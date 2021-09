Au quatorzième jour du procès des attentats du 13 novembre 2015, la cour a entendu mercredi des rescapés du Stade de France. Toute une famille de blessés en colère. Puis des survivants de la terrasse du restaurant Le Carillon, dans le 10e arrondissement de Paris.

Les victimes de la terrasse du Carillon se sont succédées à la barre, mercredi 29 septembre. © Radio France / Valentin Pasquier

Ils sont celles et ceux dont on a presque jamais parlé. Les rescapés du troisième attentat au Stade de France, le 13 novembre 2015. Cet attentat-là a eu lieu à 21h53, alors qu'un deuxième commando de terroristes avait déjà fait des dizaines de morts sur des terrasses parisiennes, à l'heure où un troisième commando de terroristes était en train de commettre un massacre au Bataclan. Alors, c'est un peu l'attentat oublié, celui qui n'a pas fait les gros titres. Ses victimes défilent les premières à la barre, à l'ouverture de ce quatorzième jour d'audience.

Snezana, 31 ans, mère au foyer, s'avance. Elle se met à raconter "le souffle" qu'elle a ressenti, et ses blessures aux deux membres inférieurs et au bras gauche. Snezana pense qu'elle était à deux ou trois mètres du kamikaze qui a sauté. Elle a eu une artère déchirée. A dû être opérée, subir un pontage, pensait ne jamais remarcher. Remarche. Le président lui demande comment elle va ? La jeune femme répond que ses bébés lui "donnent de la force", mais six ans après, elle a toujours des flashs, des odeurs, des peurs, au quotidien. Peur "quand un ballon claque lors d'un anniversaire". Snezana est toujours suivie psychologiquement.

Traces psychologiques indélébiles

Mirjana lui succède à la barre. Mirjana dînait avec son cousin, près du Stade de France, quand elle a entendu la première explosion, "c'était très fort, je me doutais que c'était pas un pétard". Et puis peu après, elle est happée par un autre kamikaze. "J’ai senti le souffle qui me poussait. J’ai senti une odeur que je suis incapable de vous expliquer. Il y eu des cris, des pleurs."

Mirjana a vu une tête, des blessés, de la chair humaine, sans penser que c'était un homme qui venait d'exploser. Elle croyait à une voiture piégée. En larmes, cette rescapée du Stade de France explique à la cour que sa "fille a eu une maladie chronique à la suite". Elle s'est sentie coupable. Mirjana raconte son opération à la gorge, ses crises, ses peurs. Ses peurs depuis six ans. Vladimir, 39 ans, raconte à son tour, le kamikaze de 21h53, au Stade de France.

Il a explosé, j'ai fermé mes yeux, je tremblais, j'avais peur, c'était comme un feu d'artifice mais en 20 fois.

La première chose qu'il a faite en rouvrant les yeux : chercher sa femme, qu'il a crue blessée, et qui s'était cachée entre deux voitures. "Je lui ai dit est-ce que tu m'entends ?" Vladimir pleure à la barre. "Prenez votre temps", lui dit gentiment le président.

Sa femme a failli être amputée, dit-il. Un garrot qui lui avait été fait l'a sauvée. Il pleure. C'était "une scène de crime, on peut même pas la décrire monsieur le président". A la barre, il parle des blessures de sa compagne, "mon ex, malheureusement". Il dit les 17 boulons dans son corps. "Psychologiquement elle va pas. Physiquement je vous en parle pas." Il ne peut s'arrêter de pleurer. "Psychologiquement on a jamais été bien. On sera jamais bien. Psychologiquement, on est tous atteints."

"J’ai senti le souffle qui me poussait. J’ai senti une odeur que je suis incapable de vous expliquer. Il y eu des cris, des pleurs", témoigne Mirjana. © Radio France / V. P.

"T'es un lâche"

Puis, subitement, Vladimir se tourne vers le box des accusés, regarde Salah Abdeslam, accusé d'avoir déposé les terroristes du Stade de France avec son propre gilet explosif : "T’es un lâche ! Tu l’as pas gardé la ceinture, frère !" Silence. Le président prend la parole pour "éviter tout débordement". Vladimir conclut et résume ainsi sa vie, presque six ans après les attentats : "On est des morts vivants." Tina, elle, pense qu'elle a pressenti cette tragique soirée du 13 novembre 2015.

