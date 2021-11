Les enquêteurs de l'Office central pour la répression de la traite des êtres humains viennent de démanteler, avec leurs homologues paraguayens et espagnols, un réseau de prostitution ayant fait au moins une quarantaine de victimes sur le sol français. Les jeunes femmes venaient toute de la même région du Paraguay.

Les enquêteurs décrivent une organisation "quasi-industrielle" de ce réseau de prostitution. © AFP / Hans Lucas / Stéphane Duprat

"Des endroits reculés et modestes" et "des victimes clairement en situation de vulnérabilité". Depuis le Paraguay, où elle se trouve pour les besoins des investigations, la commissaire divisionnaire Elvire Arrighi, qui dirige l'Office central pour la répression de la traite des êtres humains (OCRTEH), décrit, par téléphone, les conditions qui ont permis à un réseau de proxénètes d'exploiter, sur le sol français, des dizaines de jeunes femmes venues de la région de Ciudad del Este (sud-est du Paraguay), .

Cette enquête démarre en 2019 : l'une des jeunes femmes réussit à fuir vers l'Espagne et alerter les autorités locales. Les investigations qui s'ensuivent nécessitent la coopération des polices françaises, espagnoles et paraguayennes. Quatre enquêteurs de l'OCRTEH et de la police judiciaire de Versailles ainsi qu'une juge d'instruction de la Junalco (juridiction nationale chargée de la lutte contre la criminalité organisée) se sont ainsi rendus ces derniers jours au Paraguay pour les besoins de l'enquête. Entre fin septembre 2021 et le 17 novembre, onze personnes ont été interpellées en France, quatre en Espagne, et quatre au Paraguay. Des membres d'une même famille paraguayenne.

162.000 euros en liquide saisis

Le point central de ce réseau semble être une agence de voyage vers laquelle toutes ces femmes ont été orientées. À première vue, l'établissement offre l'assurance d'une vie meilleure en Europe : billets d'avion, conseils vestimentaires, argumentaire pour convaincre les autorités françaises à l'entrée dans l'Hexagone,…

Mais, pour celles qui se laissent convaincre, les espoirs d'avenir rose se heurtent à la noirceur des réseaux de proxénétisme : une fois en France, les femmes sont conduites dans des appartements loués par les membres de l'organisation, que les policiers décrivent comme "quasi-industrielle". À ce stade, les investigations n'ont pas encore permis de déterminer si ces jeunes Paraguayennes savaient précisément vers quel destin les menait cette agence.

Tout semble ensuite avoir été fait pour qu'elles réalisent un maximum de passes par jour. Au moins une dizaine de rendez-vous avec les clients est fixé quotidiennement, par un réseau extrêmement organisé : "Vous avez une répartition savante des rôles entre ceux qui vont poster les annonces de la prostitution, ceux qui vont déplacer les victimes d'un appartement à l'autre, ceux qui vont récolter l'argent et le renvoyer au Paraguay - parfois avec un rebond en Espagne - et également ceux qui vont gérer les lignes téléphoniques de prostitution pour fixer les rendez-vous avec les clients", détaille Elvire Arrighi. Objectif : générer un maximum de fonds, réinvestis dans l'immobilier. 162.000 euros en liquide ont également été saisis lors des perquisitions dans les lieux de prostitution.

Une quarantaine de femmes identifiée

Quant aux victimes, elles ne touchent qu'une partie de la recette, afin de maintenir un lien de dépendance avec les proxénètes. Lien d'autant plus serré qu'elles ne parlent pas français, et doivent rembourser les dettes qu'elles ont contractées pour venir en France. Une quarantaine de femmes ainsi exploitées ont été identifiées à ce jour, mais les investigations se poursuivent afin de déterminer si d'autres jeunes Paraguayennes sont tombées entre les mains de ces proxénètes.