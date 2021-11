Six ans jour pour jour après le 13 novembre 2015, des commémorations ont lieu samedi, en hommage aux 130 morts de ce soir-là. Une mémoire des attentats et de leurs ravages sur la population française que des chercheurs auscultent depuis cinq ans. Ils sont désormais entrés dans une nouvelle phase en parallèle du procès.

L'historien Denis Peschanski, co-responsable du Programme 13-Novembre, étudie les liens entre mémoires individuelles et mémoire collective. © Radio France / Sophie Parmentier

"C'est une coïncidence extraordinaire", souffle Denis Peschanski, historien de renom, grand spécialiste de la Seconde Guerre mondiale, devenu l'un des chercheurs du CNRS les plus investis dans un travail colossal autour des attentats du 13-Novembre. Dans les semaines qui ont suivi les attaques, il a lancé, avec le neuropsychologue Francis Eustache, une étude monumentale sobrement intitulée "Programme 13-Novembre".

Ce programme, prévu en quatre phases, aurait dû être initialement décorrélé du procès qui a débuté début septembre. Mais, hasard du calendrier, en raison de divers reports liés au confinement, l'équipe Peschanski-Eustache a commencé la troisième phase de son programme en parallèle et elle observe déjà les premiers impacts du procès sur l'évolution de la mémoire collective de ces attaques tragiques.

"Des personnes qui se mettent à pleurer, bien plus qu'avant"

Car c'est l'objet de cette étude inédite, démarrée en 2016 : comprendre comment, année après année, la mémoire évolue et "comprendre l'articulation entre mémoire individuelle et collective", souligne Denis Peschanski qui a commencé à se passionner pour ces questions mémorielles en recueillant, durant des décennies, les paroles de dizaines de rescapés de la Shoah. Depuis le printemps 2016, ce sont les survivants des attentats de novembre 2015 qu'il interroge, mais aussi leurs proches, ainsi que des Français qui étaient très loin des cibles terroristes le soir du 13 novembre 2015.

L'historien a défini quatre cercles de victimes ce soir-là. Les victimes directes, celles qui ont croisé les assaillants ou se sont trouvées sur les lieux des crimes terroristes ont été recensées dans le "cercle 1". Tous les policiers, gendarmes, pompiers, secouristes intervenus au Stade de France, sur les terrasses parisiennes ou au Bataclan le sont aussi. Les familles endeuillées sont également dans ce premier "cercle", le plus meurtri. Dans le cercle 2, l'équipe Peschanski a placé tous les habitants des Xe et XIe arrondissements de Paris, ainsi qu'une partie du XIIe, où les terroristes ont frappé. Les résidents de Saint-Denis sont également dans ce "cercle 2". Dans le "cercle 3", le reste de la région parisienne. Dans le "cercle 4", Caen, Metz, Montpellier.

Ces quatre cercles définis, les chercheurs ont lancé un appel à volontaires. Et près d'un millier sont venus se confier. Tantôt devant la caméra intimiste des chercheurs dirigés par Peschanski. Tantôt dans le service hospitalier du professeur Eustache à Caen. Deux méthodes complémentaires pour une même étude globale sur cette mémoire traumatique si mystérieuse. Denis Peschanski et Francis Eustache observent donc son évolution. À travers les récits et les réactions du cerveau scrutées à l'IRM dès 2016. Puis en 2018, pour la deuxième phase.

Les chercheurs viennent donc d'entrer dans la troisième phase qui n'aurait pas dû être concomitante au procès. Elle l'est. Et la première chose qui frappe Denis Peschanski, c'est que "les cercles 2 et 3, les personnes qui n'étaient donc pas directement exposées aux attentats, ont une charge émotionnelle particulièrement forte cette année". Beaucoup plus forte en tout cas que lors de la précédente phase d'entretiens.

Denis et Carine Peschanski, du Programme 13-Novembre © Radio France / Sophie Parmentier

"On a des personnes qui se mettent à pleurer, bien plus qu'avant", note-t-il. Émotion décuplée par le contexte du procès, analyse-t-il. "Et ces personnes nous disent qu'elles sont elles-mêmes surprises de fondre à nouveau en larmes", ajoute Carine Peschanski, l'épouse du chercheur, elle-même l'une des responsables du Programme 13-Novembre. "On baigne tous un peu dans l'atmosphère du procès, et on voit clairement que tous les volontaires de ces deuxième et troisième cercles se sentent à nouveau ébranlés par novembre 2015", relève Carine Peschanski.Ces volontaires qui viennent raconter leurs souvenirs du 13-Novembre aux chercheurs s'expriment aussi plus longuement cet automne qu'il y a trois ans, toujours pour ces mêmes catégories de cercles 2 et 3.

