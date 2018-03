Interrogée par les enquêteurs depuis vendredi soir, la compagne de Radouane Lakdim était fichée S. La jeune femme de 18 ans manifeste des signes de radicalisation. Les policiers antiterroristes cherchent à savoir si elle a joué un rôle dans les attaques qui ont fait quatre morts dans l'Aude.

Le Super U de Trèbes, où le terroriste a réalisé sa prise d'otages © AFP / Idriss Bigou-Gilles / Hans Lucas

Troisième jour de garde à vue pour la compagne de Radouane Lakdime. La jeune femme de 18 ans, sans profession, est interrogée depuis vendredi soir par la police antiterroriste. Les enquêteurs veulent déterminer si elle est intervenue dans le périple meurtrier qui a fait quatre morts et 15 blessés vendredi à Carcassonne et à Trèbes dans l'Aude. Les policiers antiterroristes cherchent à savoir si le terroriste a bénéficié de complices pour préparer ses attaques, fabriquer les trois engins explosifs artisanaux retrouvés dans le Super U de Trèbes ou acquérir l'arme de poing de calibre 7.65 utilisée pour commettre les attaques.

Elle envisageait un mariage avec Radouane Lakdim

Lors de ses auditions, la compagne de Radouane Lakdim a déclaré qu'elle le fréquentait depuis trois ans et qu'ils envisageaient de se marier religieusement. Placée en garde à vue pour "association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste criminelle", elle manifeste des signes de radicalisation et elle était fichée S pour "Sûreté de l'état". Le terroriste de 25 ans, d'origine marocaine, était lui fiché S depuis 2014 et sa surveillance avait été réactivée en septembre dernier.

Un autre proche du terroriste toujours entendu par les enquêteurs

Un mineur de 17 ans, ami de Radouane Lakdim, interpellé dans la nuit de vendredi à samedi, est lui aussi toujours en garde à vue. Non scolarisé et sans profession, il a été placé en garde à vue car un membre de sa famille s'est présenté dans un commissariat après les attaques pour indiquer que le jeune homme était le meilleur ami de Radouane Lakdim et qu’ils se voyaient beaucoup depuis quelques semaines.