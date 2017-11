Les greffiers de tous les tribunaux de France sont appelés à la grève du zèle à partir de ce lundi par Force Ouvrière. Ils protestent contre la "paupérisation" de leur profession.

Régulièrement, les tribunaux se plaignent d'un manque criant de moyens et de personnels, qui entraîne des délais parfois inconcevables dans le rendu de la justice.

Ce lundi, c'est au tour des greffiers de se faire entendre. Le syndicat des greffiers de France-FO entend protester contre le gel du point d’indice, une rationalisation des effectifs toujours plus dure et un paiement des heures supplémentaires ou crédits d’heures réduit :

Le rôle des greffiers est de s'assurer que la procédure est respectée, ils certifient tous les actes d'une procédure. Autrement dit, si un greffier n'a pas signé un jugement, ce jugement n'est pas valable, que ce soit au civil comme au pénal. Ils authentifient les actes.

Isabelle est greffière depuis 13 ans. Elle répond à Corinne Audouin.

Isabelle évoque aussi la colère, le besoin de plus de moyens.

Ça parait bête, mais quand on arrive au mois d'octobre, on n'a plus de papier, plus de stylos. Les caisses sont vides.