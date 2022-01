Le tribunal judiciaire de Bobigny rendra son jugement jeudi après-midi sur le cas du policier renvoyé en novembre dernier pour injure publique à caractère racial. Une peine de quatre mois de prison avec sursis avait été requise contre un policier.

Le palais de justice de Bobigny (Seine-Saint-Denis). © Radio France / Benjamin Mathieu

Dans la nuit du 26 et 27 avril 2020, des riverains sont réveillés par le déploiement de voitures de police le long du quai qui longe la Seine à L'Île-Saint-Denis. Deux policiers descendent vers le fleuve pour récupérer un suspect qui a plongé depuis l'autre rive après une course poursuite. Deux jeunes riverains décident alors de filmer la séquence depuis leur habitation au premier étage et de mettre un enregistreur audio sur leur portail, situé à quelques mètres de l'un des fourgons de la police.

Débat autour du mot "Bicot"

C'est la bande de cet enregistreur, mixée avec les images de la caméra qui seront remis au journaliste Taha Bouhafs le lendemain matin. Il les diffusera ensuite sur les réseaux sociaux. On y entend distinctement un agent dire du suspect égyptien : "Il ne sait pas nager, un bicot ça ne nage pas". Son collègue réplique : "Aha, ça coule, tu aurais dû lui accrocher un boulet au pied".

À l'audience, le policier âgé de 26 ans se défend en affirmant avoir voulu faire une blague qu'il reconnaît a posteriori être de mauvais goût. Il jure avoir banni le mot "bicot" de son vocabulaire, qu'il ne connaissait pas précisément l'origine péjorative du mot. Pour lui, il s’agissait d’un mot "familier" pour qualifier un homme originaire du Maghreb, à la manière de "rebeu", et précise qu'il ne s'adressait qu'à son collègue.

Un mot utilisé dans les années 60

L'avocat de la partie civile, Maître Arié Alimi, puis le procureur se sont étonnés qu'il ne sache pas que ce mot était souvent utilisé en 1961 à l'époque de la guerre d'Algérie, notamment quand des policiers parisiens sous les ordres du préfet Papon ont tué et jeté à la Seine des dizaines, peut-être des centaines d'Algériens qui manifestaient en faveur de l'indépendance.

Pour les associations de lutte contre le racisme (LDH, MRAP, SOS Racisme) qui se sont constituées parties civiles, le fait que ce mot soit utilisé ainsi, sous forme de blague, est bien l'illustration d'un "racisme systémique", concrétisé par sa banalisation par des policiers qui disent ne pas avoir conscience de sa dimension injurieuse et raciste.

Injure dans l’espace public… ou injure publique ?

Le 5 novembre dernier, le procureur adjoint de Bobigny, Loïc Pageot, a requis quatre mois de prison avec sursis et 1000 euros d’amende contre le gardien de la paix d'Asnières. Pour le magistrat, même si c'était en pleine nuit, on était bien dans un espace public, en pleine rue et qu'à ce titre, les policiers "prenaient" dans tous les cas le "risque" d'être entendus, à commencer par la victime de cette injure.

Il considère qu'il ne peut être reproché aux voisins, qui ont fait leur "devoir de citoyens", d'avoir filmé et enregistré ces paroles qui selon lui constituent donc bien une infraction pour injure publique à caractère racial, que la loi punit au maximum d'un an d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende.

Mais l'avocat du gardien de la paix, Laurent-Franck Liénard, a plaidé la relaxe. Il estime au contraire que ces propos, bien que "totalement déplacés", ne peuvent toutefois pas être considérés comme publics. Que le mot "bicot" ne pouvait être entendu que par le collègue à qui il était destiné, ce qui constitue de facto une discussion d'ordre privé. Maître Liénard met au défi quiconque ce soir-là, au milieu des bruits de la fin d'intervention policière, d'avoir pu entendre quoi que ce soit si le micro d'un enregistreur professionnel n‘avait pas été posé… et encore, une fois que le son a été nettoyé et le niveau augmenté. Une bande trafiquée donc selon l'avocat pénaliste, qui va jusqu'à retourner l'accusation : "Qui a vraiment causé le préjudice ? Le policier ou le journaliste qui l'a diffusé ?".

La jurisprudence "Hortefeux" : les différences entre injure publique et privée

Cette affaire se rapproche du cas de la vidéo publiée en septembre 2009 par le site internet du journal Le Monde. On y voit et entend l'ex-ministre de l'Intérieur, Brice Hortefeux, avec Jean-François Copé, lors d'une soirée politique, en pleine discussion avec un jeune militant UMP. Une militante souligne que le jeune homme mange du cochon et boit de la bière. Brice Hortefeux rétorque alors que le jeune homme "ne correspond pas du tout au prototype", en référence à l'origine arabe du jeune homme. Et d'ajouter : "Il en faut toujours un. Quand il y en a un ça va. C'est quand il y en a beaucoup qu'il y a des problèmes."