Tina connaît Vladimir, Mirjana. Tous trois, et d'autres membres de leur famille vendaient des écharpes à la sauvette près du RER ce soir-là. Des écharpes pour les supporters. Tina pense d'ailleurs qu'elle en a vendue à un des kamikazes. Elle a cru la reconnaître ensuite, là où il a sauté. Elle pense aussi avoir reconnu Salah Abdeslam, au bord de l'autoroute A86, casquette sur la tête, téléphonant et disant à son interlocuteur au bout du fil : "Colis posé."

C'est en tout cas Abdeslam qu'elle a reconnu sur planche photographique. A la barre, elle est à nouveau formelle. Et elle raconte elle aussi l'explosion de 21h53 : "Un énorme souffle, un kamikaze qui a crié Allah Akbar, je me dis c'est un cauchemar, je suis en enfer, je vois un morceau d'ivoire sortir de mon bras, un morceau d'os, des boulons." Tina tremble, pleure, se tord les mains. Tina, en larmes, parle du kamikaze :

J'ai vu son trou. J’ai vu sa tête. Comment oublier ? Comment se reconstruire ? On a du mal.

Elle dit ses six mois hospitalisation, en hôpital psychiatrique, ses enfants qui souffrent, son invalidité. Tina ne peut plus faire son métier de serveuse, elle ne peut plus se servir de son bras constellé de boulons. Elle n'a plus de souffle, on a dû l'amputer d'un poumon. Tina se sent comme "un boulet". Tina a "de la colère".

Aca aussi est en colère. Aca vient témoigner avec sa femme, assise dans un fauteuil roulant. Aca vendait également des écharpes aux supporters, ce soir-là. Ils ont été tous les deux blessés dans l'explosion. "Pour moi, il y a jamais eu de boum, j'ai tout de suite été sourd du côté droit, j'ai eu l'impression que la Terre avait quitté son orbite". Il raconte que les médecins lui ont dit qu'il était "miraculé" et que sa femme "serait un légume à vie". À côté de lui, derrière la barre, sa femme l'écoute, joli chignon blond, sourit parfois, sans que l'on ne sache si elle comprend ou pas ce qu'il dit d'elle.

Aca et sa femme, en fauteuil roulant, vendaient des écharpes aux supporters, près du stade de France le 13 novembre 2015. Ils ont été tous les deux blessés dans l'explosion. © Radio France / V. P.

"Boum, boum, boum, boum, boum, boum, boum"

Puis le président appelle les premières victimes des attentats sur les terrasses parisiennes. La cour va commencer à écouter les survivants du Carillon, premier bar visé dans le 10e arrondissement de Paris.

Florian, 30 ans, avocat est le premier à raconter, "vers 21h25, la déflagration". Aussitôt, il se tait. Porte une main près de ses lèvres. Se mord les lèvres pour retenir ses larmes. Ses yeux sont rouges. Et il poursuit, raconte qu'il s'est jeté à terre entendant "des rafales, un bruit assourdissant". Pendant une minute trente, il a attendu la balle qui allait le tuer, a cru mourir. Puis les tirs ont cessé. Il a tourné la tête. Vu un terroriste rue Bichat, "je ne vois que sa silhouette, un jeune homme de mon âge, extrêmement calme, il était pas du tout affolé". Puis il a entendu une voiture s'éloigner. A entendu le silence de mort. Puis "les premiers cris, atroces". L'odeur affreuse de poudre et de sang.

"On patauge dans le sang", dit Florian, la voix tremblante. Comme il n'était pas blessé, Florian s'est dit : "Je ne suis pas touché." Mais à la barre, six ans plus tard, il résume ainsi l'attentat auquel il a survécu : "Ça vous enlève une certaine insouciance, quand vous êtes jeune." Silence. "Vous avez rencontré la mort. Vous l’avez vue, elle est repartie." Florian, devenu avocat, dit ses attentes du procès : "On n'est pas du tout dans un esprit de vengeance. On veut que ce procès se passe de manière équitable digne et que chacun assume ses responsabilités. Voilà, c’est tout."

Olivier a un autre ton, un autre discours. Olivier a été blessé d'une balle dans le bras au Carillon. Prévient la cour que ce n'est pas de gaîté de coeur qu'il témoigne. Mais il tient à être là, "à la mémoire de Sébastien, mort de sept balles". Olivier lève son bras gauche côté box des accusés. Il mime en l'air un homme qui tire à la kalachnikov. Il fait le bruit des balles : boum, boum, boum, boum, boum, boum, boum. Sept boum. Comme le nombre de balles qui ont perforé le corps de son ami.

