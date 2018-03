L'une des compagnes de Jacques Rançon a témoigné ce mercredi de la violence de l'accusé, au troisième jour de son procès devant la cour d'assises des Pyrénées-Orientales où il est jugé pour avoir violé, tué et mutilé deux femmes en 1997 et 1998 et pour deux tentatives de viol.

Après son fils David, c'est à la mère de celui-ci que Jacques Rançon a été confronté ce mercredi © Maxppp / L'Indépendant / Michel Clementz

Cela fait trois jours qu’il porte le même t-shirt orange, sous une veste de jogging gris. Ses affaires personnelles ne l’ont pas suivi lors de son transfert à la prison de Perpignan pour le procès. Mutique, le visage et les yeux baissés la plupart du temps, Jacques Rançon est bien loin de l’image de croque-mitaine que l’on pouvait s’en faire. Mais sa première compagne, entendue mercredi, a commencé à dresser un autre portrait de l’accusé.

Ce qu'il a fait est ignoble

Carole est une grande femme brune aux cheveux longs et frisés. Elle a vécu six ans avec Jacques Rançon, entre 86 et 91. À la barre, elle frissonne de colère, ses gestes envahissent la cour d’assises. "Je suis partie par rapport à la violence, pour mon enfant", dit elle, "qu’il me batte moi toute seule, je m’en fous." Son témoignage est difficile, chaotique. Les coups commencent, comprend-on, quand elle est enceinte : coups de poing dans le ventre, le visage, une fois, "il a failli me passer par la fenêtre". Les coups partent pour des raisons futiles : parce que le repas n’est pas prêt, ou qu’il est froid. "Des fois il m’appelait comme ça, en claquant des doigts, et j’arrivais."

Elle n’a jamais porté plainte, a fini par partir, malgré ses menaces de mort. Leur fils avait alors quatre ans.

Carole a du mal à décrire ce qu’elle a subi. Alors elle s’emporte, parle des victimes, ces si jolies jeune filles, désigne le box : "ce qu’il a fait, c’est ignoble, y a même pas de mots."

Un avocat des familles lui fait remarquer que les victimes, Moktaria Chaib et Marie-Hélène Gonzalez, toutes deux brunes aux cheveux longs, lui ressemblaient.

"Tout le monde me le dit", réplique-t-elle, secouée. "Vous pensez qu’il a fait aux autres ce qu’il n’a pas réussi à vous faire à vous ?" Carole est en larmes. "Avez-vous peur quand il sortira de prison ?" relance l’avocat. "Ils vont le relâcher ?" s’écrie t elle, paniquée. "Il a toujours réussi à me retrouver. Là, je suis à l’abri parce qu’il est derrière les barreaux."

Interrogé, Jacques Rançon n’a qu’une phrase pour la mère de son fils : "Tout est mensonge, parce qu’elle a de la haine contre moi".

