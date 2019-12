Coup de théâtre dans l'affaire Carlos Ghosn : l'ex-PDG de Renault-Nissan est arrivé dimanche soir au Liban, un développement inattendu pour le magnat déchu de l'automobile jusque-là assigné à résidence au Japon où il attendait son procès.

Carlos Ghosn, réfugié à Beyrouth, dénonce la "justice partiale" du Japon, basée sur la "présomption de culpabilité" © AFP / Ludovic MARIN

Dans la nuit de lundi à mardi, Carlos Ghosn a lui-même confirmé être au Liban, où il a retrouvé son épouse. L'ex-PDG du géant automobile Renault-Nissan a expliqué avoir fui un système judiciaire japonais basé sur l'injustice. Depuis son arrivée, il a été aperçu dans les rues de Beyrouth, après avoir atterri dimanche soir dans un avion en provenance de Turquie, et après un voyage dont les circonstances restent floues.

Selon la chaîne de télévision publique japonaise NHK, il aurait même voyagé sous un autre nom, au moins jusqu'en Turquie. De plus, si les conditions de résidence surveillée imposées par la justice japonaise étaient très contraignantes pour lui, elles avaient tout de même été allégées ces derniers mois : Carlos Ghosn avait notamment la liberté de circuler à l'intérieur du Japon, ce qui aurait pu faciliter son départ.

Dans le communiqué rédigé par ses soins et diffusé par son entourage, l'ex-PDG explique qu'il n'a pas "fui la justice mais qu'il s'est libéré de l'injustice et de la persécution politique", et dénonce un système judiciaire japonais partial où prévaut la présomption de culpabilité : "Je peux enfin communiquer librement avec les médias, ce que je ferais dès la semaine prochaine".

Ce dernier devrait tenir une conférence de presse dans les prochains jours à Beyrouth. Carlos Ghosn, qui a la nationalité libanaise, est ainsi relativement tranquille dans les rues de ce pays où il n'y a aucun accord d'extradition avec le Japon, et où l'ex-PDG jouit d'appuis politiques très forts.