"C'était l'homme de ma vie"

Olivier lit ensuite un texte dans lequel il dit qu'il veut "régler des comptes avec de minables petits démons". Olivier a vu "la tête hallucinée" de Brahim Abdeslam, le grand frère de Salah Abdeslam, et le scotch de sa kalachnikov quand il a tiré sur Le Carillon. Olivier dit à la barre que Salah Abdeslam "veut se faire passer pour un guerrier", mais qu'il est "rien d'autre qu'une petite racaille". Et dans une colère froide, il demande au président de ne pas ouvrir la porte au dialogue, ainsi que l'avait demandé Salah Abdeslam la semaine dernière. "N’ouvrez jamais cette porte au dialogue ! Avec ce cancer qu’est l’islamisme. On ne discute pas avec ses métastases. On les écrase", lance-t-il.

Puis Maya s'approche de la barre. Et dès ses premiers mots, Maya bouleverse la salle d'audience, tant son histoire est tragique. Maya a de grands yeux bleus, un pull, un jean, une voix qui se tord avec les premières larmes. Elle aussi était au Carillon, ce 13 novembre 2015. Avec son mari Amine, et trois de leurs amis, Charlotte et Emilie, des jumelles, et Mehdi, "qui était secrètement amoureux de l'une d'elles".

Ce soir-là, "nous étions cinq , moi j'avais 27 ans, ils en avaient 29, on évoquait leur anniversaire de 30 ans", commence-t-elle. Amine, Emilie et Charlotte n'ont jamais eu 30 ans. Ils sont morts. Maya parle d'Amine, "mon premier amour, c'était l'homme de ma vie". Maya raconte comment quand l'attaque a commencé, elle s'est "tapie sur le trottoir entre le caniveau et les roues d’une voiture". Elle a cru que son mari et ses amis avaient réussi à échapper aux tirs en se cachant. Puis elle a vu Amine, après le départ des terroristes, après le silence de mort. "Je cherchais Amine des yeux. Je ne vois pas les 22 impacts, les neuf projectiles qui ont traversé son corps. Tout ce que je vois c’est ses yeux, son regard, c’est le néant."

Amine est mort. Maya, elle, est blessée. "Je regarde mes jambes en lambeaux. Il y a un trou dans ma chaussure. J’avais des bottines. Il y avait un trou de haut en bas". Elle se fait un garrot toute seule avec un chiffon. Est hospitalisée, subit quatre opérations, est greffée. "Les moments qui ont suivi sont impossibles à décrire. Des cauchemars. Des crises de larmes. Un extrême sentiment de solitude. Tout ça, j’ai voulu l’oublier", explique-t-elle, le visage rougi par les larmes qui sortent et celles qui restent à l'intérieur.

Je me suis toujours pensée comme quelqu’un d’assez forte, de solide. Je voulais me battre et j’ai jamais accepté d’être une victime. Sauf que dans les jours, les mois qui ont suivi, c’était trop dur.

Elle dit à la cour qu'elle ne pensait pas "qu’il était humain de sentir un tel sentiment de détresse et de solitude".

"Ce qui m’a fait tenir, ce sont mes blessures, il fallait que je me mette debout, j’avais 27 ans, encore toute ma vie à vivre". Maya, extraordinairement digne, poursuit, la voix de plus en plus tordue par la tristesse qui l'a dévastée. "Aujourd'hui, je suis debout. Je suis très heureuse d’être sur mes deux jambes, de pouvoir marcher sans béquilles, sans attelles. Je travaille". Avec Amine, ils avaient monté une boîte d'architectes. Aujourd'hui, Maya a quitté Paris "pour une autre ville loin du drame". Elle explique qu'elle a "retrouvé un amoureux aussi qui me soutient. Ça a été ça mon combat pour me reconstruire". Un combat au quotidien depuis presque 6 ans. "Je suis épuisée, j'ai la tête haute mais je suis épuisée", dit-elle.

"Je sais qu’il y a des choses qui ne reviendront pas. Je ne courrai plus. Je me fatigue vite. Ce que je voudrais maintenant c’est vivre, juste vivre. L’insouciance d’une soirée entre amis". Maya achève son témoignage en larmes. Sur les bancs de la salle d'audience, certains s'essuient discrètement les yeux. Le président de la cour la remercie pour ce témoignage, si fort.

D'une voix douce, une magistrate lui demande si elle a pu récupérer comme elle l'avait souhaité, l'alliance de son mari Amine. Maya dit "oui", et précise qu'elle n'a pas pu aller aux obsèques de son mari car elle était hospitalisée. La cour lui demande enfin ce qu'elle attend du procès. "Une condamnation à hauteur des faits. Ma vie a été brisée."