Le ministère public a rendu ses réquisitions, jeudi, au procès d'Alexandre Benalla et trois autres prévenus. Il demande une peine de 18 mois de prison avec sursis pour le principal accusé, de deux mois avec sursis à un an avec sursis pour les autres, avançant notamment le parcours professionnel de chacun.

Le procès d'Alexandre Benalla aura duré trois semaines. © AFP

"Si je devais synthétiser les faits, c'est la chronique d'un dérapage ou d'une sortie de route annoncée." Le procureur Yves Badorc dessine, lors des près de quatre heures de réquisitions, le scénario qui s'est, à ses yeux, joué ce 1er mai 2018. Avec, dans un rôle-phare dont ils se seraient sans doute passés, Alexandre Benalla et Vincent Crase, l'ami que le premier a invité à l'accompagner dans le dispositif ce jour-là. Un "duo de réservistes ou de frères d'armes qui se reforme". Si l'on ajoute à cela "la panoplie presque complète des forces de l'ordre" qui, selon le procureur, influe inconsciemment sur le comportement des deux hommes, "on peut se sentir plus investi qu'un observateur lambda".

Yves Badorc et sa collègue Aude Duret rappellent tous les deux l'écho public de cette affaire, pour dire que, dans cette grande salle du deuxième étage du palais de justice de Paris, on juge loin du bruit médiatique. "L'affaire est déjà jugée par le tribunal de l'opinion, les prévenus sont coupables, marqués au fer rouge des réseaux sociaux et de l'hypermédiatisation", avance le procureur. Mais les deux dossiers (faits du 1er mai 2018 et passeports) sont épais de 10.000 pages. Le ministère public tient donc à souligner la nuance qu'il convient de mettre dans leur lecture.

"Faire que l'affaire Benalla s'efface devant un jugement"

Il dit donc souhaiter, pour Alexandre Benalla, "une condamnation pour solde de tout compte, pour faire que l'affaire Benalla s'efface devant un jugement, celui d'un homme âgé de 26 ans au moment des faits, et qui a répondu devant ses juges". Le ministère public requiert 18 mois de détention avec sursis, dix ans d'interdiction de port d'arme et cinq ans d'interdiction d'exercer une fonction publique à l'encontre de l'ex-chargé de mission. Quant à Vincent Crase, "un bon camarade pour le meilleur et pour le pire", qui fut longtemps réserviste de la gendarmerie sans poser de problème et n'a pas, comme aucun des prévenus, d'antécédent judiciaire, il demande un an de détention avec sursis.

Ces réquisitions furent l'occasion de retracer en près de quatre heures ce qui fut abordé pendant trois semaines. Tout d'abord, le rôle d'Alexandre Benalla. "Il n'est pas un instigateur", relève Yves Badorc. Autrement dit, s'il n'est pas seul du côté des prévenus, c'est parce que les trois autres ont agi en toute conscience. "Il n'a rien demandé à Vincent Crase, Maxence Creusat et Laurent Simonin, ce n'est pas lui qui inocule le germe du zèle malvenu à des policiers de haut rang."

Une "construction intellectuelle" de celles "qui ne font plaisir qu'à leurs architectes"

Alexandre Benalla, pas un "deus ex machina". Mais tout de même "un Icare qui s'est brûlé les ailes en repoussant les limites de ce qui est autorisé", juge le représentant du ministère public, rappelant que le prévenu ne s'est pas simplement contenté d'observer, mais est intervenu, malgré l'importante présence policière, en ce jour de manifestation. Or, insiste-t-il, policiers et gendarmes ont le monopole de l'usage légitime de la force : "Si on a le droit de le faire, il n'y a pas de violences, si on n'a pas le droit de le faire, on a des violences." Et cela vaut, à ses yeux, pour Alexandre Benalla comme pour son comparse Vincent Crase.

Quant à l'article 73 avancé depuis le début par les deux prévenus, ce texte du code pénal qui autorise un particulier à interpeller une personne qu'il voit commettre un délit avant de le remettre à un officier de police judiciaire, c'est une "construction intellectuelle", de celles "qui ne font plaisir qu'à leurs architectes", juge Yves Badorc, soulignant que l'ex-chargé de mission a fait des recherches en ligne sur cet article après les révélations du Monde. Recherches, juge-t-il, "pour trouver une légitimité à cette action".

"Piège des événements et répliques immédiates"

C'est à Aude Duret qu'il revient de requérir dans le volet de la vidéosurveillance, cette partie du dossier qui concerne les deux autres prévenus : le commissaire Maxence Creusat et le contrôleur général Laurent Simonin. Ces images montrent Georgios D., l'homme "interpellé" par Alexandre Benalla, en train de jeter une carafe vers les CRS. Les deux policiers ont admis une erreur, le premier assurant que son supérieur savait d'où venaient les images. Ce que Laurent Simonin nie.

"Si les images utiles à la défense d'Alexandre Benalla n'étaient pas celles extraites du système de vidéoprotection, quel serait l'intérêt pour Maxence Creusat d'obtenir son aval hiérarchique ?", s'interroge la procureure, qui ne croit pas les dénégations de l'ex-numéro 2 de la DOPC (direction de l'ordre public et de la circulation). Quant à Maxence Creusat, il s'est, à ses yeux, certes "laissé prendre au piège des événements, des répliques immédiates", mais a fait "d'une pierre deux coups" : "en assurant la défense de l'Elysée, il assure sa propre défense", argue Aude Duret, qui voit dans la diffusion de la vidéo un moyen de faire oublier ses éventuelles failles place de la Contrescarpe.

Il faut toujours laisser faire les professionnels.

Le ministère public requiert deux mois de prison avec sursis à l'encontre de Maxence Creusat, et quatre mois de prison avec sursis pour Laurent Simonin. Là aussi, le parcours professionnel des deux hommes a joué. "Je crois pouvoir dire que la condamnation qui sera sans appel pour lui n'est pas celle de son tribunal, c'est de voir l'admiration à son encontre disparaitre le temps de la procédure", estime le procureur.

La salle d'audience est un endroit où l'on rend la justice, pas des leçons de morale. Mais une phrase du procureur résonne aux oreilles comme résumant à elle-seule la genèse de toute l'affaire, et on se dit qu'il suffisait de suivre ces quelques mots pour ne pas en arriver à trois semaines de procès. "Il faut toujours laisser faire les professionnels."