"Au procès, un grand récit partagé approprié par la population française"

Pour Denis Peschanski, sans vouloir tirer de conclusion définitive hâtive, il apparaît quand même des signes évidents de la construction au procès "d'un grand récit partagé, un grand récit commun, un récit collectif qui est approprié par une population française". En deux mois de procès, devant la cour d'assises spécialement composée, enquêteurs puis victimes se sont succédé pour livrer ce récit d'un 13-Novembre "hors-normes", "l'horreur absolue". Les enquêteurs ont raconté la gorge nouée les scènes de crime insoutenables telles qu'ils n'en avaient jamais vues, même lors de longues carrières. Les victimes ont décrit les balles de kalachnikov qui trouent, le sang qui gicle, la peur de mourir qui reste figée en eux, la mort des autres qui leur a volé à jamais "l'insouciance".

Tous ces mots, répétés pendant des mois, par des centaines de victimes à la barre, histoires individuelles mais avec un traumatisme commun, tous ces récits poignants entendus et relayés par la presse ont "imprégné les témoignages individuels de l'ensemble des Français", analyse l'historien. Et Denis Peschanski en est certain : "Quand on va les interroger, ceux qui auront peut-être un souvenir flou de ce qu'ils ont vécu eux-mêmes vont pouvoir raconter une histoire sur le 13-Novembre, car ils ont rassemblé les pièces du puzzle grâce au grand récit partagé." Et cette interaction est majeure pour le chercheur. Selon lui, elle est le signe d'une "dialectique entre mémoire individuelle et mémoire collective".

Autre enseignement, lors de cette troisième phase du "Programme 13-Novembre" concomitante au début du procès, l'équipe d'enquêteurs, sociologues, psychologues, juristes et historiens autour des Peschanski a noté que tous les cercles parlaient instinctivement du procès -qui n'est pas dans le questionnaire inchangé depuis 2016. Le procès n'était jusqu'alors pas la préoccupation majeure de la majorité des victimes lors de leurs confidences intimes aux chercheurs.

Cet automne, la plupart disent que ce procès est "un point d'aboutissement, même s'il ne va pas enlever la douleur et le malheur, mais c'est la conviction que la démocratie a répondu avec ses armes et que c'est une leçon face au terrorisme et à la barbarie", note Denis Peschanski. Il précise que tous les volontaires qu'il a vus défiler dans les studios de l'INA où il les filme, insistent sur "la nécessité des droits de la défense". Et rappelle que la plupart de ceux qu'il entend ne sont pas allés témoigner au procès, pour rester à distance des accusés ou par peur d'être trop éprouvés, et ont donc choisi de se livrer seulement à des chercheurs.

"Voir comment le procès va chambouler cette mémoire ou remettre de l'ordre"

Des chercheurs souvent impressionnés par les témoignages qu'ils entendent depuis 2016. "C'est incroyable de niveau de sincérité, de confiance que nous font les volontaires, ils nous donnent tout, ils ne cachent rien, malgré la caméra", s'exclame Roberto Ticca, sociologue qui fait partie de ceux qui recueillent la parole, délicatement, dans un studio d'enregistrement dépouillé, rien d'autre qu'une petite lumière douce et un gros paquet de mouchoirs. Roberto n'interrompt jamais ceux qui parlent, c'est le protocole de ce programme.

En moyenne, les volontaires s'expriment pendant une heure et demie, mais certains ont parlé pendant cinq heures sans s'arrêter. Laura Nattiez, docteure en sociologue et ingénieure au CNRS, est souvent "bouleversée" par ceux qu'elle écoute et réécoute. Car après avoir enregistré ces entretiens face caméra, ce sont des milliers d'heures à réécouter pour en tirer des conclusions scientifiques. Une étude totalement pluridisciplinaire qui la passionne, car c'est passionnant de "voir l'empreinte du temps sur ces événements et l'impact du procès, voir comment le procès va chambouler cette mémoire ou remettre de l'ordre".

Cette troisième phase de l'étude va s'achever en décembre. La quatrième et dernière phase, elle, aura lieu en 2026. Que restera-t-il alors du grand récit partagé ? "Il est en train de se solidifier au moment de ce procès, mais peut-être que dans cinq ans, les gens perdront ces éléments de récit et donneront des points de vue divergents, je ne sais pas", commente Denis Peschanski. L'historien tient à rappeler en conclusion que "la mémoire est dans l'Histoire". Cette mémoire évolue fatalement avec le temps, et "elle agit sur l'Histoire, avec le temps on oublie certaines choses et on est année après année en interaction entre ses propres souvenirs et ce que la mémoire collective nous apporte". En ce 13 novembre 2021, l'heure est aux commémorations. Les entretiens des chercheurs ne reprendront que la semaine prochaine. Le procès, lui, se poursuit à partir de mardi.