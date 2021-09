Jour 6, au procès des attentats du 13 novembre 2015. Ce mercredi, le président de la cour a brièvement donné la parole aux accusés. Parmi les quatorze présents, Salah Abdeslam est le seul à avoir assumé les attaques meurtrières contre la France.

"On a visé la population des civils, mais en réalité, on n'a rien de personnel vis-à-vis de ces gens-là. On a visé la France", a déclaré Abdeslam mercredi devant la cour spécialement composée. © Radio France / Valentin Pasquier

"Nous allons donner la parole un bref instant à chacun des accusés pour qu'ils précisent leur position par rapport à la mise en accusation. Ce n'est pas un interrogatoire", commence le président de la cour d'assises spécialement composée Jean-Louis Periès. Il précise, très ferme : "Il ne s'agit pas de faire un discours." Et il commence à appeler les accusés, voulant les surprendre sans doute, car Jean-Louis Periès choisit de ne pas donner la parole en premier au premier nom par ordre alphabétique : Abdeslam.

Le magistrat invite d'abord l'un des trois accusés assis sur des strapontins, comparaissant libres. Ali Oulkadi, sweat à capuche, accusé d'avoir aidé Abdeslam dans sa cavale, se lève et souffle au micro : "J'attends cette audience depuis longtemps maintenant et je suis prêt à répondre à toutes les questions sur les faits qu'on me reproche." Abdellah Chouaa, chemise noire et lunettes, enchaîne : "J'ai été très choqué pour tous les attentats à Paris et Bruxelles, très ému. Je suis devenu marâtre avec ces accusations. J'ai rendu malade ma famille. J'ai trois merveilleux enfants à la maison. J'espère que justice sera faite. Je suis innocent."

Le dernier accusé sous contrôle judiciaire, Hamza Attou, se lève à son tour. Il est l'un des copains de Molenbeek, que Salah Abdeslam a appelé à la rescousse au téléphone, la nuit des attentats, pour qu'il vienne le chercher. "Je reconnais avoir voulu chercher Salah Abdeslam", avoue Attou, dans son tee-shirt jaune moutarde. "À aucun moment, je n'ai voulu faire du terrorisme."

"J'étais pas au courant de ce qui allait se passer"

Dans le grand box vitré, Muhammad Usman, accusé d'avoir voulu faire partie des commandos parisiens, veut dire "quatre choses". Ce Pakistanais a besoin de son interprète pour s'exprimer. Il parle ourdou. L'interprète traduit : "Premièrement, je ne sais pas pourquoi je suis ici. Deuxièmement, je suis désolé pour toutes les victimes. Troisièmement, je suis très content de ne pas avoir participé à ce massacre. Quatrièmement, je vais répondre à toutes les questions." Osama Krayem, suédois, accusé lui aussi d'avoir été programmé pour être dans les commandos, répond aussi avec une interprète. Réponse laconique. "Pour moi c'est prématuré de vous indiquer ma position des faits, je répondrai plus tard."

Farid Kharkhach, l'accusé qui a fait un petit malaise au premier jour du procès avoue qu'il est coupable d'avoir fourni des faux-papiers. "J'étais pas au courant de ce qui allait se passer", jure-t-il. "J’aurais jamais cru que des faux-papiers amèneraient à ce massacre. Je suis désolé." L'accusé Adel Haddadi : "Ça fait six ans que j’attends ce procès. Je sais que j’ai fait des fautes. Je vais les réparer." Sofian Ayari ne prononce qu'une seule phrase : "Monsieur le président, j’ai pas de déclaration à faire aujourd'hui." Ali El Haddad Asufi n'est pas plus bavard : "Monsieur le président, mesdames et messieurs de la cour, j’ai pas participé à la préparation des attentats." Mohamed Bakkali, déjà condamné pour l'attentat du Thalys, fait lui aussi une déclaration minimaliste : "Monsieur le président, je reconnais avoir commis certains actes et j’en conteste d’autres, voilà."

