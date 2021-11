Le ministre de l'Intérieur a réclamé lundi sur CNews la fermeture du compte Instagram des "Dalton", un collectif de rappeurs qui s'est fait connaître sur le réseau social en publiant des vidéos de rodéos urbains. Plusieurs membres de ce collectif sont actuellement en détention ou poursuivis par la justice.

Le ministère de l'Intérieur va commencer à "se fâcher". Fait rare, Gérald Darmanin a annoncé lundi avoir demandé la fermeture d'un compte Instagram appartenant aux "Dalton", un collectif de rappeurs lyonnais qui nargue les autorités en partageant des vidéos de rodéos urbains - acrobaties à motos et exhibition d'armes - dans les rues et sur les grands axes de l'agglomération.

La demande a été faite au propriétaire du réseau social (Meta, ex-Facebook), a expliqué le ministre, invité de CNews lundi matin, regrettant le manque d'efficacité. "Je dis à Instagram qu'il faut fermer leur compte (...) Je ne comprends pas pourquoi le groupe Facebook ne ferme pas ce compte. (...) Ca fait trois jours que nous leur écrivons. On va commencer effectivement à se fâcher au ministère de l'Intérieur", a-t-il détaillé. Plusieurs signalements ont été effectués auprès de la plateforme Pharos, chargée de la lutte contre les contenus illicites sur internet, a précisé l'entourage du ministre à l'AFP.

A la mi-journée, lundi, le compte Instagram était toujours activé, comme a pu le constater France Inter.

Le coup de pression de Valérie Pécresse dimanche soir

Cette demande de la place Beauvau intervient quelques heures après que la sujet a été évoqué lors du débat des candidats à la présidentielle LR. Dimanche soir, sur BFM, la présidente de la région Ile-de-France a mis la pression sur l'exécutif accusé d'alimenter le sentiment "de totale impunité" qu'il y a, selon elle, en France.

"Est-ce que vous avez vu cette semaine les Dalton de Lyon chez Cyril Hanouna, venus faire la promotion de leurs rodéos sauvages qui mettent des vies en danger sur le périphérique à Lyon ? Ils viennent narguer l'état en prime time à la télé. Si j'étais présidente de la République, on les aurait interpellé à la sortie des studios", avait déclaré la candidate.

Une mise en examen, plusieurs interpellations

Plusieurs personnes se revendiquant de ce collectif ont d'ores et déjà été interpellées, ces derniers jours. Un membre des "Dalton" a été mis en examen vendredi pour "complicité", cinq jours après l'escalade du grillage d'enceinte de la maison d'arrêt de Corbas (Rhône) par un de ses comparses. La scène avait été immortalisée dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux montrant un "Dalton" escalader le grillage d'enceinte de cette prison, en banlieue de Lyon, puis, après en être redescendu, lancer des objets à l'intérieur, probablement à destination de détenus.

"Personne ne le dit", mais "il y avait du haschich à l'intérieur" du colis, a souligné Gérald Darmanin. C'est dans cette prison qu'est détenu Many-GT, 30 ans, le leader des "Dalton", condamné fin août à neuf mois de prison ferme pour sa participation à des rodéos organisés pour le tournage d'un clip du groupe. Un autre "Dalton" attend actuellement en détention préventive un procès prévu fin novembre pour une action qui s'était soldée par une trentaine d'interpellations le 23 octobre.

D'autres "Dalton" ont également été interpellés récemment, notamment deux qui ont fait irruption sur la pelouse lors du match de football Lyon-Prague le 4 novembre. La veille, un jeune homme de 19 ans avait été condamné à huit mois avec sursis pour un rodéo urbain organisé le 29 octobre place Bellecour, au cœur du centre-ville, et diffusé en direct sur Instagram.

"Les Dalton, c'est exponentiel"

"C'est pour faire parler de nous, on aime ça, c'est le jeu du chat et de la souris avec les policiers", avait expliqué début novembre un représentant masqué du collectif à l'AFP. Cette série d'actions sont en effet destinées à provoquer "Lucky Luke", terme générique utilisé par les Dalton pour désigner les autorités qui, de leur côté, font tout pour les stopper.

"On connaît la prison, ça ne fait peur à aucun Dalton", avait déclaré ce même représentant du collectif issu des cités du 8ème arrondissement. "Les Dalton, c'est une famille qui grandit de jour en jour, ils en attrapent un, ça en excite dix, c'est exponentiel (...) Les rodéos sauvages dans les rues piétonnes ça s'arrête, on est désolés, on n'est pas là pour faire peur à la population, on s'y est mal pris, mais par contre les rodéos sur le périphérique ça ne s'arrêtera pas tant qu'on n'aura pas décidé d'arrêter", a-t-il dit.

En même temps, les Dalton se disaient alors "prêts à faire une trêve avec les forces de l'ordre", demandant "la libération de Many-GT rapidement parce qu'il a déjà purgé une bonne partie de sa peine, et un 'feat' avec Angèle la chanteuse", qui se prépare à sortir son deuxième album.