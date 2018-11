Six personnes ont été interpellées par la Direction de la sécurité intérieure (DGSI), mardi. Proches de l'extrême-droite, elles sont soupçonnées d'avoir voulu s'en prendre à Emmanuel Macron à travers "des actions violentes".

Le chef de l'État, Emmanuel Macron, ici aux Eparges (Meuse). © Maxppp /

La sécurité intérieure a arrêté mardi six personnes, en Moselle, en Ille-et-Vilaine et en Isère. Selon la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), il s'agirait de six proches de l'extrême-droite, cinq hommes et une femme, âgés de 22 à 62 ans, qui auraient envisagé des actions violentes contre Emmanuel Macron.

Quatre d'entre eux ont été arrêtés à Bouzonville près de Metz parce qu'ils se trouvaient dans l'est du pays, tout comme le chef de l'État. Le président de la République est actuellement dans la région pour le Centenaire de la Grande guerre.

Un groupuscule surveillé depuis longtemps

Les agents de la DGSI et du Raid sont intervenus, selon une source proche de l'enquête, car les services de renseignement n'ont voulu prendre aucun risque avec ce groupuscule, surveillé depuis un certain temps. Ce sont des écoutes téléphoniques classiques qui ont donné l'alerte.

"Il y avait effectivement des comportements d'un réseau lié à l'ultra-droite qui depuis quelques temps monte en puissance et se tourne vers l'hyper violence. Il y avait des menaces concrètes, c'est pourquoi la DGSI a procédé à des interpellations" justifiait à la mi-journée le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner au micro de France Bleu Nord.

C'est le troisième groupuscule dit d'ultra-droite démantelé depuis deux ans. À chaque fois les projets sont qualifiés d'imprécis, mais la menace d'opération violente est de plus en plus prise au sérieux par les services de renseignement et le parquet anti-terroriste. Une enquête a d'ailleurs été ouverte par le parquet anti-terroriste de Paris du chef d'"association de malfaiteurs terroristes criminelle".