mais vivante.