L'accusé Yassine Atar, dans sa chemise blanche, "condamne avec la plus grande fermeté". Il dit qu'il souhaite "bon courage" à toutes les victimes. Fait part de sa compassion. Se dit innocent. Et tient à se démarquer de son grand frère Oussama Atar, commanditaire présumé des attentats du 13 novembre 2015, mort en Syrie. "Je ne suis pas Oussama Atar", clame le petit frère, accusé d'avoir eu la clé d'une planque d'Abdeslam pour sa cavale. Mohamed Amri, ami d'Abdeslam, venu le chercher à Paris dans la nuit du 13 novembre, clame lui aussi son innocence. "On m’a collé une étiquette de terroriste alors que je suis pas un terroriste, monsieur le président." Mohamed Abrini, autre ami de Molenbeek, a accompagné jusqu'à Paris les trois commandos du 13 novembre, la veille des attentats. "Monsieur le président, je reconnais ma participation aux attentats. Mais dans ce malheur qui a touché la France, je ne suis pas le commanditaire ni le cerveau. J’ai apporté aucune aide logistique financière", dit-il, avant de se rasseoir.

"Bonjour à tous !", commence Salah Abdeslam

C'est au tour du dernier accusé présent. Celui vers qui tous les regards sont braqués depuis le début de ce procès, celui qui s'est le plus fait entendre en une semaine d'audience, le seul membre encore en vie des commandos du 13 novembre 2015 : Salah Abdeslam.

Lentement, Abdeslam s'approche du micro, et lance un sonore : _"Bonjour à tous !" Il commence par parler en tournant un peu le dos au président, s'excuse, dit que c'est cause du positionnement du micro, et se tourne finalement pour faire face à la cour une déclaration particulièrement réfléchie. "Je voudrais d’abord faire une petite précision par rapport à ce qui s’est passé hier. La juge hier a parlé de terrorisme, de djihadisme radical. Ces termes créent de la confusion. Il ne s’agit que de l’islam authentique. Ces radicaux sont des musulmans"_, lance Abdeslam, voix calme et posée.

Sa barbe fournie dépasse de son masque noir, il poursuit et assume pleinement les attentats commis le vendredi 13 novembre 2015.

Moi je vous dis : on a combattu la France, on a attaqué la France, on a visé la population des civils, mais en réalité, on n'a rien de personnel vis-à-vis de ces gens-là. On a visé la France.

La France visée car elle faisait partie de la coalition frappant le groupe Etat islamique en Syrie, explique donc Abdeslam.

Les avions français ne font pas la distinction entre les hommes, les femmes et les enfants. On a voulu que la France subisse la même douleur que nous subissons.

Abdeslam parle de l'ancien président socialiste, François Hollande. "Je l'ai entendu dire que nous combattons la France pour vos valeurs et vous diviser. C’est un mensonge manifeste." Debout dans son grand box de verre, Salah Abdeslam estime que "quand François Hollande a pris la décision d'attaquer, il savait qu'à cause de cette décision, des Français allaient rencontrer la mort". Et il se met à évoquer Jacques Chirac, en 2003. "Jacques Chirac a refusé de donner son soutien aux Américains", pour la guerre en Irak, "sous prétexte d'une haine anti-Français et des attaques meurtrières. C’est exactement ce qu’il se passe aujourd’hui".

Dans la grande salle d'audience, chacun est suspendu aux déclarations d'Abdeslam, mutique pendant cinq ans d'enquête. "Je sais que certains de mes propos peuvent choquer. Le but n'est pas de blesser les gens, pas d'enfoncer le couteau dans la plaie. Mais être sincère, envers ces personnes qui subissent une douleur incommensurable", dit Salah Abdeslam. Il conclut :

On dit souvent que je suis provocateur mais moi je veux être sincère envers ces gens-là et ne pas leur mentir. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je n'ai rien à ajouter.

Et Salah Abdeslam se rassied. Le président suspend l'audience à peine commencée. Avant d'appeler un peu plus tard un enquêteur antiterroriste à la barre, qui montre sur grand écran, les armes de guerre qui ont fait 130 morts et des centaines de blessés le vendredi 13 novembre 2015.