Condamné en première instance, Brice Hortefeux a été relaxé en appel et a gagné devant la cour de cassation. La cour suprême rappelant alors qu'il n'est d'injure publique, aux termes de l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881, que si les propos ont été "proférés dans les lieux ou réunions publics et si la preuve est rapportée de l'intention de leur auteur qu'ils soient entendus au-delà d'un cercle de personnes unies entre elles par une communauté d'intérêts, laquelle est exclusive de toute publicité".

Des propos privés

Les magistrats en appel avaient en effet considéré que "les propos retenus comme injurieux ont été tenus en marge d'une manifestation réservée aux seuls militants de l'UMP mais ouverte à la presse, la présence de cette dernière n'ôtant pas, à elle seule, à la réunion, ni au lieu où elle se tenait, leur caractère privé ; que les images produites à l'appui des poursuites montrent le ministre et M. Z... entourés par un groupe d'une quinzaine de militants qui manifestement se connaissent, plaisantent et prennent des photographies, tous éléments donnant à la rencontre un caractère quasi familial ; que rien ne vient attester la présence de tiers étrangers à cette communauté d'intérêts constituée par les membres de ce groupe de personnes liées par des aspirations communes ; que de dos, et parfois de trois-quarts dos, par rapport à l'objectif de la caméra qu'il ne voit pas, M. Hortefeux s'exprime sur le ton de la confidence, son attitude démontrant, notamment lorsqu'il prononce les propos retenus comme injurieux, qu'il n'entend pas s'adresser au-delà du cercle restreint formé par les militants qui l'entourent, les paroles captées par le caméraman de Public Sénat étant d'ailleurs si peu audibles que la chaîne de télévision a dû recourir, avant diffusion, au procédé du sous-titrage afin de rendre la conversation compréhensible".

L'élément de publicité faisait donc défaut, si bien que les propos retenus comme injurieux ont été considérés comme privés et passibles d'une contravention d'injure non publique (d'un montant de 1500 euros maximum) envers un groupe de personnes à raison de leur origine, infraction prévue et réprimée par les articles R. 624-4 et 624-5 du code pénal.

Dans ce cas, l'injure à caractère raciste n'en est pas moins établie, de même que l'enregistrement et la diffusion ne sont pas remis en cause. Mais la peine encourue est très différente : pas de prison encourue et 1000 euros d'amende au lieu de 45 000 euros. Et les associations qui luttent contre le racisme ne sont pas fondées à se porter partie civile et ne peuvent exiger des dommages et intérêts.

Au bénéfice du doute

Dans le cas de L'Île-Saint-Denis, le tribunal judiciaire de Bobigny devra donc dire s'il retient ou non le fait que la preuve est apportée de l'intention du policier qu'il soit entendu au-delà de son cercle professionnel.

Dans le deuxième volet de cette affaire dont le jugement sera également rendu aujourd'hui, six policiers avaient été cités directement à comparaître par la partie civile, en plus du premier policier déjà cité, pour des violences volontaires par personnes dépositaires de l'autorité publique. L'homme arrêté sur les bords de Seine a affirmé que "tous" les policiers l'ont frappé cette nuit-là, quand il est sorti de l'eau, puis dans le fourgon lors de son transport vers le commissariat, et enfin à son arrivée. L'enregistrement évoqué précédemment a permis de capter des bruits sourds, des cris et des propos troublants : "Arrêtez de taper" hurle le suspect menotté et placé en position latérale de sécurité sur le sol du fourgon. Puis un policier s'esclaffe en lançant à son collègue : "Tu l'as éclaté". Un mot que le procureur confirme entendre lui aussi, tout comme la partie civile, et contrairement à la défense qui met en avant la très mauvaise qualité de la bande sonore. On entend par ailleurs distinctement cette phrase d'un policier : "Il va passer un mauvais moment". Là, le brigadier en question, Jonathan, a tenté d'expliquer qu'il faisait référence à "l’anticipation de la réponse judiciaire".

Sans avoir l'air d'être convaincu par l’argument, le procureur a fini par dire, après de longues heures d'audience, qu’il a des doutes quant à ce qui s'est passé hors du champ de la caméra. Ce doute, en droit, fait qu'il ne peut pas demander une condamnation des policiers.