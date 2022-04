Le terme est désormais utilisé par Joe Biden et Justin Trudeau pour désigner les crimes perpétrés par les Russes en Ukraine. Emmanuel Macron et Olaf Scholz se refusent à reprendre cette terminologie.

Pour la première fois mardi, Joe Biden a utilisé le terme "génocide" pour évoquer l'Ukraine © AFP / MANDEL NGAN

Un génocide est-il en cours en Ukraine ? Depuis 48 heures, les dirigeants occidentaux se livrent à une bataille sémantique. Mardi, pour la première fois, Joe Biden a ainsi qualifié de "génocide" la situation en Ukraine, reprenant une terminologie utilisée seulement jusque-là par le président Volodymyr Zelensky. "Il est de plus en plus clair que Poutine essaie simplement d'effacer l'idée même de pouvoir être un Ukrainien", a déclaré le président américain, évoquant "les preuves qui s'accumulent" concernant "les choses horribles que les Russes ont fait en Ukraine".

Si Justin Trudeau, le Premier ministre Canadien, lui a emboité le pas mercredi, Emmanuel Macron et le chancellier allemand Olaf Scholz ont eux refusé de reprendre le terme à leur compte. " C'est une folie ce qui est en train de se passer, c'est d'une brutalité inouïe (...) mais je regarde en même temps les faits et je veux essayer au maximum de continuer à pouvoir arrêter cette guerre et à rebâtir la paix, donc je ne suis pas sûr que l'escalade des mots serve la cause ", a souligné le président français. "Le mot de génocide aujourd'hui doit être qualifié par des juristes, pas par des politiques", a renchéri Emmanuel Macron ce jeudi sur France Bleu.

Que signifie précisément le mot de génocide ? Comment est-il établi ? On fait le point.

Quelle est la définition exacte d'un génocide ?

Le terme "génocide" est utilisé pour la première fois en 1944 par l'avocat polonais Raphaël Lemkin, afin de qualifier non seulement les politiques d'extermination nazies, mais aussi d'autres actions ciblées menées par le passé dans le but de détruire des groupes particuliers d'individus. La notion fait son entrée dans le droit international quatre ans plus tard, avec la Convention sur le génocide, adoptée par les Nations Unies le 9 décembre 1948.

Le génocide y est défini comme un crime "commis dans l'intention de détruire, ou tout, ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux".

Quels crimes ont déjà été reconnus comme des génocides ?

Certains pays reconnaissent des génocides, là ou d'autres se refusent à le faire. Il n'y a pas d'instance pénale internationale qui imposerait cette qualification. Si le génocide arménien, entre 1915 et 1917, est par exemple reconnu par une trentaine d'États, dont la France, il ne l'est pas par la Turquie, issue du démantèlement de l'empire ottoman. Celle-ci continue de parler des "événements de 1915", une guerre civile doublée d'une famine.

Des condamnations pour génocide ont été prononcées - y compris en France - après le massacre de la minorité tutsi au Rwanda, en 1994. Le massacre de Srebrenica, en 1995 dans l'est de la Bosnie, a également été reconnu comme génocide par la Cour internationale de justice.

En France, les députés ont adopté en janvier dernier une résolution qualifiant de "génocide" les violences perpétrées par les autorités chinoises à l'encontre de la minorité ouïghoure. Si sa portée est politique, elle est néanmoins limitée puisque seule une cour de justice peut se prononcer sur cette question.

Comment prouve-t-on l'existence d'un génocide ?

Pour établir qu'on est face à un génocide, "il faut d'abord constater que des actes ont été commis contre une population, et que celle-ci correspond à un ensemble homogène, par exemple en raison de la langue parlée", détaille à France Inter Didier Rebut, professeur de droit pénal à l'Université Paris-Panthéon-Assas. "On peut aussi parler de génocide si les crimes ne sont pas commis contre l'ensemble de cette population, mais contre une partie substantielle." Même si cela est plus rare, un génocide peut aussi se produire en temps de paix.

Comme pour un autre crime, il s'agit alors de recueillir sur place des éléments de preuve : témoignages, vidéos, munitions, etc.

Le terme peut-il s'appliquer à l'Ukraine ?

La Cour pénale internationale internationale, dont le rôle n'est pas de juger les États mais d'établir les responsabilités individuelles, a ouvert début mars une enquête pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Une douzaine d'États - dont l'Ukraine - ont également ouvert des enquêtes devant leur justice nationale.

Toute la question est de déterminer s'il y a eu une volonté, organisée, d'anéantir le peuple ukrainien. Sur ce point, les juristes sont prudents. Si à ses yeux, l'existence de crimes de guerre ne fait aucun doute, Clémence Bectarte, avocate auprès de la Fédération internationale des droits de l'homme, met en doute la pertinence de la notion de génocide en Ukraine. "Aucun élément aujourd'hui ne semble conduire au constat qu'un crime de génocide est en train de se commettre en Ukraine (... ). Les mots ont un sens, il est important de ne pas les dévoyer", met-elle en garde sur Franceinfo. "La justice est toujours un temps long qui doit être respecté. D'abord parce qu'il est complexe de prouver les crimes, mais encore plus complexe d'arriver à établir les responsabilités, qu'elles soient militaires ou politiques", souligne l'avocate.