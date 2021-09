Ce jeudi entre en vigueur la réforme de la justice des mineurs, dont l'objectif principal est de raccourcir les délais de jugement. Une refonte qui ne fait pas l'unanimité : Lucille Rouet, secrétaire nationale du Syndicat de la magistrature et juge des enfants à Paris, évoque ses craintes.

Le ministère de la Justice veut améliorer les délais de traitement des affaires concernant les mineurs en réformant notamment l'ordonnance de 1945 sur l'enfance délinquante © AFP / SEBASTIEN BOZON

Elle entre en vigueur ce jeudi. La réforme de la justice des mineurs, adoptée par le Parlement en février dernier, est une refonte de l'ordonnance du 2 février 1945 sur "l'enfance délinquance". Intitulée Code de la justice pénale des mineurs (CJPM), elle a pour principales mesures une procédure pénale en deux temps, un délai de jugement raccourci, une mesure éducative judiciaire unique et la présomption de non-discernement pour les moins de 13 ans. De quoi inquiéter les professionnels de la justice, déjà débordés, pour qui ce n'est pas la solution. Lucille Rouet, secrétaire nationale du Syndicat de la magistrature et juge des enfants à Paris nous explique pourquoi.

FRANCE INTER : Cette réforme, c'est pour vous une sorte de précipitation dans le traitement des mineurs ?

LUCILLE ROUET : "Oui, c'est une précipitation parce qu'on sent bien la consécration de l'accélération de la procédure et la volonté de rapprocher la justice des mineurs de celles des majeurs.

Déjà on érige un peu les délais comme la solution de facilité, comme si cela permettait de tout résoudre. Surtout, on va créer deux voies procédurales qui vont vers une diminution forte de l'éducatif et qui vont surtout vers un traitement très rapide, et concentré sur l'acte en soi. On ne va plus nécessairement réfléchir à "par qui l'acte a-t-il été commis", "pourquoi a-t-il a été commis" et ce que ça va donner ensuite."

En quoi cette réforme rapproche-t-elle le jugement des mineurs de celui des majeurs ?

"On a un rapprochement avec les majeurs très fort effectivement. On le retrouve dans le déferrement en vue de l'audience unique devant un tribunal pour enfants, qui est un parallèle avec une comparution immédiate, destinée aux majeurs. On le voit aussi dans le fait de mettre en place une audience unique qui va se concentrer à la fois sur la culpabilité et la sanction.

On assiste à une négation des principes qui existaient dans l'ordonnance de 1945. Elle permettait de voir le mineur évoluer, on pouvait revoir le mineur et s'adapter pour trouver une réponse adéquate. Là, on va faire une seule audience et répondre à tout en une seule fois. Or, ça va être au détriment des mineurs. Parce qu'un mineur, après un déferrement avec une voie d'urgence, après des faits qui peuvent être difficilement compréhensibles pour la victime et pour lui, ne va pas forcément pouvoir se présenter comme il se doit à ce moment-là."

Votre crainte c'est qu'il y ait davantage d'incarcérations ?

"Oui, notre crainte c'est que cette accélération du temps aboutisse à ce qu'il y ait plus d'incarcérations, d'autant plus dans le cadre du déferrement en vue de l'audience unique devant le tribunal pour enfants avec une saisine du juge des libertés et de la détention par le procureur de la République. On permet désormais que le juge des enfants, tout seul dans son bureau, puisse prononcer des peines, comme un travail d'intérêt général qui peut, s'il n'est pas exécuté, aboutir à une incarcération. On a peur parce qu'on voit que les étapes vers l'incarcération vont arriver plus vite.

Avant, on aurait pu avoir une mesure éducative en premier lieu, désormais on peut avoir une peine en premier lieu. Ça interroge sur la société qu'on va avoir. Alors que les majeurs ne peuvent pas être jugés par un juge tout seul, sauf si c'est prévu sur une liste d'infractions, les mineurs eux pourront l'être, sans qu'il y ait de liste. On se rend compte qu'en fait, à vouloir à tout prix accélérer la procédure, on crée un système juridique qui est aussi défavorable pour les mineurs que pour les majeurs."